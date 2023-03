5 cách chăm sóc da giúp ngừa lão hóa sớm mà không cần chi quá nhiều tiền

Ngoài ngưỡng 25 tuổi, tốc độ sản sinh collagen trong da sẽ bắt đầu suy giảm khiến các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn, da không đều màu dần hình thành rõ rệt. Chúng ta không thể chống lại các dấu hiệu của tuổi tác, tuy nhiên, bạn có thể ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, duy trì vẻ trẻ đẹp của làn da bằng những bí kíp dưới đây.



1. Thoa kem chống nắng mỗi ngày

Ngay cả trong những ngày mưa gió, nhiều mây, tia UV vẫn sẽ xuyên qua những đám mây và tấn công làn da của chúng ta. Ngoài ra, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, điện thoại cũng ảnh hưởng đến làn da. Nếu bỏ qua bước bôi kem chống nắng thì theo thời gian, những tổn thương sẽ tích tụ và biểu hiện thành các khuyết điểm trên da như đốm nâu, nếp nhăn, lão hóa sớm… Bởi vậy, dù là nắng hay mưa thì bạn vẫn cần bôi kem chống nắng hàng ngày.

Để kem chống nắng có thể phát huy tối đa công dụng bảo vệ da thì kem cần liều lượng thích hợp, đủ tạo ra lớp che phủ đều trên da. Lượng kem chống nắng tiêu chuẩn là 2mg/cm vuông, tương đương với việc bạn cần dùng khoảng 1 đồng xu nhỏ cho toàn mặt.

Sản phẩm gợi ý:

Kem chống nắng Chasin' Rabbits

Nơi mua: Sammi Shop; Giá: 520k

2. Massage da

Massage da là 1 trong những bước dưỡng da quan trọng giúp dưỡng chất từ sản phẩm dưỡng thẩm thấu sâu, đồng thời kích thích tuần hoàn máu khiến da dẻ hồng hào, thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên khi massage bạn lưu ý cần massage đúng cách, tránh chà xát da quá mạnh vì sẽ khiến da bị chảy xệ. Bạn có thể massage da bằng tay hoặc sử dụng các dụng cụ như thanh lăn, máy massage mặt chuyên dụng.

3. Đắp mặt nạ dưỡng ẩm

Mặt nạ dưỡng ẩm là 1 trong những món skincare quan trọng giúp ngừa lão hóa hiệu quả. Mặt nạ giống như món thuốc bổ dưỡng, bổ sung dưỡng chất, cấp ẩm chuyên sâu giúp làn da căng mọng, ngậm nước, ngừa lão hóa từ bên trong. Bên cạnh các loại mặt nạ giấy cơ bản, bạn còn có thể đắp các loại mặt nạ silicon, mặt nạ ngủ, mặt nạ thải độc… giúp nâng cao chu trình dưỡng da.

Sản phẩm gợi ý:

Mặt nạ I'm From Honey Mask

Nơi mua: Mint07; Giá: 680k

4. Tẩy da chết đều đặn

Lớp tế bào chết già nua, dư thừa trên bề mặt da sẽ khiến da thô sần, xỉn màu và khó hấp thụ dưỡng chất từ các bước dưỡng chuyên sâu. Lớp tế bào chết này cũng khiến da trông khô và thiếu sức sống, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, khi chăm sóc da, bạn đừng quên chăm chỉ tẩy da chết định kỳ hàng tuần để giữ da mịn mướt.

Sản phẩm gợi ý:

Tẩy da chết Rosette Gommage

Nơi mua: Soja; Giá: 150k

5. Dùng serum vitamin C và retinol

Để ngừa lão hóa hiệu quả, bạn đừng quên dùng thêm bộ đội serum vitamin C và retinol trong chu trình dưỡng da. Retinol sẽ giúp ngừa lão hóa, tái tạo da, tăng sinh collagen, còn vitamin C lại giúp chống oxy hóa, làm đều màu da, thu nhỏ lỗ chân lông. Để serum vitamin C và retinol đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng và retinol vào buổi tối, để 2 hoạt chất này phát huy tác dụng và không gây kích ứng da.

Sản phẩm gợi ý:

Serum Laneige Radian-C Spot Serum

Nơi mua: Laneige ; Giá: 750k