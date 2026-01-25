5 bước giúp bạn "nâng visual" chuẩn đẹp đón Tết sang với loạt ưu đãi giá hời trên Lazada

Càng gần Tết, nhu cầu chăm sóc bản thân để xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn lại càng tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn chi quá nhiều tiền cho mỹ phẩm hay các sản phẩm làm đẹp. Tin vui là trên Lazada hiện đang có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, giúp bạn vừa "nâng visual" hiệu quả, vừa tiết kiệm đáng kể chi phí. Chỉ cần áp dụng 5 bước dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón Tết với làn da căng mịn, nụ cười sáng và thần thái tươi mới.



Bước 1: Chăm sóc da chuyên sâu, ngăn ngừa lão hóa sớm

Một làn da đẹp luôn là nền tảng quan trọng nhất để "visual" thăng hạng. Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng da cao cấp nhưng mua với giá dễ chịu hơn, Serum tươi 3 lõi Lancome Renergie Triple 50ml là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Sản phẩm nổi tiếng với khả năng cải thiện độ săn chắc, giảm nếp nhăn và giúp da trông trẻ trung hơn rõ rệt. Đặc biệt, khi mua trên Lazada, bạn có thể áp dụng voucher store giảm 10%, kèm quà tặng hấp dẫn và ưu đãi mua 2 giảm thêm 5%. So với mua lẻ tại cửa hàng, mức giá này thực sự "hời" cho một serum cao cấp chuẩn luxury.

Bước 2: Phục hồi da ban đêm, để da đẹp dần lên mỗi sáng

Nếu là tín đồ skincare, chắc hẳn bạn không còn xa lạ với Serum phục hồi chống lão hóa Estee Lauder Advanced Night Repair. Đây là dòng serum quốc dân giúp da phục hồi trong lúc ngủ, cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và làm da căng bóng hơn theo thời gian. Điểm hấp dẫn nhất khi mua trên Lazada chính là chương trình "Mua 1 tặng 7", với set quà tặng có tổng giá trị lên tới gần 3 triệu đồng. Với ưu đãi này, bạn không chỉ sở hữu sản phẩm chủ lực mà còn có thêm các minisize để dùng thử hoặc mang theo khi du lịch Tết, cực kỳ tiện lợi.

Bước 3: Nuôi dưỡng làn da từ bên trong với collagen

Bên cạnh skincare bôi ngoài, việc bổ sung collagen từ bên trong cũng giúp làn da cải thiện rõ rệt độ đàn hồi và độ sáng. Nước uống collagen Blossomy Plus (lốc 10 chai x 50ml) là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn da sáng mịn hơn mà vẫn tốt cho hệ tiêu hóa. Khi mua trên Lazada, sản phẩm đang có voucher store giảm 10% và ưu đãi mua 1 tặng 1, giúp bạn tiết kiệm gần một nửa chi phí so với mua thông thường. Đây là giải pháp "đẹp từ trong ra ngoài" rất đáng đầu tư trước Tết.

Bước 4: Tăng độ căng bóng tức thì cho làn da bận rộn

Với những ngày cận Tết bận rộn, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian skincare nhiều bước. Khi đó, Serum dạng xịt d'Alba White Truffle First Spray Serum 100ml chính là "cứu tinh". Chỉ cần xịt nhẹ sau bước rửa mặt hoặc trước makeup, làn da sẽ được cấp ẩm nhanh chóng, trông căng bóng và tràn đầy sức sống. Hiện sản phẩm đang được áp dụng voucher shop 5% trên Lazada, giúp mức giá dễ chịu hơn, đặc biệt phù hợp để dùng hàng ngày hoặc mang theo khi đi chúc Tết.

Bước 5: Hoàn thiện visual với nụ cười trắng sáng

Không chỉ da đẹp, nụ cười trắng sáng cũng góp phần không nhỏ vào việc nâng tầm ngoại hình. Bộ 3 kem đánh răng Colgate Optic White Purple 100g với công nghệ sắc tím giúp trung hòa sắc vàng trên răng là lựa chọn tiện lợi cho những ai muốn cải thiện màu răng tại nhà. Ưu đãi "Mua 3 tặng 2", kèm coin trợ giá lên đến 20%, giúp mỗi tuýp chỉ còn khoảng 37K - mức giá cực kỳ dễ chịu cho sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín.

Chỉ cần 5 bước đơn giản, kết hợp giữa chăm sóc da bên ngoài, nuôi dưỡng từ bên trong và hoàn thiện nụ cười, bạn đã có thể "nâng visual" rõ rệt để tự tin đón Tết. Quan trọng hơn, nhờ các chương trình ưu đãi giá hời trên Lazada như voucher store, quà tặng kèm hay mua 1 tặng 1, việc làm đẹp dịp cuối năm không còn là gánh nặng tài chính. Đây chính là thời điểm lý tưởng để đầu tư thông minh cho bản thân, vừa đẹp hơn, vừa tiết kiệm hơn - đúng chuẩn mua sắm Tết hiện đại.

