5 cách đơn giản để bớt luộm thuộm, nặng nề khi diện áo len

Áo len là ''must have item" trong mùa đông bởi nó có khả năng giữ ấm cực tốt, chất liệu lại mềm mại đem lại cảm giác thoải mái trong thời gian dài. Tuy nhiên, item này cũng khiến chị em băn khoăn rất nhiều khi trời trở lạnh. Mặc áo len mỏng thì không đủ ấm, mà áo dày thì trông người lại to thô, nặng nề nhìn như con gấu. Các nàng muốn diện áo len dày mà người vẫn năng động, khỏe khắn thì rất nên áp dụng 5 tips dưới đây.



Chọn cổ áo hợp dáng

Nghe thì tưởng chi tiết nhỏ nhưng cổ áo lại quyết định rất lớn đến vẻ ngoài của người diện. Cùng là áo len nhưng mỗi loại cổ áo như: cổ tròn, cổ lọ, cổ chữ V, cổ vuông... lại phù hợp với từng dáng người khác khau.

Những nàng cổ ngắn, vai hẹp thì nên chọn áo len cổ tròn để tạo hiệu ứng cơ thể thon gọn. Thiết kế cổ tròn còn có khả năng mở rộng vai về chiều ngang, giúp tối ưu hoá tỉ lệ cơ thể. Còn với các bạn sở hữu bờ vai rộng, lưng dày và tạng người đậm, đừng bao giờ mặc áo len trễ vai. Thay vào đó, áo len có mũ sẽ che khéo đi toàn bộ đường vai và giảm tỉ lệ giữa vai và thân dưới giúp thân hình nhìn thon gọn hơn.

Tiết chế oversized

Trang phục oversized đúng là rất thoải mái và phóng khoáng, tuy nhiên áo len có chất liệu dày dặn lại còn đi kèm phom dáng oversized nữa thì khả năng cao sẽ gây ''dìm dáng'' khiến vẻ ngoài nhìn nặng nề và luộm thuộm. Bạn có thể chọn áo len dày để giữ ấm (điển hình như áo len vặn thừng) nhưng hãy lưu ý chọn áo có kích thước vừa vặn với người, không quá bó sát gây khó chịu nhưng tuyệt đối không được quá dài và quá rộng.

Nói không với áo len nhiều chi tiết rườm rà

Áo len họa tiết to bản và áo len quá nhiều chi tiết những năm gần đây đã trở nên lỗi thời, không còn được ưa chuộng nhiều nữa. Các chi tiết khi đính kèm trên áo không chỉ khiến vẻ ngoài nhìn rườm rà, sến rện mà còn gây khó khăn trong việc layer áo len với áo khoác bên ngoài, nếu mặc áo khoác sẽ bị cộm lên khiến vẻ ngoài nhìn to và nặng. Nếu muốn ''hack'' dáng trở nên năng động, trẻ trung, bạn nên chọn các mẫu áo len tối giản, ít chi tiết, hạn chế chi tiết thừa thãi.

Không chọn áo quá dài

Độ dài trang phục vẫn luôn là yếu tố cần quan tâm khi mua sắm. Áo len quá dài khiến cơ thể nhìn thấp bé đi trông thấy, vẻ ngoài trở nên nặng nề thiếu linh hoạt. Dù là áo len mỏng hay áo len dày, áo màu tối hay áo màu sáng, bạn hãy nhớ chọn áo len có độ dài phù hợp với cơ thể. Áo len dáng lửng những năm gần đây là item rất được lòng các quý cô bởi nó đem đến nét thanh lịch, hiện đại lại còn rất tôn dáng.

Phối đồ khéo léo

Khi mặc áo len, ngoài việc quan tâm về kích thước hay kiểu dáng chị em cũng rất nên chú ý đến việc phối đồ. Áo len nếu phối không khéo, đặc biệt là với áo len dày dễ sẽ khiến vẻ ngoài nhìn thấp đi, thậm chí còn trông như tăng thêm vài kg. Áo len dáng lửng/dài ngang cạp quần mix đẹp với quần dài/váy ngắn tạo cảm giác thân hình thon gọn, nhẹ nhàng. Trong trường hợp mua phải áo quá dài, bạn nên mặc nó như 1 chiếc váy len, hoặc diện theo style giấu quần để vẻ ngoài nhìn phóng khoáng, sành điệu thay vì cố phối với quần/váy sẽ khiến cơ thể nặng nề và luộm thuộm.

