5 kỹ năng sinh tồn dưới nước cần dạy con trước khi dạy bơi

Không bao giờ là quá muộn để học cách an toàn khi ở dưới nước. Có rất nhiều chương trình học bơi sẽ dạy con bạn các kỹ năng an toàn dưới nước. Bạn cũng có thể làm nhiều điều với tư cách là cha mẹ để nêu gương tốt cho con mình khi bạn ở gần nước và giúp con thực hành các kỹ năng an toàn dưới nước một cách thường xuyên.

Sự nguy hiểm của nước

Đối với trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn, việc huấn luyện an toàn dưới nước là rất cần thiết. Với trẻ nhỏ, đó là việc ngăn trẻ xuống nước mà không có sự giám sát và giúp trẻ giữ bình tĩnh nếu gặp rắc rối.

Với trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên tự tin hơn khi ở dưới nước, có thể tập trung nhiều hơn vào việc đưa ra quyết định phù hợp về việc có nên xuống nước ngay từ đầu hay không.

Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn thông thường để đảm bảo giám sát liên tục trẻ em khi ở dưới nước và đảm bảo có hàng rào đầy đủ ở bể bơi, đây là một số kỹ năng sinh tồn cần thiết khi bơi mà con bạn nên học.

Tìm hiểu cách vào và ra khỏi hồ bơi an toàn

Trẻ em nên học cách tự lập khi vào và ra khỏi bể bơi. Chúng sẽ có thể làm điều này mà không cần sử dụng thang hồ bơi hoặc sự trợ giúp.

Rất có thể nếu trẻ ngã xuống nước, sẽ không có thang trong tầm với và không có ai đi cùng chúng (mặc dù lý tưởng nhất là trẻ em nên được giám sát liên tục khi ở dưới nước).

Trong trường hợp trẻ bị ngã, điều quan trọng là chúng có thể tìm thấy thành bể bơi và bám vào đó. Sau đó, chúng nên học cách trèo ra ngoài một cách an toàn ở các cạnh của bể bơi mà không cần sử dụng thang.

Hiểu những điều cơ bản về sinh tồn

Các kỹ năng sinh tồn quan trọng cần được cập nhật thường xuyên để trong trường hợp khẩn cấp, trẻ có thể tự động thực hiện hành động cần thiết, thay vì hoảng sợ và quên mất phải làm gì.

Dưới đây là 5 kỹ năng sinh tồn quan trọng mà bạn có thể dạy cho con mình:

1. Hiểu những hạn chế của mình

Học bơi là kỹ năng cứu người số 1 mà bạn có thể có, tuy nhiên, ngay cả những người bơi giỏi cũng cần tôn trọng nước. Điều quan trọng là con chỉ xuống nước khi có sự giám sát của người lớn và khi con ở bãi biển, hãy luôn bơi trong vùng an toàn.

2. Hiểu thế nào là được giải thoát

Nếu trẻ vô tình bị mắc kẹt ở vùng nước sâu, hãy sử dụng các động tác sinh tồn để tiết kiệm năng lượng. Khi được giải cứu, hãy giữ chặt đồ vật được ném hoặc đưa cho mình. Điều này sẽ cho phép trẻ giữ đầu trên mặt nước và được kéo đến nơi an toàn. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nhảy xuống nước để cứu một người bạn. Thay vào đó, hãy tự hỏi: "Mình có thể ném cho họ một thiết bị nổi một cách an toàn hoặc tiếp cận họ bằng một vật như dây thừng hoặc khăn tắm không?"

3. Học cách ra vào an toàn

Khi vào hồ bơi, hãy luôn thực hiện bước vào an toàn. Điều này cho phép trẻ từ từ hạ chân xuống nước trước tiên, để trẻ có thể cảm nhận đáy hồ bơi hoặc các vật thể bất ngờ. Khi ra khỏi bể bơi, hãy sử dụng khuỷu tay và đầu gối của mình. Điều này sẽ giúp trẻ dễ dàng trèo ra ngoài một cách an toàn hơn.

4. Sẵn sàng phát tín hiệu cầu cứu

Trong trường hợp khẩn cấp, trẻ có thể ra hiệu cầu cứu bằng cách giơ cánh tay lên trên đầu và hét lên “Cứu!”. Bàn tay giơ lên nên nắm lại như một nắm tay để mọi người có thể thấy bạn cần giúp đỡ chứ không phải chỉ vẫy tay chào.

5. Biết một số động tác sinh tồn

Những động tác này được sử dụng để giúp trẻ tiết kiệm năng lượng trong nước. Chẳng hạn, khi bơi ngửa sinh tồn, tay của trẻ ở dưới nước, giúp tiết kiệm năng lượng. Nín thở và bình tĩnh trở lại mặt nước sau khi rơi xuống nước là điều cần thiết để sống sót dưới nước.

Trẻ em quá dễ dàng vùng vẫy trong nước và thở ra hết hơi. Giữ không khí trong phổi cho đến khi chúng nổi lên mặt nước một lần nữa sẽ giúp chúng sinh tồn, vì vậy luyện tập nổi lên mặt nước một cách bình tĩnh cũng là một kỹ năng quan trọng.

Đảm bảo khu vực hồ bơi được an toàn

Trách nhiệm của mọi chủ sở hữu hồ bơi là đảm bảo hồ bơi của họ được rào chắn chính xác. Tuy nhiên, với tư cách là cha mẹ, bạn không nên chỉ dựa vào hàng rào hồ bơi. Bạn cần luôn quan sát con mình khi ở dưới nước. Ngay cả với hàng rào tốt nhất, rủi ro vẫn có thể xảy ra, chẳng hạn như ai đó để mở cổng an toàn của hồ bơi.

Khi bạn ở gần một hồ bơi với con mình, cho dù đó là hồ bơi có hàng rào quen thuộc hay không, bạn cần cảnh giác và kiểm tra khu vực hồ bơi. Nếu bạn đến thăm một ngôi nhà có hồ bơi, hãy luôn để ý xem con bạn đang ở đâu và đảm bảo rằng cổng hồ bơi vẫn đóng.

Học hô hấp nhân tạo

Hô hấp nhân tạo là một kỹ năng cần thiết, giúp cha mẹ biết phải làm gì trong trường hợp cấp cứu đuối nước có thể tạo nên sự khác biệt.