5 kiểu giày công sở dễ phối đồ nhất, nên sắm hết để mặc đẹp mỗi ngày

Đối với những set đồ công sở, giày dép là mảnh ghép vô cùng quan trọng. Nếu chị em chọn đúng, vẻ ngoài sẽ ghi trọn điểm thanh lịch. Ngược lại, khi diện giày dép lạc quẻ, outfit đến công sở của chị em có thể mất đi sự chuyên nghiệp, công sức lên đồ "tan thành mây khói". Vậy làm thế nào để không bị mất điểm chỉ vì chọn sai giày dép? Câu trả lời là ngay từ khâu mua sắm, chị em hãy chọn cho mình những đôi giày không bao giờ lỗi mốt, chuẩn thanh lịch và dễ phối đồ, như các gợi ý dưới đây. Đảm bảo, nếu sắm hết về thì nàng công sở sẽ thường xuyên được khen mặc đẹp.

Sandal quai mảnh

Thời trang mùa hè không thể thiếu đi những đôi sandal. Dù đây là kiểu giày dép rất phóng khoáng, nhưng chị em vẫn có thể tìm thấy nhiều mẫu mã hợp công sở, trong đó có sandal quai mảnh. Thiết kế quai mảnh mai sẽ tạo cảm giác đôi chân thanh thoát, vóc dáng theo đó cũng tự động cao ráo hơn. Sandal quai mảnh ghi điểm ở sự tinh tế, giúp chị em hoàn thiện những outfit công sở chuẩn thanh lịch. Bật mí là đối với sandal quai mảnh, vóc dáng của chị em vẫn sẽ được cải thiện ngay cả khi chọn đôi đế bệt.

Giày loafer màu trung tính

Loafer là đôi giày không quá cầu kỳ, nhưng vẫn thừa sức nâng tầm phong cách. Ưu điểm của giày loafer chính là sự thanh lịch, không bao giờ lỗi mốt và cũng chẳng kém phần trẻ trung, cá tính.

Giày loafer rất hợp mix cùng quần âu và quần jeans, tạo nên set đồ công sở sành điệu, chẳng cần cố. Bạn sẽ bắt gặp nhiều phiên bản giày loafer khi đi mua sắm. Tuy nhiên, lựa chọn đáng đầu tư nhất chính là giày loafer có thiết kế đơn giản, mang tông màu trung tính. Phiên bản này có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, tạo nên outfit hài hòa và đẹp mắt.

Giày màu be

Dễ phối đồ không kém gì giày đen chính là những đôi mang tông màu be. Kiểu giày này trang nhã và nữ tính, đặc biệt lý tưởng để diện cùng các set váy vóc. Một công dụng nữa của giày màu be chính là khả năng hack dáng. Do gần với màu da, các đôi giày màu be sẽ tạo hiệu ứng liền mạch, giúp chân dài hơn và vóc dáng thêm cao ráo. Giày màu be có vô vàn biến tấu và các lựa chọn tinh tế, sành điệu nhất chính là sandal, giày mũi nhọn, giày búp bê đơn giản hoặc loafer, mule… Với sự đa zi năng của giày màu be, chị em nhất định nên bổ sung món thời trang này cho tủ đồ mùa hè.

Giày mũi vuông

Giày mũi vuông tuy không quá hot như giày mũi nhọn, nhưng vẫn được hội sành điệu ưu ái. Phần mũi vuông chính là điểm nhấn, tạo nên vẻ hiện đại và thanh lịch cho người diện. Các mẫu giày mũi vuông, tối giản và mang tông màu đen, trắng, be rất hợp với các set đồ công sở. Đôi giày này sẽ giúp outfit của chị em trông thời thượng và trẻ trung hơn. Tóm lại, đừng chỉ giới hạn style trong những đôi giày mũi tròn, mũi nhọn, bổ sung thêm giày mũi vuông là cách hay để style công sở của chị em thêm đột phá.

Giày slingback

Giày slingback là phiên bản hợp công sở hơn của mule. Với phần quai hậu, giày slingback sẽ hoàn thiện vẻ chỉn chu, thanh lịch cho nàng công sở. Thiết kế thoáng chân của giày slingback cũng giúp hack dáng tốt, nàng thấp bé có thể yên tâm đầu tư. Các quý cô sành điệu rất chuộng giày slingback có phần mũi nhọn, diện lên nịnh chân, đồng thời mang đến sự tinh tế, sang trọng. Có một điểm cần lưu ý khi diện giày slingback, đó là chị em nên chọn quần hoặc chân váy dài trên mắt cá chân. Như vậy, vóc dáng mới được hack tối ưu, và nét đẹp của giày slingback cũng sẽ phát huy triệt để.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/5-kieu-giay-cong-so-de-phoi-do-nhat-nen-sam-het-de-mac-dep-moi-ngay-20220807150006681.chn