5 kiểu tóc layer dễ áp dụng nhất, khuôn mặt nào cắt cũng hợp

Tóc layer từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều chị em nhờ khả năng tạo độ phồng tự nhiên, che khuyết điểm gương mặt và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Dù bạn theo đuổi vẻ ngoài nữ tính, năng động hay cá tính, vẫn có một kiểu tóc layer dành riêng cho bạn. Dưới đây là 5 kiểu tóc layer dễ áp dụng, không kén mặt và đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Tóc layer đuôi cụp

Đây là kiểu tóc dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch. Phần tóc được tỉa layer vừa phải để tạo độ bồng, trong khi phần đuôi được uốn cụp ôm sát khuôn mặt. Nhờ vậy, gương mặt trở nên thon gọn và mềm mại hơn.

Tóc layer đuôi cụp đặc biệt phù hợp với những người có tóc mỏng hoặc tóc thẳng tự nhiên, vì kiểu tóc này giúp tăng cảm giác dày dặn mà không cần tạo kiểu quá cầu kỳ. Bạn chỉ cần sấy nhẹ bằng lược tròn là đã có thể giữ form tóc suốt cả ngày. Ngoài ra, kiểu tóc này cũng rất phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu.

Tóc layer uốn xoăn

Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt và tăng thêm phần quyến rũ, tóc layer uốn xoăn là lựa chọn đáng thử. Các lớp tóc được cắt so le kết hợp với những lọn xoăn nhẹ hoặc xoăn sóng giúp mái tóc trông dày và có sức sống hơn.

Điểm nổi bật của kiểu tóc này là khả năng "hack" tuổi cực tốt. Những lọn xoăn mềm mại tạo cảm giác trẻ trung, nữ tính và có phần lãng mạn. Tóc layer uốn xoăn cũng rất linh hoạt khi bạn có thể chọn xoăn lọn to để trông sang trọng hoặc xoăn nhỏ để tạo phong cách cá tính hơn.

Tuy nhiên, để giữ được độ xoăn đẹp, bạn cần chú ý chăm sóc tóc kỹ hơn một chút, sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm và hạn chế nhiệt độ cao khi tạo kiểu.

Tóc lửng layer

Tóc lửng layer là kiểu tóc có độ dài ngang vai hoặc qua vai một chút, phù hợp với hầu hết mọi khuôn mặt. Đây là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán, bởi các lớp tóc được tỉa khéo léo giúp tạo độ chuyển động tự nhiên.

Ưu điểm lớn nhất của tóc lửng layer là tính tiện lợi. Bạn có thể để thẳng, uốn nhẹ, buộc thấp hay kẹp gọn đều đẹp. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người không muốn thay đổi quá nhiều nhưng vẫn muốn làm mới bản thân.

Ngoài ra, tóc lửng layer cũng giúp cân đối tỷ lệ gương mặt, nhất là với những ai có khuôn mặt tròn hoặc vuông. Chỉ cần thêm một chút mái bay hoặc mái thưa, tổng thể sẽ trở nên hài hòa và cuốn hút hơn.

Tóc sóng lơi layer

Tóc sóng lơi layer là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và hiện đại. Những lọn sóng nhẹ được tạo ra một cách có chủ đích nhưng vẫn giữ được độ bay bổng, không quá cầu kỳ hay cứng nhắc.

Kiểu tóc này mang lại cảm giác phóng khoáng, trẻ trung. Đặc biệt, tóc sóng lơi layer phù hợp với những buổi dạo phố, hẹn hò hay du lịch, khi bạn muốn có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.

Một điểm cộng lớn là bạn không cần tạo kiểu quá kỹ mỗi ngày. Chỉ cần dùng một chút gel hoặc mousse, mái tóc đã có thể vào nếp tự nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn giữ nét thời trang.

Tóc ngắn layer

Tóc ngắn layer là lựa chọn dành cho những cô nàng cá tính, yêu thích sự gọn gàng và năng động. Phần tóc được cắt ngắn kết hợp với các lớp layer giúp tạo độ phồng và làm nổi bật đường nét khuôn mặt.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người có khuôn mặt nhỏ hoặc đường nét thanh tú. Nó giúp tôn lên phần cổ và vai, mang lại cảm giác thanh thoát và hiện đại. Ngoài ra, tóc ngắn layer cũng rất dễ chăm sóc, tiết kiệm thời gian gội và sấy.

Bạn có thể biến tấu với nhiều phong cách khác nhau như để thẳng tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi hoặc tạo kiểu rối nhẹ để tăng phần cá tính. Chỉ cần thay đổi một chút trong cách tạo kiểu, bạn đã có thể làm mới diện mạo của mình một cách nhanh chóng.

