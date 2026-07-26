4 món makeup đa năng "made in Vietnam" rất tiện cho nàng công sở: Trang điểm nhanh gọn mà vẫn xinh cả ngày

Buổi sáng của dân công sở luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ cần ngủ nướng thêm 10 phút là gần như không còn đủ thời gian để hoàn thành một quy trình trang điểm cầu kỳ với kem lót, kem nền, phấn mắt, son môi, má hồng... Chính vì vậy, những sản phẩm makeup đa năng "2 trong 1" hay thậm chí "3 trong 1" đang ngày càng được nhiều chị em yêu thích. Điểm cộng lớn nhất của các sản phẩm này là giúp rút ngắn thời gian trang điểm, giảm số lượng mỹ phẩm phải mang theo nhưng vẫn đảm bảo gương mặt tươi tắn, tự nhiên. Đặc biệt, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt hiện nay cũng đã cho ra mắt những sản phẩm đa năng có chất lượng không hề thua kém hàng ngoại, thiết kế đẹp mắt và mức giá khá dễ tiếp cận. Nếu đang muốn tối giản túi mỹ phẩm, bạn có thể tham khảo 4 sản phẩm dưới đây.

1. BareSoul Lip Tint & Cheek- Son dưỡng kiêm má hồng

BareSoul Lip Tint & Cheek là một trong những sản phẩm đa năng được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ khả năng sử dụng cho cả môi và má. Chất son dạng tint pha dưỡng mỏng nhẹ, dễ tán bằng tay nên chỉ mất vài giây là đã có đôi má ửng hồng tự nhiên. Khi dùng trên môi, sản phẩm mang lại lớp màu trong trẻo, căng bóng nhẹ chứ không quá lì, rất phù hợp với phong cách trang điểm Hàn Quốc. Công thức giàu thành phần dưỡng ẩm giúp môi mềm mại, hạn chế khô nứt sau nhiều giờ sử dụng. Nhờ có thể dùng cho hai vùng trên khuôn mặt, BareSoul giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trang điểm và cũng rất tiện để mang theo khi cần dặm lại trong ngày.

Nơi mua: BareSoul

2. Kem chống nắng nâng tông Oribe Radiant Derma Shield SPF50+ PA++++

Với những cô nàng thích phong cách "makeup như không makeup", kem chống nắng nâng tông chính là món đồ đáng đầu tư nhất. Oribe Radiant Derma Shield SPF50+ PA++++ không chỉ bảo vệ da trước tia UVA và UVB mà còn có khả năng nâng tông nhẹ, giúp da đều màu ngay sau khi thoa. Nhờ vậy, vào những ngày không cần trang điểm kỹ, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước kem nền hoặc cushion. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, không để lại vệt trắng rõ trên da. Lớp finish tự nhiên giúp gương mặt trông tươi sáng hơn nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, không quá dày phấn. Đây là lựa chọn rất phù hợp với dân văn phòng, đặc biệt trong những buổi sáng bận rộn.

Nơi mua: Oribe

3. Lemonade Aesthetic Multi-task Palette Full-on

Nếu chỉ mang theo một bảng trang điểm khi đi làm hoặc đi công tác, Lemonade Aesthetic Multi-task Palette là cái tên rất đáng cân nhắc. Đúng như tên gọi "Multi-task", bảng màu này tích hợp nhiều công dụng trong cùng một sản phẩm. Bên cạnh các ô phấn mắt với tông màu dễ sử dụng hằng ngày, bảng còn có thể tận dụng làm má hồng, tạo khối hoặc highlight tùy theo từng màu sắc. Các gam màu thiên về tông nâu, hồng đất, be và cam đào nên rất dễ phối, phù hợp cả trang điểm đi làm lẫn đi chơi sau giờ tan sở. Chất phấn mịn, lên màu vừa phải, dễ tán ngay cả với người mới bắt đầu tập makeup. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, bạn không cần mang theo nhiều hộp phấn khác nhau mà vẫn có thể hoàn thiện gần như toàn bộ phần makeup mắt và gò má.

Nơi mua: Lemonade

4. Kem Trang Điểm Đa Năng Má Thủy Tinh Cỏ Mềm

Đây có lẽ là sản phẩm "đa nhiệm" nhất trong danh sách khi có thể sử dụng cho môi, má và cả mí mắt. Kem Trang Điểm Đa Năng Má Thủy Tinh của Cỏ Mềm sở hữu kết cấu kem mềm mịn, dễ tán bằng tay hoặc mút trang điểm. Sau khi tán đều, sản phẩm tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ đúng xu hướng "glass skin" đang rất được yêu thích. Điểm thú vị là màu sắc được thiết kế hài hòa để sử dụng đồng thời trên nhiều vùng của khuôn mặt. Khi cùng một tông màu xuất hiện trên mắt, má và môi, tổng thể gương mặt sẽ trở nên tự nhiên, đồng điệu và trẻ trung hơn. Ngoài ra, bảng màu của sản phẩm khá dễ dùng với tông hồng đào, cam đất hay đỏ nâu nhẹ, phù hợp cho cả đi làm lẫn những buổi gặp gỡ cuối tuần.

Nơi mua: Cỏ Mềm

Ngày nay, makeup không còn đồng nghĩa với việc phải dành hàng chục phút trước gương. Chỉ cần lựa chọn đúng sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành lớp trang điểm trong khoảng 5–10 phút mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu. Những món mỹ phẩm đa năng còn giúp giảm số lượng đồ mang theo trong túi xách, đặc biệt tiện lợi với dân văn phòng, người thường xuyên di chuyển hoặc đi công tác. Thay vì mang riêng son, má hồng, bảng mắt hay kem nền, bạn chỉ cần vài sản phẩm là đã có thể hoàn thiện gần như toàn bộ lớp trang điểm.

Nếu yêu thích phong cách làm đẹp tối giản nhưng vẫn muốn gương mặt luôn rạng rỡ, 4 sản phẩm "made in Vietnam" gồm BareSoul Lip Tint & Cheek, Oribe Radiant Derma Shield SPF50+ PA++++, Lemonade Aesthetic Multi-task Palette và Kem Trang Điểm Đa Năng Má Thủy Tinh Cỏ Mềm đều là những gợi ý rất đáng để trải nghiệm. Chúng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn cho thấy mỹ phẩm Việt ngày càng đầu tư về chất lượng, thiết kế và tính ứng dụng, đủ sức đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ hiện đại.