5 kiểu tóc xoăn là xu hướng 2022: Cứu tinh cho những nàng tóc mỏng, kéo lại vài năm tuổi xuân lại siêu sang

Suốt bao mùa, tóc xoăn chữ S vẫn luôn là "must try'' với nhiều chị em, đặc biệt là gương mặt dài. Kiểu tóc được mệnh danh là nữ thần này có hình dạng xếp lớp rõ ràng, các lọn xoăn to và theo nếp, mang đến vẻ bồng bềnh nữ tính. Nó rất phù hợp với các mái tóc có độ dài ngang ngực, Khi để kiểu tóc này, tỷ lệ các đường nét trên khuôn mặt của bạn sẽ trở nên hài hòa hơn, dù là có hay không để mái