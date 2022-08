5 kiểu giày bệt giúp nàng thấp bé "ăn gian" 5 phân chiều cao, và còn rất trẻ trung thanh lịch

Bên cạnh giày cao gót, tủ đồ của chị em rất nên có thêm một vài đôi giày bệt. Lựa chọn này không chỉ đơn thuần là mang đến cảm giác thoải mái, êm chân khi di chuyển, giày bệt còn đem tới sự trẻ trung, phóng khoáng cho phong cách.

Một điều khiến chị em băn khoăn khi diện giày bệt, đó là làm thế nào để cải thiện chiều cao, tôn chân thon thả? Câu trả lời là nếu ngay từ khâu mua sắm, chị em chọn đúng mẫu giày bệt hack dáng tốt, thì có thể yên tâm mix với mọi kiểu đồ, mà trông vẫn cao ráo, thanh thoát. Dưới đây là 5 kiểu giày bệt đáng sắm như thế, chị em hãy bổ sung ngay cho tủ đồ nhé!

Sandal quai siêu mảnh

Sandal hợp nhất với mùa hè, nhưng cũng lý tưởng để diện vào mùa thu. Sandal có muôn vàn mẫu mã, nhưng hack dáng đỉnh nhất có lẽ là sandal quai siêu mảnh. Thiết kế này sẽ tạo cảm giác thoáng chân, giúp tổng thể vóc dáng của chị em trông thanh thoát và cao ráo. Ưu điểm của sandal quai siêu mảnh chưa dừng lại ở đó. Mẫu giày dép này còn có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, và giúp outfit trông tinh tế hơn. Hãy chọn những đôi sandal quai mảnh mang tông màu đen hoặc nâu, và bạn sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều khi mix đồ.

Giày sneaker phom dáng gọn gàng

Giày sneaker tuy kín chân, nhưng vẫn có khả năng hack dáng. Mẫu giày này thường có phần đế độn dày hơn so với sandal hay giày búp bê, do đó sẽ giúp chị em "ăn gian" chiều cao. Hãy chọn giày sneaker có phom dáng gọn gàng để không tạo cảm giác nặng nề, tù túng cho đôi chân. Giày sneaker nhỏ gọn còn ghi điểm thanh lịch, và hợp mix với nhiều kiểu trang phục, ngay cả set váy vóc điệu đà. Chưa kể, sneaker sẽ giúp trẻ hóa outfit của chị em, nên lại càng xứng đáng để bổ sung cho tủ đồ.

Giày slingback/mule

Với thiết kế hở gót, slingback và mule đều là những lựa chọn lý tưởng trong khoản hack dáng. Mule gây ấn tượng ở sự thoải mái, dễ xỏ ra xỏ vào, và giúp outfit của chị em thêm phóng khoáng, bay bổng. Đôi giày này hợp mix với các set đồ dạo phố.

Giày slingback có thêm phần quai mảnh mai ở gót, nên tạo cảm giác chỉn chu và thanh lịch. Do đó, giày slingback trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những set đồ công sở, hay outfit trang trọng một chút.

Muốn hack dáng hiệu quả tối ưu khi diện slingback/mule, chị em nên chọn quần hoặc chân váy dài trên mắt cá chân. Lựa chọn này cũng giúp outfit trông thời thượng hơn. Ngoài ra, các thiết kế có phần mũi nhọn cũng rất đáng lưu tâm vì vừa sang chảnh, vừa giúp kéo chân thon dài.

Sandal quai ngang

Sành điệu không kém sandal quai siêu mảnh là sandal quai ngang. Mẫu giày dép này sẽ giúp set trang phục của bạn trông trẻ trung và thanh lịch. Sandal quai ngang cũng để hở kha khá diện tích đôi bàn chân, nên hack dáng hiệu nghiệm. Không khó để diện đẹp sandal quai ngang. Chị em có thể mix đôi giày này với các outfit công sở, hay những set đồ dạo phố như váy hai dây, áo thun + quần short, hoặc áo tank top + chân váy…

Giày dép màu be

Giày màu be gần với màu da, nên tạo cảm giác liền mạch, giúp chân dài và dáng cao hơn. Chưa hết, giày dép màu be là item trang nhã. Sự xuất hiện của kiểu giày này sẽ giúp set đồ trở nên tinh tế, nhẹ nhàng hơn. So với giày màu đen, giày màu be cũng dễ diện không kém. Đôi giày này thậm chí còn giúp thắp sáng cả set đồ, tăng nét trẻ trung, tươi mới cho tổng thể trang phục. Các mẫu giày như sandal, mule màu be rất lý tưởng để diện đi dạo phố. Còn khi đến công sở, bạn hãy ưu tiên giày búp bê, giày mũi nhọn hoặc loafer mang tông màu be để vẻ ngoài trông chuyên nghiệp, chỉn chu nhé!

