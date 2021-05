4 mỹ nhân Hàn lột xác trẻ xinh quá đỗi nhờ cắt tóc lửng tỉa layer

Tóc tỉa layer là một kiểu tóc đang "làm mưa làm gió" lại các salon và đây là điều nhiều nàng đã biết. Độ hot của kiểu tóc này là không thể phủ nhận, nhưng công dụng "lột xác" nhan sắc của tóc tỉa layer thì không phải ai cũng tỏ tường. Và nếu bạn vẫn đang phân vân không biết có nên "đu" trend tóc tỉa layer hay không thì hãy ngắm nhìn màn thay đổi nhan sắc của các sao nữ Hàn khi kết thân với kiểu tóc này, chắc chắn sẽ có thêm động lực để "triển" ngay.

Sooyoung

Trước khi gắn bó với tóc lửng tỉa layer, Sooyoung đã có một khoảng thời gian dài để tóc ngắn. Lúc ấy, Sooyoung gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính, năng động và cũng rất sành điệu. Tuy nhiên, khi chuyển sang tóc lửng tỉa layer, nhan sắc của Sooyoung mới thực sự lên hương. "Chân dài" của SNSD đẹp mặn mà hơn, và luôn ghi điểm ở sự sang trọng, thanh lịch. Khi diện những bộ cánh đơn giản, đời thường, tóc lửng tỉa layer giúp Sooyoung hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung và phóng khoáng. Và có thể khẳng định, chuyển sang để tóc lửng tỉa layer chính là lựa chọn đúng đắn của mỹ nhân 31 tuổi này.

Jisoo

Nhắc đến Jisoo thì người ta sẽ nghĩ đến nhan sắc xinh đẹp hàng top Kpop, và là cô chị cả có phong cách dịu dàng, nữ tính nhất Black Pink. Kiểu tóc dài thướt tha Jisoo vẫn hay để đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tôn lên nhan sắc "tiên tử" của visual nhà Black Pink. Cách đây không lâu, Jisoo đã tạm chia tay với mái tóc dài nữ tính đặc trưng và chuyển sang tóc lửng tỉa layer. Đây cũng là lúc nhan sắc của Jisoo đã xuất chúng lại càng thăng hạng vượt bậc. Cô nàng vẫn nữ tính, dịu dàng nhưng visual còn ăn điểm hơn ở sự trẻ trung, phóng khoáng và chẳng kém phần sang chảnh.

Việc kết thân với tóc tỉa layer thực sự là một bước chuyển mình quan trọng, giúp hình tượng của Jisoo thêm mới mẻ, đồng thời đưa chị cả Black Pink lên một đỉnh cao nhan sắc khác.

Park Shin Hye

Park Shin Hye khi để tóc dài thướt tha thì đầy nữ tính, dịu dàng. Màn lột xác sang tóc ngắn năm nào cũng đã giúp nhan sắc của mỹ nhân "Người Thừa Kế" có được bước đột phá. Ở hiện tại thì Park Shin Hye không còn gắn bó với tóc dài hẳn hay ngắn hẳn, cô chuyển sang để tóc tỉa layer lửng lơ và nhan sắc vẫn gây rung động lòng người. Kiểu tóc lửng lơ mang đến cho Park Shin Hye sự thanh lịch, trang nhã, đôi khi cũng rất bay bổng và tất nhiên, nét trẻ trung và tươi mới của Park Shin Hye khi để tóc lửng tỉa layer cũng là điều không thể phủ nhận.

Han So Hee

Khi đóng "bom tấn" truyền hình "Thế giới hôn nhân", Han So Hee để tóc dài, rẽ mái chéo và gây ấn tượng ở sự nữ tính, sang trọng nhưng lại hơi chững chạc hơn so với tuổi. Dạo gần đây, để phù hợp với bộ phim sắp tham gia, Han So Hee đã chuyển sang để kiểu tóc lửng tỉa layer và diện mạo của cô ngay lập tức trẻ ra vài tuổi, trông ngọt ngào và tươi mới hơn hẳn. Kiểu tóc tỉa layer cũng giúp tôn lên nét cá tính và sắc sảo vốn có của Han So Hee, đồng thời đem đến cho cô vẻ ngoài sành điệu hơn.

Ảnh: Internet