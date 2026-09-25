Từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh ghi dấu với vẻ đẹp dịu dàng, nền nã và hình ảnh khá kín đáo. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, nàng hậu dần hạn chế xuất hiện trước truyền thông, dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và cuộc sống của một người phụ nữ gia đình. Cô lần lượt đón hai con, hiếm hoi tham gia các hoạt động giải trí hay xuất hiện tại những sự kiện đông người. Cũng bởi vậy, mỗi lần Đỗ Mỹ Linh tái xuất đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Sau những thay đổi lớn trong cuộc sống, nàng hậu được nhận xét ngày càng nhuận sắc, vẻ ngoài đằm thắm hơn, trong khi phong cách ăn mặc cũng chuyển dần sang nét thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Visual ngày càng mặn mà, cuốn hút của Đỗ Mỹ Linh hiện tại. Nguồn: TikTok.

Cùng với nhan sắc, phong cách của Đỗ Mỹ Linh cũng có sự thay đổi. Thay cho những bộ cánh lồng lộn rực rỡ đậm chất "beauty queen" của một hoa hậu, cô hiện chuộng style tối giản, nữ tính và thanh lịch với ren, tweed, sơ mi hay những set đồ đơn sắc. Không cần quá phô trương, cách chọn phom dáng, chất liệu và phụ kiện vừa đủ vẫn giúp nàng hậu toát lên vẻ sang trọng rất riêng.

Trong một lần xuất hiện gần đây, Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc đầm ren đen ôm nhẹ cơ thể. Phần cổ vuông kết hợp tay ngắn bằng ren giúp khoe vừa đủ khoảng cổ và xương quai xanh, trong khi chiếc thắt lưng mảnh đồng màu tạo điểm nhấn ở eo. Chính những khoảng xuyên thấu vừa phải của chất liệu ren khiến một thiết kế toàn màu đen không bị nặng nề. Nàng hậu cũng không tham phụ kiện mà chỉ điểm xuyết trang sức nhỏ, cách styling này khá hợp với tinh thần của chiếc váy: nữ tính, có chút quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự nền nã. Chị em muốn diện váy ren mà không bị "dừ" cũng có thể học cách tiết chế phụ kiện và ưu tiên phom ôm vừa phải như Đỗ Mỹ Linh.

Nơi mua tương tự: Lecoong Official Store

Một mood khác rất hợp Đỗ Mỹ Linh là vẻ tiểu thư với set tweed hồng phấn. Thay vì blazer quen thuộc, cô chọn áo gile có cổ ve và hàng cúc nhỏ, đi cùng chân váy dài đồng bộ. Phom áo gọn ở thân trên kết hợp chân váy suông dài tạo cảm giác thanh thoát, chỉn chu mà không quá cứng nhắc. Điểm khiến outfit thú vị hơn nằm ở cách nàng hậu đưa màu sắc vào phụ kiện. Chiếc túi mini vàng pastel trở thành điểm nhấn tươi sáng giữa bảng màu hồng dịu, còn đôi giày cao gót ánh kim đính nơ giúp tổng thể thêm chút điệu đà. Với những set tweed đồng bộ, chị em hoàn toàn có thể thêm một chiếc túi khác màu để outfit bớt cảm giác "đóng bộ" và trẻ trung hơn.





Nơi mua tương tự: MY WAY

Không phải lúc nào nàng dâu hào môn cũng xuất hiện với váy vóc cầu kỳ. Khi đi thiện nguyện trên vùng cao, cô chỉ diện áo trắng cổ bèo dáng rộng cùng quần jeans tối màu ống suông. Không có phụ kiện nổi bật hay cách phối nhiều lớp, outfit ghi điểm chính bởi sự thoải mái và gọn gàng. Đây cũng là một lát cắt khá rõ về style hiện tại của nàng hậu: không nhất thiết phải ăn diện mới đẹp. Áo sáng màu giúp gương mặt trông tươi tắn, trong khi quần suông tạo cảm giác phóng khoáng và thuận tiện khi di chuyển. Đây gần như là công thức không cần nghĩ nhiều mà chị em có thể áp dụng cho những ngày muốn mặc thoải mái nhưng vẫn giữ vẻ chỉn chu.

Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Khi cần ăn mặc trang trọng hơn, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục cho thấy sự ưu ái với những gam màu nhẹ. Thiết kế váy trắng gồm phần áo sơ mi cổ nhọn, tay phồng mềm mại kết hợp cùng phần chân váy dài đồng màu tạo nên tổng thể kín đáo nhưng không hề cứng. Điểm đáng chú ý nằm ở việc cô không cố phá bảng màu bằng quá nhiều phụ kiện. Thay vào đó, chính phần tay áo có độ phồng, đường chiết eo và sự khác biệt về bề mặt chất liệu đã tạo chiều sâu cho cả set. Kiểu tóc búi gọn càng làm tổng thể thêm thanh lịch. Nếu muốn mặc nguyên cây trắng mà không bị đơn điệu, chị em nên ưu tiên những món có phom hoặc chất liệu khác nhau thay vì cố thêm thật nhiều màu sắc.

Nơi mua: Lumie Concepts

Ngay cả khi đi nghỉ dưỡng, Đỗ Mỹ Linh cũng không chuyển sang những bộ đồ quá rực rỡ. Cô chọn bảng màu trắng kem xuyên suốt với áo ren hai dây làm lớp trong, khoác ngoài sơ mi mỏng xuyên nhẹ và hoàn thiện bằng quần ống rộng có chất liệu mềm, thoáng. Ba món đồ đều khá cơ bản nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo được hiệu ứng layer đẹp mắt. Phần áo ren nữ tính được cân bằng bằng sơ mi phóng khoáng, còn chiếc quần rộng khiến tổng thể đúng chất nghỉ dưỡng hơn. Tất cả cùng nằm trong một bảng màu nên dù nhiều lớp, outfit vẫn trông nhẹ nhàng. Chị em mê style nghỉ dưỡng có thể lưu ngay công thức áo hai dây kết hợp sơ mi mỏng và quần rộng, vừa dễ mặc vừa lên hình rất "chill".



