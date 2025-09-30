4 thập kỷ của Hermès Birkin: Từ bản vẽ trên túi nôn đến chiếc túi được khao khát nhất hành tinh

Câu chuyện về túi Hermès Birkin gắn liền với những giai thoại tình cờ và đầy thú vị. Trước khi Birkin xuất hiện, Hermès vốn đã là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, chuyên chế tác đồ da phục vụ giới thượng lưu. Nhưng chính sự ra đời của Birkin đã giúp Hermès trở thành nhà mốt túi xách danh giá bậc nhất thế giới – nơi tạo nên những chiếc túi được thèm khát nhất hành tinh.

Câu chuyện bắt đầu năm 1983, trên chuyến bay đêm từ Paris sang London. Jane Birkin – nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu mang hai dòng máu Anh – Pháp, tình cờ ngồi cạnh Jean-Louis Dumas, giám đốc nghệ thuật kiêm CEO của Hermès lúc bấy giờ.

Ngày nay, Birkin có nhiều kích cỡ, từ 25 đến 40 cm, được chế tác bằng nhiều loại da, trong đó có cả da quý hiếm. Giá của một chiếc Birkin mới tại cửa hàng có thể từ vài chục nghìn USD, nhưng trên thị trường thứ cấp, nhiều mẫu giới hạn đã chạm tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD. Hermès vẫn giữ nguyên triết lý sản xuất giới hạn, khiến việc sở hữu một chiếc Birkin trực tiếp tại boutique gần như là đặc quyền chỉ dành cho khách hàng VIP.

Từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên trên máy bay, Birkin đã trở thành biểu tượng bất diệt của thế giới thời trang. Nó không chỉ là một chiếc túi xách, mà còn là câu chuyện về sự khan hiếm, địa vị, và sức hấp dẫn không bao giờ hạ nhiệt của xa xỉ.