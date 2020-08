5 “bé” son nhẹ môi, màu đẹp bá cháy, các nàng không cần makeup mặt vẫn xinh sang hết cỡ

Không nhất thiết phải chọn màu son khó cân để phải kết hợp với makeup lồng lộn, vì bạn vẫn thừa sức chọn được màu son tự nhiên nhưng cuốn hút để diện hàng ngày vẫn xinh. Dưới đây là những thỏi son màu nịnh da, dễ đánh, chất son nhẹ môi mà cô nàng nào cũng có thể kết thân, diện lên là visual "sang trang" thấy rõ.



1. Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick - Màu 200 Terra (giá khoảng: 800.000 VNĐ)

Nếu muốn tìm thỏi son velvet nhẹ tênh, đánh như không đánh và không cần makeup đi kèm diện vẫn sang thì "em" Terra màu 200 của "ông lớn" Giorgio Armani chắc chắn sẽ chiều lòng được bạn. Son có màu hồng nâu pha độc đáo, dùng đẹp cho mọi tông da, chất son kem xốp nhẹ không làm khô môi. Chỉ cần diện màu son này lên thì gương mặt thần thái và ấn tượng hơn vài lần.

2. MAC Powder Kiss Liquid Lipstick - Màu Sorry Not Sorry (giá khoảng: 650.000 VNĐ)

Tông son cam san hô pha chút nâu tạo nên sắc son trendy, da nào dùng cũng hợp chính là điểm cộng lớn cho thỏi Sorry Not Sorry. Màu son mang đến vẻ ngoài sành điệu, trẻ trung, bạn có thể diện đẹp trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là tông son hợp với lối makeup tự nhiên, nhẹ nhàng, tô điểm hàng ngày thì chuẩn không cần chỉnh.

3. 3CE Soft Matte Lipstick - Màu Speak To Me (giá khoảng: 350.000 VNĐ)

Không thể không kể đến tông màu đỏ đất "chanh sả", nịnh da trong danh sách này. Và "ứng viên" bạn cần tìm kiếm không đâu xa lạ chính là thỏi Speak To Me mà 3CE vừa ra mắt. Không muốn makeup cầu kì và cũng không mặn mà với những thỏi son nude dễ gây bợt mặt thì bước đầu tiên và duy nhất bạn cần làm là đánh màu son ấn tượng, cuốn hút này thôi, đảm bảo gương mặt sẽ thần thái hơn vài lần.

4. YSL Rouge Pur Couture Milk Tea Collectors - Màu 139 Beige Cremeux (giá khoảng: 1,1 triệu đồng)



Trong trường hợp có thiện cảm với nhưng tông son mịn lì có chút bóng nhẹ tạo cảm giác môi căng mọng, mướt mát thì mời bạn thử "em" son chất đét, nổi như cồn màu 139 của YSL. Son có màu cam san hô pha chút sắc đất nên vô cùng dễ đánh, tôn da, mang đến diện mạo xinh yêu, ngọt ngào.

5. Givenchy Le Rose Perfecto Liquid Balm - Màu 19 Woody Red (giá khoảng: 890.000 VNĐ)



Thỏi son dưỡng màu đẹp lung linh giúp môi mềm mượt của Givenchy cũng thu hút hội chị em chẳng kém bởi diện lên sang xinh không cần bàn. Son dưỡng có màu đỏ đất tôn da và làm sáng răng tốt. Dĩ nhiên, bạn không cần makeup cầu kì đi kèm thì visual vẫn được "nâng cấp".

