4 mẫu sandal đế bệt nhưng hack dáng tối ưu, hoàn hảo cho nàng thấp bé

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu chị em không bổ sung cho tủ đồ một vài đôi sandal trong mùa hè. Sandal diện lên rất mát chân. Mẫu giày này cũng là điểm nhấn đầy phóng khoáng, sành điệu cho set trang phục của các nàng. Sandal có vô vàn kiểu dáng để chị em lựa chọn. Muốn hack chiều cao thật ngoạn mục, chị em hãy đi sandal cao gót. Tuy nhiên, nếu đi sandal cao gót suốt ngày, chị em sẽ không thể tránh khỏi tình trạng đau nhức chân, không tốt cho sức khỏe. Vậy nên, sandal đế bệt là lựa chọn rất lý tưởng để đôi chân được nghỉ ngơi.

Có điều, khi chọn sandal đế bệt, chị em sẽ cần chú ý hơn một chút trong khoản hack chiều cao. Bằng không, vóc dáng thấp bé dễ lộ nhược điểm, thậm chí nàng cao ráo cũng có thể bị dìm dáng. Vì thế, danh sách 4 mẫu sandal đế bệt sau đây sẽ rất hữu ích để chị em tham khảo. Nếu sắm hết về, style mùa hè còn được nâng tầm.

Sandal màu be

Mọi kiểu giày màu be đều cho hiệu quả hack dáng tuyệt diệu, sandal mang tông màu này lại càng xuất sắc hơn nữa. Vì gần với màu da, sandal màu be cho cảm giác liền mạch, giúp đôi chân dài hơn và vóc dáng thêm cao ráo. Điểm mạnh của sandal màu be chưa dừng lại ở đó. Mẫu sandal này rất dễ mix đồ, không sợ bị lệch pha với set trang phục mà chị em đang diện. Sự xuất hiện của sandal màu be còn mang đến vẻ tinh tế cho cả tổng thể trang phục, bạn diện đi làm hay đi chơi đều hợp.

Sandal quai mảnh

Thiết kế quai mảnh sẽ tạo vẻ thanh thoát cho đôi chân của bạn, tổng thể vóc dáng từ thấp bé cũng thành cao ráo. Sandal quai mảnh mang đến nét nữ tính và trang nhã cho người mặc.

Đây chính là lý do, các quý cô sành điệu rất chuộng mix sandal quai mảnh với set váy vóc. Nói vậy không có nghĩa là sandal quai mảnh không hợp với combo áo quần. Nếu nhấn nhá cho set áo thun + quần jeans, hay áo sơ mi + quần ống rộng, chị em sẽ có được bộ đồ sành điệu, phóng khoáng và cũng có gì đó nhẹ nhàng, thanh lịch. Chỉ riêng sandal quai mảnh cũng có nhiều biến tấu về kiểu dáng, màu sắc cho chị em lựa chọn. Tuy nhiên, dễ diện dễ đẹp nhất vẫn là những đôi mang tông màu trung tính.

Sandal quai ngang

Sandal quai ngang không phải là mẫu giày dép quá xa lạ đối với chị em. Đặc trưng của mẫu sandal này là sự cá tính và thanh lịch. Sandal quai ngang hợp mix với cả set áo mùa hè + quần dài/quần short, hay váy vóc điệu đà. Thiết kế của sandal quai ngang khá thoáng chân, nhờ vậy mà dù bạn đi phiên bản đế bệt, vóc dáng cũng không bị dìm. Nếu kết hợp cùng váy hoặc quần dài trên mắt cá chân, vóc dáng còn có được vẻ cao ráo. Thường thì hội sành điệu sẽ chọn sandal quai ngang, mang tông màu đen. Đây là lựa chọn cơ bản nhất. Dẫu vậy, chị em cũng đừng giới hạn phong cách của mình. Hãy đa dạng hóa style với sandal màu trắng, be, pastel hay màu nổi hẳn, phong cách sẽ rất ấn tượng.

Sandal quai chữ T

Cá tính không thua kém sandal quai ngang là sandal quai chữ T. Lựa chọn này thậm chí còn độc đáo, ấn tượng hơn. Đặc điểm của sandal quai chữ T là để lộ diện tích lớn của bàn chân, nên xua tan đi cảm giác nặng nề, tù túng. Từ đó, tổng thể vóc dáng trông sẽ rất cao ráo. Ngoài kiểu sandal quai chữ T xỏ ngón thì hè năm nay, hội sành điệu còn mê sandal chữ T có phần mũi nhọn. Mẫu sandal này vẫn cho hiệu quả hack dáng tối ưu, nhưng còn ghi điểm ở sự sang chảnh, nữ tính. Khi lên đồ kiểu cách, bạn chọn sandal quai chữ T, mũi nhọn sẽ rất hợp vì dù có phần đế bệt, mẫu sandal vẫn bảo đảm vẻ chỉn chu, long lanh cho outfit.

