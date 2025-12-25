Khi da bị tổn thương, khô ráp hoặc mất cân bằng, việc lựa chọn sản phẩm dưỡng da phù hợp là vô cùng quan trọng để giúp da phục hồi và trở lại trạng thái khỏe mạnh. Dưới đây là 5 lọ kem dưỡng phục hồi da rất tốt, giúp cung cấp độ ẩm, làm dịu da, cũng như tăng cường hàng rào bảo vệ da.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5

Được biết đến như một sản phẩm "cứu tinh" trong việc phục hồi da tổn thương, La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang gặp vấn đề với làn da khô, nứt nẻ hoặc tổn thương. Với công thức chứa vitamin B5, bơ shea và glycerin, sản phẩm giúp làm dịu và phục hồi nhanh chóng các vấn đề da khô, bong tróc. Kết cấu kem dày nhưng lại thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay khó chịu. Mặc dù dung tích chai nhỏ, nhưng mỗi lần sử dụng một lượng nhỏ kem đã đủ để phục hồi da, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sản phẩm có thể sử dụng cho cả mặt và tay, rất tiện lợi để mang theo khi đi du lịch hoặc trong những lúc cần thiết.

Dr. Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream

Dành cho những người có làn da dầu hoặc hỗn hợp, Dr. Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream là một lựa chọn tuyệt vời khi da xuất hiện các vùng khô ráp và bong tróc. Mặc dù có kết cấu kem dày, nhưng sản phẩm không hề gây nhờn hay bí da, mà trái lại, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da nhờ các thành phần ceramide, glycerin và panthenol. Kem thẩm thấu nhanh và mang lại cảm giác mềm mại, mịn màng. Một điểm đặc biệt là sản phẩm không làm tăng độ bóng hay gây mụn, là lựa chọn lý tưởng cho những người có làn da dễ bị kích ứng.

Rhode Barrier Restore Cream

Sản phẩm của thương hiệu do Hailey Baldwin sáng lập, Rhode Barrier Restore Cream, hiện đang được nhiều người ưa chuộng. Dù có kết cấu kem khá dày, nhưng sau khi thoa lên da, sản phẩm thẩm thấu nhanh chóng và không tạo cảm giác nặng nề. Rhode Barrier Restore Cream giúp cấp ẩm cho da mà không làm da bóng dầu, thích hợp cho những ai có làn da hỗn hợp hay dầu. Với các thành phần như bơ hạt mỡ, squalane, peptide, niacinamide và các chất chống oxy hóa, kem này không chỉ dưỡng ẩm mà còn hỗ trợ làm giảm nếp nhăn và cải thiện kết cấu da. Sau khi sử dụng, da trở nên mềm mại và có một lớp sáng tự nhiên, rất phù hợp cho những ngày đông lạnh giá.

Nơi mua: Sephora

Caudalie Premier Cru The Cream

Caudalie Premier Cru The Cream là một trong những sản phẩm dưỡng da cao cấp giúp làm dịu và phục hồi các vùng da đỏ rát, dễ bị kích ứng. Với công nghệ TET8 độc quyền, sản phẩm cung cấp một hỗn hợp các chất chống oxy hóa như resveratrol, honokiol và viniferine, giúp làm sáng da và giảm thiểu tình trạng đổi màu da. Ngoài ra, kem cũng chứa axit hyaluronic và các loại đường từ mật ong, giúp cấp ẩm và làm dịu da ngay lập tức. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn làm dịu da và cải thiện tình trạng da bị mẩn đỏ, giúp da khỏe mạnh và đều màu hơn.

Nơi mua: Caudalie

Paula's Choice Barrier Protect Mineral Sunscreen SPF 30

Một trong những sản phẩm bảo vệ da hàng ngày không thể thiếu chính là kem chống nắng dưỡng ẩm. Paula's Choice Barrier Protect Mineral Sunscreen SPF 30 không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mà còn giúp phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm này chứa các thành phần như allantoin, centella asiatica và prebiotic, giúp làm dịu da, giảm đỏ và cung cấp độ ẩm sâu cho da. Điều đặc biệt là kem chống nắng này có kết cấu nhẹ, không gây bí da, không để lại vệt trắng và mang lại làn da sáng khỏe ngay cả khi dùng dưới lớp trang điểm. Đây là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ da mỗi ngày mà không cần lo lắng về việc làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Ảnh: Sưu tầm