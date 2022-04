4 thế lực nhí sáng giá nhất "vũ trụ VTV": Cả bộ từ điển thu bé lại bằng một chữ "mê", bé cuối cùng lướt qua đã ''gây thương nhớ''

Bé Sam - Con gái của Lan Phương và Hồng Đăng trong ''Thương ngày nắng về''

''Thương ngày nắng về'' hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nếu trong những tập đầu, Thương Ngày Nắng Về lấy đi nước mắt của khán giả với dàn diễn viên nhí quen thuộc như Chu Diệp Anh hay Hồng Nhung thì ở những tập sau, hai diễn viên Bảo Linh và Tuấn Phong lại khiến cho người xem cười nghiêng ngả với sự đáng yêu và hóm hỉnh của mình.

Vào vai bé Sam, con của bố Đức (Hồng Đăng) và mẹ Khánh (Lan Phương), Bảo Linh nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả với diễn xuất ấn tượng, tự nhiên. Trong phim, Sam là con gái đầu của Khánh và Đức, cô bé luôn rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.

Bé Sam bên bố mẹ và em trai So trong phim.

Được biết, Bảo Linh tên đầy đủ là Nguyễn Bảo Linh, sinh năm 2010 tại Hà Nội. Hiện tại, Bảo Linh đang là học sinh trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố. Đánh giá về vai diễn lần này của con gái, chị Phương Hồng, mẹ bé Linh cho biết vai diễn này cực kỳ nặng kí với một cô bé 11 tuổi bởi nó chứa nhiều cung bậc cảm xúc đan xen nhau giữa những phân cảnh, đặc biệt là trong việc thể hiện tâm lý nhân vật lúc khóc, cười rồi lại nín.

“Mình nhớ có phân đoạn phải khóc hơn 3 tiếng đồng hồ vì quay nhiều góc khác nhau. Có cảnh con khóc cho đến khi bác Huy đạo diễn hô cắt mà nước mắt con vẫn tuôn dài không dừng được vì quá cảm xúc. Lúc ấy các cô chú trong đoàn như mẹ Lan Phương đã ôm và lau nước mắt động viên con mãi mà bé vẫn khóc mãi mới bình tĩnh được”, mẹ Bảo Linh tâm sự.

Trước ''Thương ngày nắng về'', Bảo Linh đã từng tham gia nhiều vai diễn trong phim ngắn, TVC, chụp ảnh mẫu cho các nhãn hàng. Hiện nay, cô bé đang được học thêm MC và nhảy để hoàn thiện hơn trong các lĩnh vực khác. Ngoài đời, Bảo Linh cũng là một cô bé hiền lành, chăm chỉ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Cô bé có tính cách hoà đồng, dễ gần và dịu dàng.

Từ nhỏ bé Bảo Linh đã được mẹ dạy phải tự giác, chủ động trong mọi việc nên cô bé rất chững chạc và hiểu chuyện hơn so với các bạn cùng trang lứa. ''Con giúp mẹ được rất nhiều việc, từ nấu cơm, rửa bát, tắm cho em lúc mẹ bận, trông em, tự học trên mạng, tự nấu các món đơn giản...

Con luôn có suy nghĩ tích cực, lạc quan nên dù có khó khăn nào thì con cũng đối mặt với tâm thế thoải mái. Dù có chín chắn nhưng vẫn ngây thơ, hồn nhiên đúng lứa tuổi. Theo bản thân mình qua quá trình quan sát con, mình thấy con và nhân vật bé Sam trên phim có một điểm giống là đều ngoan, hiểu chuyện, thông minh, sâu sắc'', chị nói thêm.

Trước "Thương ngày nắng về", Bảo Linh có cơ hội được tham gia rất nhiều dự án khác.

Bé So - Con trai của Lan Phương và Hồng Đăng trong ''Thương ngày nắng về''

Một trong những nhân vật nhí để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả chính là bé So. Trong phim, So là con trai thứ 2 của cặp vợ chồng Vân Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng).

Đúng như lứa tuổi, So rất ngây thơ, đáng yêu, có những cử chỉ, lời nói khiến ai nấy bật cười vì thích thú. Ngoài ra, ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt 1 mí tít lại khi cười của So cũng gây thương nhớ cho bất kỳ ai.

Một cảnh sinh hoạt của gia đình trong phim.

Cậu bé So đáng yêu, lém lỉnh.

So ngoài đời tên là Phạm Tuấn Phong. Cậu bé năm nay 6 tuổi và hiện đang học lớp 1 tại một trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Chia sẻ về cậu con trai của mình, chị Nguyễn Cảnh cho biết vai diễn trong bộ phim ''Thương ngày nắng về'' khá phù hợp với con bởi ngoài đời Phong là cậu bé đáng yêu, hồn nhiên và rất hiểu chuyện, y hệt như So trong phim.

Trước khi tham gia ''Thương ngày nắng về'', Tuấn Phong đã có cơ hội vào vai ở các bộ phim ngắn, quảng cáo và chụp ảnh mẫu. Cậu bé vốn đáng yêu nên ai tiếp xúc cũng cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Chính vì thế mà các cảnh quay cũng diễn ra khá suôn sẻ.

Tuấn Phong là cậu bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và đáng yêu.

Chia sẻ về lý do con trai bén duyên với nghề diễn viên, chị Cảnh tâm sự: ''Từ lúc con còn nhỏ, mình hay nhìn thấy bé tự biên, tự diễn, tự phân vai khi chơi đồ chơi. Sau đó, mình tìm hiểu thêm và cho con trải nghiệm dần với nghệ thuật để con tự tin, hoạt ngôn hơn. Con đi casting như các bé khác khi vào phim. Nhưng may mắn và cơ duyên đã đưa con đến với vai bé So.

Mình cũng khá lo ngại về việc con tự kiêu, tự đại nên thật sự không thích ai khen con nổi tiếng trước mặt con. Vì nghe nhiều người nói con có thể bị ảnh hưởng. Mình luôn nhắc nhở con khi cần cố gắng ở những việc chưa làm tốt. Con làm tốt thì mình động viên và khích lệ bé. Con còn nhiều thiếu sót cần phải học hỏi nữa và trong tương lai con sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn''.

Bé Hoa trong "Thương ngày nắng về"

Trong bộ phim nổi tiếng "Thương ngày nắng về", diễn xuất của diễn viên nhí Chu Diệp Anh trong vai bé Hoa khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Những phân cảnh của bé Hoa là những cảnh quay lấy nhiều nước mắt, khiến khán giả nhớ nhất.

Cô bé trước đó cũng rất nổi tiếng trong loạt phim truyền hình của VTV, như vào vai Cami trong Hướng dương ngược nắng, từng nổi tiếng khắp mạng xã hội vào khoảng năm 2017 với loạt video cover các bản hit. Khi đó, cô bé cũng được khen ngợi là bản sao của ca sĩ Bảo Anh.

Không chỉ ngoại hình nổi bật, Chu Diệp Anh còn "đốn tim" khán giả bằng diễn xuất cực tốt, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc và tính cách khác nhau. Gần đây, ở bộ phim "Thương ngày nắng về", cô bé lại khiến khán giả khóc nghẹn vì cảm động. Vai diễn này được đánh giá là khá "nặng ký" với một cô bé nhỏ tuổi như Chu Diệp Anh vì đòi hỏi diễn xuất nhiều cảm xúc. Thế nhưng, không phụ lòng mong chờ của đoàn phim, cô bé 10 tuổi đã thể hiện rất tốt vai diễn bé Hoa, lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ.

Diễn xuất của Diệp Anh khi chia tay mẹ khiến khán giả rơi nước mắt.

Ngoài ra, Chu Diệp Anh còn là người mẫu nhí đắt show ở Hà Nội nhờ gương mặt có đường nét hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt to tròn nổi bật. Đồng thời, cô bé 10 tuổi này cũng là mẫu ảnh sáng giá được nhiều nhãn hàng săn đón. Trong nghề mẫu, Chu Diệp Anh "biến hóa" đa dạng với nhiều phong cách, từ cá tính, năng động đến điệu đà, dễ thương.

Là ngôi sao nhí, Chu Diệp Anh đang sở hữu trang mạng xã hội có tới gần 600 nghìn người theo dõi. Mẹ Chu Diệp Anh từng tiết lộ, toàn bộ số tiền cát-xê của cô bé đã được gửi vào 2 sổ tiết kiệm riêng, nhằm chuẩn bị cho hành trang tương lai về sau.

Cô bé 10 tuổi cân bằng thời gian học và hoạt động nghệ thuật.

Dù hoạt động nghệ thuật từ rất sớm nhưng cô bé biết tự chăm sóc bản thân và rèn được tính tự giác, giờ giấc khá chỉn chu. Hằng ngày, Diệp Anh thức dậy lúc 6h30 và đi ngủ lúc 22h30. Thời gian biểu có chút thay đổi nếu cô bé phải đi diễn hoặc đi quay. Không những thế, Diệp Anh còn học rất giỏi, thành tích ở trường lớp chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng.



Lê Huỳnh Bảo Ngọc - Lam Chi trong "Gia đình là số 1"phiên bản Việt

Lê Huỳnh Bảo Ngọc là cô bé từng gây xôn xao cộng đồng mạng sau màn xuất hiện lộng lẫy trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Dù chỉ lên sóng truyền hình vài phút nhưng Bảo Ngọc đã khiến nhiều người chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ như công chúa.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc được khen ngợi là "hoa hậu nhí Tây Đô".

Không chỉ xinh đẹp, Bảo Ngọc còn xứng đáng là "con nhà người ta" bởi tài năng nổi trội và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ngôi sao nhí quê gốc Cần Thơ còn kiếm được thu nhập khủng nhờ tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm. Sau 6 năm đóng phim và quảng cáo, cô bé đã góp phần cùng gia đình mua nhà chung cư tiền tỷ tại TP.HCM.



Gần đây, Bảo Ngọc ngày càng gần gũi hơn với người hâm mộ qua việc xuất hiện trong dự án "Gia đình là số 1" phần 2. Bên cạnh đó, cô bé cũng thân thiết với dàn Hoa hậu Việt khiến diễn viên nhí trở nên quen mắt với công chúng. Mặt khác, phong cách thời trang của Bảo Ngọc cũng gây chú ý với khán giả, thậm chí cô bé không ngại "đụng hàng" với những tên tuổi đình đám Vbiz.

Diễn viên nhí sở hữu những đường nét thanh tú cùng phong cách thời trang sành điệu.

Hiện tại, Bảo Ngọc đang theo học tại một trường quốc tế có mức học phí khá cao. Hằng ngày, cô bé đều được gia đình đưa đón bằng xế hộp riêng và sở hữu toàn đồ hiệu đắt đỏ. Nhiều người cho rằng, với năng lực nổi trội, Bảo Ngọc sẽ còn phát triển và thành công hơn nữa trong tương lai.

