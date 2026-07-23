1. Nhịn ăn sáng hỗ trợ giảm cân

Nhiều người tin rằng bỏ bữa sáng có thể giúp giảm cân nhanh hơn. Họ cho rằng cắt bỏ một bữa ăn sẽ làm giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể trong ngày. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học cho thấy quan điểm này không hẳn chính xác.

Trên thực tế, sau khi tổng hợp dữ liệu từ 45 nghiên cứu, các nhà khoa học nhận định rằng những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ thừa cân hoặc béo phì cao hơn so với những người duy trì thói quen ăn sáng đều đặn.

Nói cách khác, các bằng chứng hiện nay chưa ủng hộ quan điểm cho rằng bỏ bữa sáng là một phương pháp giảm cân hiệu quả. Ngược lại, thói quen này còn có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe chuyển hóa ở một số người.

(Ảnh: Shutterstock)

2. Mua tất cả thực phẩm có nhãn ít chất béo



Nhiều người cho rằng lựa chọn thực phẩm ghi nhãn "ít chất béo" (low fat) sẽ giúp giảm cân dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Quả thực, các sản phẩm ít hoặc giảm chất béo thường chứa lượng chất béo thấp hơn phiên bản thông thường. Dù vậy, để bù đắp hương vị và kết cấu bị mất đi khi giảm chất béo, nhiều nhà sản xuất có thể bổ sung thêm đường, muối hoặc các thành phần khác.

Nói cách khác, một sản phẩm được quảng cáo là "ít chất béo" vẫn có thể chứa lượng đường hoặc calo ở mức cao. Do đó, chỉ dựa vào các nhãn mác này không phải là cách hiệu quả để kiểm soát cân nặng. Người tiêu dùng cần đọc kỹ bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng trước khi lựa chọn thay vì chỉ tập trung vào mặt trước bao bì.

3. Một số loại đường "tốt" hơn những loại khác

Nhiều người cho rằng các loại đường ít qua chế biến như mật ong hoặc mạch nha tốt cho việc giảm cân hơn đường trắng tinh luyện.

Trên thực tế, dù có nguồn gốc từ đâu, các loại đường đều được hệ tiêu hóa phân giải thành các đường đơn (monosaccharide) trước khi cơ thể hấp thu và sử dụng. Mọi loại đường đều cung cấp khoảng 4 calo trong mỗi gram, do đó nếu sử dụng quá nhiều đều có thể làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể.

Theo chuyên gia, nên chú ý tổng lượng đường hơn loại đường tiêu thụ. (Ảnh: Shutterstock)

4. Dựa dẫm vào thực phẩm chức năng để giảm cân

Nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân được quảng cáo là có khả năng thúc đẩy quá trình đốt mỡ, tăng cường trao đổi chất hoặc giúp giảm trọng lượng vô cùng nhanh chóng. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học lại cho rằng phần lớn những sản phẩm này không mang lại hiệu quả như quảng cáo, thậm chí có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy người tiêu dùng không nên tin vào các quảng cáo về thực phẩm bổ sung có tác dụng giảm cân thần tốc. Nếu muốn sử dụng bất kỳ sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để tránh những rủi ro không đáng có.

5. “Chạy đua” theo trào lưu ăn kiêng

Không ít chế độ ăn kiêng từng tạo nên "cơn sốt" rồi nhanh chóng bị lãng quên để nhường chỗ cho những xu hướng mới. Cần lưu ý rằng, việc một chế độ ăn trở nên phổ biến không đồng nghĩa với việc nó thực sự hiệu quả hoặc tốt cho sức khỏe.

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), các chế độ ăn kiêng theo trào lưu thường hạn chế lượng dưỡng chất cơ thể được cung cấp, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và hiếm khi mang lại hiệu quả duy trì cân nặng về lâu dài.