5 kiểu áo khoác dáng dài trẻ trung

Vào mùa đông, áo khoác dài là món thời trang rất được yêu thích. Ngoài công dụng giữ ấm hiệu quả, áo khoác dáng dài còn đem tới sự thanh lịch, sang trọng cho người diện. Chị em có thể bắt gặp khá nhiều mẫu áo khoác dáng dài khi đi mua sắm. Và nếu muốn vẻ ngoài được hack tuổi hiệu quả, hãy ưu tiên 5 kiểu áo khoác dài trẻ trung sau đây nhé!

Áo khoác dạ màu be

Áo khoác dạ màu be gây ấn tượng ở sự nhã nhặn. Tuy nhiên, mẫu áo này vẫn mang tông màu sáng, nên giúp hack tuổi hiệu quả, chứ không hề khiến vẻ ngoài bị cộng tuổi. Áo khoác dạ màu be chuẩn mốt từ năm này sang năm khác. Mẫu áo này rất dễ phối đồ, bạn có thể kết hợp với hầu hết mọi món thời trang trong tủ. Bên cạnh khả năng trẻ hóa phong cách, áo khoác dạ màu be còn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch. Nếu muốn hoàn thiện những set đồ tinh tế để diện tới công sở, hay mặc đi chúc Tết, áo khoác dạ màu be là lựa chọn lý tưởng.

Áo khoác màu pastel

Xu hướng trang phục màu pastel vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn được ưa chuộng hơn khi năm mới đến. Và để phong cách thêm mới mẻ, bạn nên bổ sung một chiếc áo khoác dáng dài tông màu pastel. Món thời trang này sẽ giúp cả set đồ thêm nổi bật, nhưng vẫn giữ được sự trang nhã.

Khi lên đồ với áo khoác màu pastel ngọt ngào, bạn không nên phối cùng các item mang tông màu lòe loẹt. Thay vào đó, hãy kết hợp áo khoác màu pastel với những món đồ mang tông màu trung tính, tổng thể sẽ có được sự hài hòa, tinh tế.

Áo khoác dài họa tiết

Không chỉ những mẫu áo khoác trơn màu mới chuẩn mốt với thời gian, áo khoác dài họa tiết kẻ ô cũng luôn thịnh hành mỗi khi mùa đông tới. Áo khoác dài, họa tiết kẻ phảng phất nét cổ điển, nhưng vẫn ghi điểm trẻ trung và nổi bật.

Mẹo diện áo khoác dài họa tiết của các quý cô sành điệu là kết hợp cùng những item trơn màu. Đơn giản vậy thôi, set trang phục sẽ không bị rối mắt, thay vào đó là sự tinh tế, sang trọng. Áo khoác họa tiết rất phù hợp để áp dụng trong dịp lễ hội cuối năm và Tết, chị em hãy đầu tư cho tủ đồ nhé!

Áo trench coat

Nét phóng khoáng của áo trench coat giúp người diện thêm phần trẻ trung, sành điệu. Ngoài ra, trench coat cũng ghi điểm ở sự thanh lịch. Áo trench coat rất dễ mặc. Chị em có thể kết hợp mẫu áo khoác dáng dài này cùng áo len tối giản, áo thun cổ lọ, rồi hoàn thiện bằng một chiếc quần jeans, hoặc quần âu. Lưu ý là khi chọn áo trench coat, chị em nên ưu tiên dáng áo oversized, tránh chọn phiên bản chiết eo vì đã lỗi mốt.

Áo khoác dạ màu trắng

Yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính, chị em không nên bỏ qua áo khoác dạ màu trắng khi mua sắm. Áo khoác dạ màu trắng giúp bộ trang phục thêm sáng sủa, và vẻ ngoài của bạn sẽ trẻ trung hơn. Hack tuổi hiệu quả là vậy, nhưng áo khoác dạ màu trắng vẫn sẽ đảm bảo cho chị em phong cách tinh tế.

Các nàng có thể biến hóa đa dạng với áo khoác dạ màu trắng. Muốn trông nổi bật thì chị em hãy kết hợp áo dạ trắng với các item mang tông màu đậm. Khi cần hoàn thiện vẻ ngoài trang nhã, công thức áo dạ trắng kết hợp cùng áo len, quần dài mang tông màu trung tính là lựa chọn lý tưởng.

Ảnh: Sưu tầm