5 bí quyết chọn kem dưỡng ẩm cho làn da U30

Chú trọng khả năng phục hồi

Bước vào độ tuổi U30, bạn nên ưu tiên kem dưỡng thúc đẩy làm dịu, chữa lành tổn thương. Đặc biệt, nếu bạn là người cần hoạt động ngoài trời thường xuyên, hoặc phải đối mặt với áp lực công việc, những sản phẩm này càng cần thiết để khôi phục da nhanh chóng.

Hãy tham khảo kem dưỡng ẩm Dear, Klairs Midnight Blue Calming Cream 60ml, tập trung xoa dịu làn da mẫn cảm trước tác nhân từ bên ngoài lẫn bên trong. Bạn đọc Hoàng Lan tỏ rõ niềm yêu thích cho kem dưỡng của Dear, Klairs: "Chất kem xanh của Dear, Klairs Midnight Blue Calming Cream khá lạ lẫm, nhưng nó không hề gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của mình. Mình đánh giá cao độ ẩm, lẫn ưu điểm chữa lành da hiệu quả của bạn ý. Mình nghĩ bản thân sẽ tiếp tục gắn bó với dòng kem này trong thời gian sắp tới."

Kem dưỡng ẩm Dear, Klairs Midnight Blue Calming Cream 60ml có kết cấu xanh mướt, cùng hàm lượng ẩm dồi dào và khả năng hồi phục da hiệu quả

Hỗ trợ dưỡng sáng, giảm nếp nhăn

Những dấu hiệu lão hóa điển hình nhất gồm có sạm, nám, nếp nhăn. Để bảo vệ da trước những vấn đề này, bạn có thể xây dựng chu trình skincare tập trung vào hiệu quả phục hồi lẫn dưỡng sáng, săn chắc da.

Mặc dù vậy, bạn không cần đầu tư vào nhiều sản phẩm khác nhau để đạt được kết quả toàn diện. Thử cân nhắc It’s Skin Collagen Nutrition Cream 50ml, đem lại hiệu năng trẻ hóa và sáng mượt da. Bạn đọc Mỹ An chia sẻ: "An không nghĩ một loại kem dưỡng ẩm giá mềm lại có thể đem đến nhiều lợi ích như vậy. Collagen Nutrition Cream thấm nhanh, không gây bít tắc. Kiên trì sử dụng đến lọ thứ 3, An cảm nhận rõ da đã săn chắc, đàn hồi và có sức sống hơn."

It’s Skin Collagen Nutrition Cream 50ml đem đến cho bạn làn da săn chắc, đàn hồi và sáng mịn

Đừng ngần ngại kết hợp kem dưỡng cùng serum chứa hoạt chất để da cải thiện nhanh chóng. Những sản phẩm này là gợi ý sáng giá cho bạn, nhờ khả năng thẩm thấu sâu, cũng như sự đa dụng trong việc chăm sóc da, từ dưỡng trắng sáng, đều màu, ngăn ngừa oxy hóa, đến chữa lành thương tổn gây nên bởi tia UV. Bạn đọc Mai Ly gợi ý dòng tinh chất giá rẻ Power 10 Formula đến từ It’s Skin: "Mình tìm đến Power 10 Formula rất tình cờ trong một lần shopping online, vì giá thành thấp và ngoại hình khá bắt mắt. Nhưng mình nhanh chóng bị ấn tượng bởi chất lượng serum. Kết cấu dễ chịu, đánh sâu vào từng vấn đề của da, chẳng hạn như VC Effector đã giúp mình giải quyết những đốm thâm mụn. Hoặc khi nào cảm thấy da khô, mình sẽ tin dùng GF Effector."

Tinh chất It’s Skin Serum Power 10 Formula Effector 30ml cung cấp giải pháp chăm sóc chuyên biệt cho từng tình trạng da

Hàm lượng ẩm dồi dào

Do sự suy yếu của các tuyến bã nhờn, làn da của chúng ta có xu hướng khô dần theo thời gian. Khi da khô, nếp nhăn càng dễ hình thành, để lại dấu hiệu lão hóa rõ rệt trên gương mặt. Làn da khô cũng dễ bị căng ngứa, bong tróc khi thời tiết thay đổi, đặc biệt vào mùa lạnh.

Với những loại kem dưỡng cho ngưỡng tuổi 30, bạn đọc Ngọc Khánh đề cử Dear, Klairs Fundamental Water Gel Cream 70ml: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mình đã cảm nhận được sự lành tính và dễ chịu của Dear, Klairs Fundamental Water Gel Cream. Có độ ẩm cao, nhưng kem dưỡng của Dear, Klairs không khiến da mình nặng nề, ngược lại còn rất ráo mịn và thông thoáng."

Dear, Klairs Fundamental Water Gel Cream 70ml - Món quà ẩm mịn dịu nhẹ cho da, không gây kích ứng hay nhờn rít

Kết cấu thân thiện với làn da

Dù làn da bạn cần lượng lớn dưỡng chất để duy trì vẻ trẻ đẹp, đừng quên chú trọng kết cấu kem dưỡng ẩm. Tình trạng da dị ứng, khô rát sẽ phù hợp với kem dưỡng đặc, mịn. Nếu da bạn thường xuyên đổ nhiều dầu, bít tắc lỗ chân lông, hãy chuyển sang gel dưỡng ẩm.

Cách thoa, và lượng kem được sử dụng cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của bạn. Một số sản phẩm sẽ yêu cầu liều lượng dùng khoảng một hạt đậu, sau đó làm ấm, và massage theo chiều kim đồng hồ để thẩm thấu hoàn toàn vào da. Cũng có thể bạn chỉ cần rất ít kem dưỡng cho toàn mặt, và vỗ đều để đạt hiệu quả tốt nhất.

Kết cấu kem dưỡng phù hợp là một trong những yếu tố không thể thiếu cho làn da U30

Dễ dàng kết hợp vào chu trình dưỡng da

Một số chất trong kem dưỡng ẩm có thể mất tác dụng, nếu bạn dùng chúng với các sản phẩm khác trong chu trình dưỡng da. Do đó, tìm hiểu kỹ càng công dụng của kem dưỡng là bước không thể bỏ qua.

Kem dưỡng ẩm cần tương thích với những sản phẩm chăm sóc da khác của bạn để đảm bảo hiệu quả, tránh gây kích ứng

Làn da xuân sắc được tạo nên bởi nhiều yếu tố, và một loại kem dưỡng ẩm tốt có thể nâng tầm sắc diện của bạn thêm nhiều lần. Hãy duy trì thói quen yêu thương da, cùng với lối sống tích cực để luôn tỏa sáng bạn nhé!

https://afamily.vn/5-bi-quyet-chon-kem-duong-am-cho-lan-da-u30-20220214205847684.chn