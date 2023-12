4 phong cách đi tiệc sang trọng, đẳng cấp cho nữ doanh nhân dịp cuối năm

Bài viết sẽ giới thiệu đến các nữ doanh nhân những tạo tác trong BST Niềm tin đến từ thương hiệu PNJ. Với thiết kế chủ đạo lấy hình tượng 10 tia sáng mặt trời tràn đầy năng lượng cùng biểu tượng la bàn đại diện cho niềm khát khao, hoài bão luôn tiến về phía trước, BST Niềm tin mang ý nghĩa "thập toàn thập mỹ", truyền cảm hứng cho các nữ doanh nhân thêm tự tin, bản lĩnh và tỏa sáng trong mỗi lần xuất hiện.



Phong cách hiện đại với Suit

Nữ doanh nhân hiện đại có thể xuất hiện sang trọng với bộ Suit cao cấp được may đo chuẩn chỉnh. Đây là những bộ Suit được cắt may sắc sảo, vừa vặn với vóc dáng và thường được may bằng lụa, cashmere hoặc lanh. Để nổi bật trong buổi tiệc, nữ doanh nhân có thể chọn màu sắc trang phục như trắng, hồng nhạt, hay xanh navy để mang lại vẻ sang trọng và hiện đại.

Thiết kế trang sức đính đá Topaz thuộc BST Niềm tin là gợi ý hoàn hảo để nữ doanh nhân tạo điểm nhấn khi diện cùng Suit.

Về trang sức, vì Suit thường mang đến cảm giác trang trọng và nghiêm túc, do đó, bộ trang sức Niềm tin chất liệu vàng 14K đính đá Topaz sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để tăng phần sang trọng và thanh lịch. Bộ trang sức bao gồm dây cổ, nhẫn, hoa tai được tạo tác đẹp mắt với phần biểu tượng la bàn và tia sáng mặt trời rực rỡ thể hiện tầm nhìn về một tương lai tươi sáng. Trong khi đó, sắc xanh của đá Topaz mang lại cảm giác huyền bí, thể hiện chiều sâu và kinh nghiệm thương trường của nữ doanh nhân.



Phong cách quiet luxury với trang phục gam màu trung tính

Nếu nữ doanh nhân muốn mang đến buổi tiệc vẻ ngoài sang trọng nhưng không phô trương, hãy lựa chọn phong cách quiet luxury (sang ngầm) với bộ trang phục theo gam màu trung tính. Những chiếc váy hoặc đầm dài màu nâu, kem, be, xanh, đen sẽ giúp phái đẹp hoàn thiện diện mạo trang nhã. Các chất liệu trang phục từ vải chiffon hoặc tulle sẽ làm nổi bật vẻ nữ tính và sang trọng.

Bộ trang sức kim cương Niềm tin của PNJ là điểm nhấn lấp lánh giúp nữ doanh nhân tỏa sáng ấn tượng.

Với phong cách này, các nữ doanh nhân có thể kết hợp bộ trang sức vàng đính kim cương từ BST Niềm tin của PNJ. Nét tinh tế và sang trọng của mẫu thiết kế này phù hợp với các quý bà chuộng phong cách quiet luxury. Bên cạnh kiểu dáng mang biểu tượng tia sáng và la bàn, trung tâm của đôi bông tai là viên kim cương tinh tuyển lấp lánh giúp thu hút mọi ánh nhìn.



Phong cách Vintage với dáng đầm cổ điển

Với nữ doanh nhân yêu thích phong cách cổ điển, hãy chọn những chiếc váy dài với phần đuôi xếp ly, hoặc đầm dài đắp vạt chéo… Đây là những dáng váy sang trọng và thanh lịch vượt thời gian. Về màu sắc, bảng màu với sự xuất hiện của sắc kem, hồng nhạt, đỏ rượu, đen đều giúp diện mạo thêm quyến rũ và sang trọng.

Vòng tay vàng đính Ngọc trai Freshwater mang vẻ đẹp cổ điển nhưng không kém phần trẻ trung, phù hợp với nữ doanh nhân trẻ.

Về trang sức đi cùng, nữ doanh nhân nên điểm xuyết cho đôi tay một chiếc vòng tay ngọc trai Freshwater thuộc BST Niềm tin. Sự khác biệt của chiếc vòng tay nằm ở hình ảnh 10 tia sáng màu vàng nằm ở chính giữa, bao quanh là vòng đá lấp lánh cùng 2 viên ngọc trai đính đối xứng, giúp người đeo tôn lên nét sang trọng cổ điển cũng như đánh dấu phong cách cá nhân của mình. Không chỉ giúp tô điểm cho vẻ đẹp, món trang sức này còn lan tỏa ý nghĩa về những chuyến ra khơi đầy ánh sáng, mang đến niềm tin và hy vọng cho một năm mới thành thông.



Phong cách quý phái với đầm dài sang trọng

Khi tham gia những đêm tiệc thượng lưu, các nữ doanh nhân sẽ cần đến những chiếc đầm dài sang trọng để tạo dấu ấn khó quên. Các quý bà nên chọn những chiếc đầm có thiết kế đơn giản, ít họa tiết nhưng tinh tế, tập trung vào chất liệu cao cấp như satin hoặc lụa để tạo cảm giác mềm mại và sang trọng. Đồng thời, hãy để những màu sắc như đen, đỏ, trắng - những tone màu sang trọng vượt thời gian tôn lên làn da và vẻ uy nghi, quyền lực của nữ chủ nhân.

Thiết kế nhẫn và dây cổ vàng đính đá Sapphire thuộc BST Niềm tin giúp nữ doanh nhân tôn vẻ sang trọng, quyền lực.

Với mẫu đầm sang trọng, thay vì cố gắng đeo thật nhiều trang sức, các nữ doanh nhân hãy chọn lọc và đeo tạo tác trang sức có giá trị xứng tầm để làm điểm nhấn tinh tế. Một gợi ý phù hợp là thiết kế dây cổ và nhẫn vàng đính đá Sapphire hồng thuộc BST Niềm tin. Đá Sapphire được chọn lựa cẩn thận, đính tỉ mỉ ở trung tâm của hình ảnh mặt trời vàng, xen kẽ là những viên đá trắng tỏa ánh sắc lấp lánh độc đáo. Đi cùng với hình ảnh tia sáng mặt trời, la bàn, chiếc nhẫn và dây cổ không chỉ là món trang sức toàn hảo mà còn mang ý nghĩa về những quyết định đầy sự quyết đoán và sức mạnh tri thức để đi đến thành công trong tương lai.



Trang sức tinh tế, đẳng cấp đến từ BST trang sức Niềm tin của PNJ khi kết hợp cùng trang phục phù hợp sẽ là bộ đôi giúp nữ doanh nhân xuất hiện sang trọng, thu hút trong mọi sự kiện cuối năm. Cuộc sống luôn đầy thách thức nhưng với niềm tin trong tư duy và qua những biểu tượng chúng ta mang trên mình, đó sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ để những người doanh nhân vững tin vượt qua mọi chông gai và gặt hái thành công trong năm mới.