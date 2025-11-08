5 item trong tủ đồ mùa lạnh giúp nàng mặc đẹp

Thời tiết bắt đầu trở lạnh và đây chính là lúc để làm mới tủ đồ của bạn với những item vừa ấm áp vừa thời trang. Nếu nàng đang băn khoăn không biết nên sắm gì để mix match cho mùa thu đông này, dưới đây là 5 kiểu áo "chân ái" giúp bạn giữ ấm mà vẫn sành điệu, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp.

1. Áo cardigan

Cardigan là item chưa bao giờ lỗi thời. Từ kiểu dáng dáng ngắn trẻ trung đến dáng dài thanh lịch, chiếc áo này luôn mang lại vẻ mềm mại nữ tính cho người mặc. Dễ phối với váy hai dây, quần jeans hay chân váy midi, cardigan giúp chị em linh hoạt biến hóa từ style nhẹ nhàng như nàng thơ đến năng động, trẻ trung, tùy theo cách mix match.

Vào những ngày se lạnh, bạn có thể chọn cardigan len mỏng để khoác ngoài áo phông hoặc áo hai dây. Còn khi trời rét hơn, kiểu cardigan dày dặn sẽ mang lại cảm giác ấm áp mà vẫn thời trang, đặc biệt nếu chọn áo 1 tone màu hoặc áo kẻ ngang cũng rất "hot" trong năm nay.

2. Áo giữ nhiệt

Không cần quá dày hay cồng kềnh, áo giữ nhiệt vừa giúp bạn chống lạnh hiệu quả mà vẫn gọn gàng, dễ mặc. Chất liệu vải co giãn, mềm mịn ôm sát cơ thể để giữ hơi ấm tự nhiên, đồng thời thấm hút mồ hôi tốt nên item này cực kỳ phù hợp để mặc trong áo khoác, sơ mi hoặc blazer.

Điểm cộng lớn nhất của áo giữ nhiệt là tính linh hoạt. Bạn có thể mặc đơn giản ở nhà hay phối cùng sơ mi, áo len để tạo hiệu ứng layer tinh tế. Một chiếc áo giữ nhiệt màu trung tính như be, đen hoặc xám sẽ là món đồ "must-have" trong mọi tủ đồ mùa lạnh của hội chị em.

3. Áo gile len

Gile len là xu hướng quay lại mạnh mẽ vài mùa gần đây, đặc biệt là với phong cách thời trang Hàn Quốc. Một chiếc gile dáng rộng phối cùng sơ mi trắng hoặc áo giữ nhiệt cổ cao sẽ giúp outfit của bạn trông chỉn chu và thời thượng hơn hẳn. Ngoài khả năng giữ ấm phần thân trên, áo gile còn tạo hiệu ứng layer, khiến bộ đồ đơn giản trở nên nổi bật và có điểm nhấn hơn.

4. Áo sweater

Không gì gợi cảm giác mùa đông rõ nét hơn một chiếc sweater mềm mại. Vừa đủ ấm, vừa dễ phối đồ, sweater phù hợp với hầu hết phong cách từ vintage, preppy đến street style, minimalist.

Bạn có thể chọn sweater oversize để phối cùng quần ống rộng. quần shorts cho vibe năng động hoặc mix cùng chân váy ngắn để trở thành một cô nàng tiểu thư cá tính. Thêm điểm nhấn bằng họa tiết sọc, chữ in to, hình hoạt họa, bạn sẽ có ngay diện mạo trẻ trung, đáng yêu mà vẫn cực kỳ "ăn ảnh".

5. Áo phao "béo"

Áo phao không chỉ chống lạnh hiệu quả mà còn là món đồ thời trang ngày càng được lòng giới trẻ mỗi mùa đông. Nhờ thiết kế ngày càng tinh gọn, nhẹ hơn nhưng vẫn giữ ấm cực tốt, áo phao giờ có thể phối cùng mọi kiểu trang phục từ quần jeans, áo len cho đến chân váy. Dáng ngắn giúp outfit trông năng động, hiện đại, trong khi dáng dài lại mang nét thanh lịch và tôn dáng, đặc biệt khi phối cùng boots cao cổ.

Chỉ cần chọn một chiếc áo phao màu trung tính như be, nâu, đen hoặc trắng, nàng đã có ngay "lá chắn thời trang" thoải mái, sang xịn cho những ngày rét lạnh mà vẫn muốn trông thật có gu.



