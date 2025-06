4 mẫu giày "khắc tinh" của nàng chân to: Phơi bày khuyết điểm, càng diện càng dìm dáng!

Không phải ai cũng có đôi chân thon gọn để dễ dàng chọn giày theo sở thích. Với những nàng có bắp chân to hoặc bàn chân đầy đặn, việc tìm được đôi giày tôn dáng đôi khi là cả một bài toán nan giải. Chỉ cần chọn sai kiểu, khuyết điểm sẽ càng lộ rõ, tổng thể vóc dáng cũng dễ mất cân đối.

Để tránh điều đó, bạn nên cẩn trọng với 4 kiểu giày dưới đây nếu muốn đôi chân trông gọn gàng và thanh thoát hơn.

1. Dép cao gót có quai ngang trước mũi chân

Loại dép cao gót này nhìn qua tưởng đơn giản nhưng lại dễ khiến bàn chân bị "phóng đại" kích thước. Quai ngang to bản cắt ngang bàn chân, làm lộ rõ độ dày, bè hoặc mu chân cao. Với những người có chân thon, đây là mẫu dép mát mẻ lý tưởng cho mùa hè. Nhưng nếu chân hơi mũm mĩm thì nên ưu tiên những thiết kế quai mảnh, màu trung tính hoặc phần mũi giày nhọn để tạo cảm giác gọn gàng.

2. Boots cổ ngắn

Boots cổ ngắn là item được nhiều chị em yêu thích vì mang lại sự cá tính cho vẻ bề ngoài. Nhưng với người có phần bắp chân to thì đây lại là kiểu giày dép dễ khiến vóc dáng mất cân đối. Lý do là vì phần cổ giày ngắn, thường chỉ dừng ở đoạn giữa mắt cá và bắp chân nên sẽ vô tình tạo đường ngắt, khiến chân trông ngắn và to hơn thực tế.

Nếu thích mang boots, bạn nên ưu tiên boots cổ cao qua gối hoặc đến gần đầu gối để tạo hiệu ứng kéo dài chân và che bắp chân tốt hơn.

3. Giày có quai cài quanh mắt cá chân

Dù là sandal hay cao gót, những kiểu giày có quai quấn quanh cổ chân đều không phù hợp với người có chân to. Phần quai này dễ tạo cảm giác chân bị chia khúc, làm chiều dài tổng thể của đôi chân bị rút ngắn. Ngoài ra, khi đeo giày trong thời gian dài, quai cài cũng có thể in hằn lên da, gây kém thẩm mỹ. Một đôi cao gót mũi nhọn, không có chi tiết thắt dây sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

4. Sandal quai to bản

Vào mùa hè, nhiều người thích đi sandal vì sự tiện lợi và thoáng mát. Tuy nhiên, nếu chọn những mẫu có quai quá to, đặc biệt là thiết kế ôm sát mu bàn chân, thì lại dễ khiến bàn chân trông thô và nặng nề. Kiểu quai lớn cũng tạo hiệu ứng chia nhỏ bàn chân, khiến tổng thể mất đi sự mềm mại.

Thay vì đâm đầu vào những mẫu sandal "dìm dáng", bạn nên kết thân với sandal quai mảnh hoặc dây chéo để giúp đôi chân trông thon gọn và thanh thoát.