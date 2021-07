5 cặp sao giống nhau đến khó tin: Bella Hadid bị đồn dao kéo để giống idol, Katy Perry ké danh tính để "đi quẩy", đến Lady Gaga cũng lú luôn

Live Tyler - Anne Hathaway

Là một trong những nhan sắc nổi bật ở Hollywood những năm 90, Liv Tyler gây ấn tượng với đôi mắt xanh biếc và vẻ ngoài xinh đẹp, sôi nổi và hoạt bát. Nhan sắc ngây thơ, thanh thuần của Liv Tyler được xem như làn gió mới thổi vào Hollywood, và đến đầu thập niên 20, người ta mới lần nữa được sống lại trong cảm giác tươi mát mà Liv Tyler đã từng đem đến thông qua Anne Hathaway.

Liv Tyler (trái) và Anne Hathaway (phải)

Cả hai mỹ nhân đều "ăn điểm" ở đôi mắt to tròn, lanh lợi cùng nụ cười tươi luôn rạng rỡ trên môi. Ngay từ khi xuất hiện, Anne Hathway đã luôn được so sánh với Liv Tyler, đặc biệt là khi so tạo hình của Liv Tyler trong Stealing Beauty và Anne trong Ella Enchanted (ảnh trên), thì trông lại càng giống nhau. Sau những nỗ lực đa dạng vai diễn, Anne giờ đã thành minh tinh hạng A tại Hollywood và không còn bị gắn mác "bản sao của Liv Tyler."

Amy Adams - Isla Fisher

"Tôi đang tận hưởng bữa tiệc hậu Oscar năm 2014 thì Lady Gaga tiến tới và chúc mừng tôi, khen bộ phim American Hustle nức nở" - nữ diễn viên Isla Fisher kể lại, "Nhưng bộ phim đó là của Amy Adams đóng, chắc mọi người lại nhầm lẫn giữa tôi và chị ấy rồi. Ngặt nỗi tôi là 'fan bự' của Lady Gaga nên tôi nhận vơ luôn. Lady Gaga cứ muốn nói về bộ phim mà tôi thì có biết gì đâu, vừa hay Amy đang đi tới thế là tôi bảo Lady Gaga là Isla Fisher đang tới kìa, nhỏ đó không có đề cử gì mà tới đây làm gì không biết" - trích lời kể hài hước của Isla Fisher trong 1 lần phỏng vấn.

Amy Adams (trái) và Isla Fisher (phải)

Chia sẻ dí dỏm của Isla đã làm nhiều người bật cười. Quả thực khi uốn tóc bồng bềnh, nhuộm cam thì hai mỹ nhân dễ khiến khán giả "lú" ngay nếu lỡ vội lướt qua. Nhưng thực ra nếu nhìn kỹ thì Isla có mắt nâu, gương mặt nhỏ nhắn, còn Amy thì có đôi mắt xanh biếc và to tròn hơn.

Carla Bruni - Bella Hadid

Carla Bruni được biết đến nhiều với vai trò là phu nhân của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, ngoài ra, cô còn là một ca sĩ, diễn viên và một trong những siêu mẫu hàng đầu ở thập niên 90. Tại LHP Cannes 2016, diện mạo với tóc mái chéo của Bella Hadid gợi người ta nhớ đến Carla ngày xưa, không ít người cho rằng Bella đang tái hiện lại hình ảnh của Carla vì bản thân Bella từng chia sẻ cô rất thần tượng nàng siêu mẫu này.

Carla Bruni (trái) và Bella Hadid (phải)

Cũng chính vì thế mà phong cách thời trang cũng như makeup của Bella bị ảnh hưởng bởi Carla khá nhiều, và từng có nhiều tin đồn nàng It Girl đã nhờ dao kéo can thiệp để có vẻ ngoài giống với thần tượng hơn. Khi đứng cạnh nhau, nhiều người không khỏi thốt lên trông Carla và Bella trông như 2 mẹ con vậy!

Audrey Hepburn - Lily Collins

Vẻ đẹp cổ điển và hàng lông mày rậm đã giúp Lily Collins mang về danh xưng "bản sao của Audrey Hepburn" từ những ngày đầu tiên vào nghề. Khi để mái baby, 2 người đã giống nay càng thêm giống, nhiều khán giả cho rằng điểm duy nhất khác biệt đó là hai đầu lông mày của Lily gần nhau hơn so với nữ diễn viên Audrey Hepburn mà thôi.

Audrey Hepburn (trái) và Lily Collins (phải)

Khi đóng Emily in Paris, Lily cũng đã tái hiện lại hình ảnh nữ diễn viên Audrey Hepburn vấn tóc, diện váy xòe và tạo dáng ở cầu thang. Bản thân nữ diễn viên Audrey Hepburn cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ hóa thân giống bà, nhưng người xuất sắc nhất và truyền tải đúng thần thái cổ điển, quý phái của Audrey Hepburn chỉ có Lily Collins mà thôi.

Katy Perry - Zooey Deschanel

Nếu như các nhân vật khác trong danh sách vẫn có một số khoảnh khắc khác nhau hay có đặc điểm để phân biệt thì cặp đôi Katy Perry và Zooey Deschanel hầu như không có luôn. Khi cùng để tóc đen và mái ngang, hai ngôi sao này đã khiến nhiều người phát "lú" vì không thể biết ai là ai.

Đố bạn đâu mới là Katy?

Katy Perry cũng từng thừa nhận bản thân cảm thấy rất kinh ngạc vì cả hai giống nhau tới vậy. Nữ ca sĩ còn hài hước thừa nhận cô từng giả mạo làm Zooey vài lần để được vào hộp đêm "quẩy đầm" vì thời điểm mới tới Los Angeles, Katy vẫn chưa được ai biết đến trong khi Zooey đã là một ngôi sao được nhiều người chú ý. Sau này, Katy đã mời Zooey tham gia MV Not The End Of The World để thể hiện tình bạn tốt đẹp giữa hai bên.

Katy Perry (trái) và Zooey Deschanel (phải)

Ai không biết lại tưởng chị em sinh đôi thật đấy!

Ảnh: Sưu tầm