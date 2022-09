5 chai nước hoa mùa thu tinh tế và thanh lịch khiến nàng nào cũng phải mê đắm

Mùa thu là thời điểm chúng ta cần sắm cho mình những bộ cánh mới. Nhưng chỉ thế là chưa đủ, hãy quan tâm đến cả mùi hương mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Có thể nói mùi hương là thứ trang sức vô hình giúp chúng ta trở nên cuốn hút và bí ẩn hơn.



Vào mùa mùa Thu mát mẻ, những hương nước hoa thơm dịu dàng và có khả năng lưu hương lâu hơn rất thích hợp. Các nàng có thể tham khảo 5 chai nước hoa dưới đây nhé!

Những chai nước hoa thích hợp cho mùa thu

Narciso Rodriguez Pure Musc For Her Eau De Parfum

Narciso Rodriguez Pure Musc For Her EDP là dòng nước hoa ra mắt năm 2019 với thành phần hương chính là mùi xạ hương pha trộn với hương hổ phách, hoa hồng, hương gỗ cashmeran thanh lịch. Cũng chính vì thế mà Narciso Rodriguez Pure Musc For Her EDP mang đến mùi hương nhẹ nhàng và thanh khiết, rất thích hợp để sử dụng vào mùa thu dịu dàng. Mùi hương của chai nước hoa này biến mọi cô gái trở thành một nàng thơ tinh khôi tinh tế nhưng cũng không kém phần bí ẩn.



Sản phẩm nước hoa này được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thuần khiết của người mẫu Julia Bergshoeff và được tạo ra bởi nhà điều chế Sonia Constant. Narciso Rodriguez Pure Musc For Her EDP vẫn giữ nguyên thiết kế chai thủy tinh mờ đơn giản nhưng sang trọng, cùng tông màu đen trắng toát lên vẻ đẹp tinh tế.

Lancome IDÔLE Eau de Parfum

Lancome IDÔLE Eau de Parfum được ra đời dưới sự trau chuốt của 3 người phụ nữ: Shyamala Maisondieu, Adriana Medina và Nadège Le Garlantezec vào năm 2019. Chai nước hoa này nổi bật với hương thơm hoa hồng nhưng lại mang một nét rất riêng bởi hãng có kết hợp giữa hương cam quýt, hoa nhài, vani và xạ hương để giúp cho hương nước hoa không quá nồng.

Vì thế, nếu các nàng đang tìm một chai nước hoa có mùi hương nhẹ nhàng thơm mát cho mùa thu thì đây chính là một lựa chọn hợp lý. Các nàng có thể tìm mua chai nước hoa này ngay tại Lazada nhé!

GUCCI Bloom Eau de Parfum

Nếu yêu thích mùi hương hoa cỏ thì chắc chắn không thể bỏ qua GUCCI Bloom Eau de Parfum. Chai nước hoa này mang hương hòa quyện của lá cây, hoa nhài, chi ngân và hoa huệ kết hợp cùng gỗ đàn hương, vani. Dù mang hương hoa là chủ đạo nhưng nhờ có thêm những nốt hương của gỗ đàn hương, vani mà Gucci Bloom vẫn mang cảm giác ngọt ngào, sang trọng.

Gucci Bloom được ví như hương thơm của 1 bông hoa đang từ từ hé nở giữa 1 vườn hoa trang nhã. Vì thế, khi sử dụng mùi hương này các nàng sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống.

Dior Miss Dior Eau de Parfum

Đây là một chai nước hoa kinh điển không thể bỏ qua trong những ngày mùa thu se lạnh. Dior Miss Dior Eau de Parfum mang đến sự thanh lịch và hiện đại cho các cô nàng công sở. Chai nước hoa này mang hương thơm pha trộn giữa những nốt hương hoa tươi mát, các nốt hương trầm và hương gỗ như hoa hồng, gỗ hồng, chanh, tiêu hồng, cam đỏ, cam ngọt, lá hoa nhài, hoắc hương… Tất cả hòa quyện lại tạo nên một mùi hương vừa tươi trẻ lại vừa nồng nàn.

Dior Miss Dior Eau de Parfum có độ lưu hương khá tốt, các nàng chỉ cần xịt một chút vào buổi sáng là hương thơm quyến rũ cho cả ngày.

Dior J'adore Eau de Parfum

J’adore là một chai nước hoa đình đám của Dior. Dior J'adore Eau de Parfum sở hữu mùi hương ngọt ngào và quyến rũ nên sẽ thích hợp dùng khi thời tiết chuyển mùa. Chai nước hoa này là sự kết hợp của tầng hương đầu là dưa gang, cam, đào, hoa mộc lan tạo nên sự tươi mát, tầng giữa có hoa nhài, hoa hồng, hoa lan Nam Phi tô điểm thêm phần hiện đại và sang trọng, nốt hương cuối dùng xạ hương, vani, gỗ tuyết tùng nhấn nhá giúp hương thơm trầm ấm hơn. Tất cả mang đến mùi hương tinh tế nhưng vẫn sẽ giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

