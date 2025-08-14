5 kiểu tóc sẽ dẫn đầu xu hướng mùa thu này: Trẻ trung vô cùng, nâng tầm nhan sắc xinh lung linh

Giống như thời trang hay cách trang điểm, xu hướng tóc cũng có sự thay đổi theo thời gian. Việc cập nhật thường xuyên các mốt tóc mới nhất không chỉ giúp chị em trẻ hóa diện mạo, mà còn có thể nâng tầm nhan sắc một cách ngoạn mục.

Trước thềm mùa thu 2025, chị em nên thay đổi với 5 kiểu tóc thịnh hành sau đây. Bật mí, 5 kiểu tóc này cực kỳ dễ áp dụng, giúp tóc mỏng hóa dày và trẻ hóa nhan sắc tốt:

Tóc bob

Dù tóc bob rất quen thuộc, kiểu tóc này vẫn chưa từng vắng mặt trong danh sách những xu hướng hot nhất. Đặc trưng của tóc bob là phần đuôi được cắt bằng, từ đó mang đến sự chỉn chu, thanh lịch cho nhan sắc.

Tóc bob tuy khá nghiêm chỉnh nhưng lại không hề cộng tuổi cho nhan sắc. Thậm chí, kiểu tóc này còn giúp vẻ ngoài thêm hiện đại, thời thượng dù chị em nhuộm tóc hay giữ nguyên tông màu đen cơ bản. Để dễ dàng chinh phục tóc bob, chị em nên rẽ ngôi lệch. Chỉ với mẹo nhỏ này, mái tóc trở nên dày hơn và gương mặt trông thanh thoát, nhỏ gọn.

Tóc ngắn layer

Độ hot của tóc ngắn layer vẫn không hề thuyên giảm cho tới thời điểm hiện tại. Thậm chí sang tới mùa thu, chị em vẫn có thể yên tâm cắt kiểu tóc chuẩn mốt này. Tóc ngắn layer mang đến sự trẻ trung cho nhan sắc. Dẫu vậy, kiểu tóc ngắn này vẫn rất nữ tính, dịu dàng, đặc biệt là khi chị em cắt mái bay hay uốn sóng nhẹ.

Khi được tỉa layer, mái tóc sẽ trở nên dày dặn, sống động hơn. Đây chính là lý do, tóc ngắn layer rất phù hợp với những nàng sở hữu mái tóc mỏng. Tóc ngắn layer trẻ hóa nhan sắc ngay cả khi giữ màu tóc đen. Do đó, đây là lựa chọn lý tưởng cho nàng không thích nhuộm tóc.

Tóc lửng

Nếu đang nuôi tóc quá dài, chị em nên tạo sự thay đổi để vẻ ngoài trông tươi mới hơn. Tóc lửng chính là lựa chọn đáng lưu tâm vì giúp làm mới nhan sắc mà không cần cắt quá ngắn. Kiểu tóc này mang tới nét trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn giữ nguyên nét nữ tính, trang nhã.

Xoay quanh tóc lửng, chị em có rất nhiều biến tấu để tham khảo, chẳng hạn như tóc lửng tỉa layer, tóc lửng uốn sóng, tóc lửng ép thẳng… Ưu điểm của tóc lửng còn là độ nhẹ nhàng, thoải mái, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian gội sấy.

Tóc uốn đuôi cụp

Nếu đang cần một kiểu tóc đậm chất nữ tính và chỉn chu, chị em nên tham khảo ngay tóc uốn đuôi cụp. Phần đuôi tóc ôm về phía gương mặt chính là điểm nhấn vì giúp vẻ ngoài trông gọn gàng, trau chuốt hơn.

Tóc uốn đuôi cụp phiên bản hiện tại không hề cộng tuổi cho nhan sắc, trái lại còn tăng vẻ ngọt ngào cho diện mạo. Chị em nên chuẩn bị sẵn lô cuốn/máy làm xoăn và gel giữ nếp để chủ động tự tạo kiểu tóc uốn đuôi cụp tại nhà.

Tóc xoăn nhẹ

Xu hướng tóc luôn có sự biến đổi linh hoạt theo từng khoảng thời gian. Dẫu vậy, có một kiểu tóc chuẩn mốt trường tồn, đó là tóc xoăn nhẹ. Chỉ với những dụng cụ đơn giản như lô cuốn/máy uốn xoăn + gel tạo kiểu, chị em đã dễ dàng tạo nên kiểu tóc sóng nhẹ bồng bềnh, bay bổng. Style tóc này đậm chất nữ tính, giúp tăng độ dày cho mái tóc, từ đó thu gọn gương mặt hiệu quả hơn.

Chị em có thể chải ngôi lệch để vẻ ngoài thêm yêu kiều, sang chảnh. Ngoài ra, nhuộm nâu sô-cô-la, nâu hạt dẻ, nâu đỏ cho mái tóc cũng là một ý hay giúp vẻ ngoài thêm rạng rỡ, nổi bật mà vẫn đảm bảo độ tinh tế. Các màu nhuộm này không chỉ chuẩn mốt mà còn tôn da sáng hồng, phù hợp với mọi nàng.

