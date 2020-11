4 lý do vì sao Uniqlo trở thành một trong những thương hiệu thời trang nhanh lớn mạnh nhất thế giới

Các hãng thời trang bán lẻ thường bám theo khách hàng nữ, những người thường có xu hướng mua sắm thường xuyên và theo đuổi các thiết kế mới. Tuy nhiên theo ông Steven Sare - Giám đốc bán hàng của Uniqlo cho biết: "Chúng tôi xem mảng khách nam là chủ chốt, chứ không phải thứ yếu".



Cửa hàng Uniqlo tại Thượng Hải, Trung Quốc

Khi thương hiệu này đã trở thành chuỗi cửa hàng thời trang lớn nhất tại Châu Á, các lãnh đạo Uniqlo tiếp tục theo đuổi các thị trường phương Tây và đã mở ra gần 40 cửa hàng tại Mỹ. Con số này có thể tiếp tục được nâng lên 1000. Hiện Uniqlo đã có 1800 cửa hàng trên toàn thế giới.

Cửa hàng Uniqlo tại TP.HCM, Việt Nam

Steven Sare cho biết 1/2 khách hàng của họ là nam giới, trong khi đó, các đối thủ thường có tỷ lệ khách hàng nữ lớn hơn. Có rất nhiều lý do khiến đàn ông yêu thích sản phẩm của Uniqlo. Sau đây là một vài lý do then chốt.

Không chạy theo xu hướng

Uniqlo U by Christophe Lemaire Spring/Summer 2019

Đầu tiên, thời trang của họ không chạy theo xu hướng. Uniqlo được Tadashi Yanai thành lập vào thập niên 80 tại Hiroshima, Nhật Bản. Là một hãng sản xuất quần áo unisex (mặc được cho cả nam và nữ), các thiết kế của Uniqlo rất đơn giản và cổ điển.

Tadashi Yanai được cho là đã học hỏi từ mô hình hoạt động của Gap. Tuy nhiên, khi các đối thủ Mỹ bắt đầu chạy theo xu hướng, Uniqlo vẫn giữ nguyên quan điểm đơn giản ban đầu. "Những loại trang phục này rất cơ bản và anh chẳng cần phải là tín đồ thời trang để biết cách ăn mặc. Nam giới thích chúng vì họ có thể kết hợp quần áo rất dễ dàng, không phải suy nghĩ quá nhiều", Laura Gurski tại hãng tư vấn A.T. Kearney nhận xét.

Uniqlo cũng sản xuất hàng loạt màu sắc khác nhau cho cùng một loại áo, giúp nam giới đơn giản hóa việc ăn mặc thường ngày. "Nếu thấy có kiểu áo phù hợp, họ có thể mua vài màu khác nhau, thêm vài chiếc quần jeans. Thế là đủ", Gurski nói.

Ông cũng cho biết khách hàng nam tuy đi mua sắm ít hơn phái nữ, nhưng lại tiêu nhiều tiền hơn cho mỗi lần. Steve Kovach - một biên tập viên công nghệ cho biết sự đơn giản của các cửa hàng đã giúp ông trở thành khách hàng thường xuyên của Uniqlo. "Tôi biết mình mặc cỡ nào và có thể chỉ mất 15 phút đi vòng quanh để lấy vài chiếc ưng ý", ông nói.

2. Tính năng của các loại chất liệu

Uniqlo JW Anderson Fall/Winter 2020

Rất nhiều hãng thời trang thể thao sản xuất loại áo thấm hút mồ hôi, áo làm mát hoặc giữ nhiệt. Tuy nhiên, Uniqlo lại là cái tên đầu tiên có đặc tính này trên các sản phẩm thường ngày hoặc đi làm. Uniqlo bán những chiếc quần làm việc được đảm bảo để giữ sự mát mẻ cho đàn ông. Thương hiệu này cũng bán một chiếc polo với "công nghệ thấm hút mồ hôi, cho một cảm giác mịn màng, khô ráo và thoải mái."

Nam giới thích chúng vì tính thực tiễn cao. "Chúng có sức hấp dẫn tốt hơn hơn là tính thời trang", Sare cho biết. Nó là lý do cho những gì mà nhiều khách hàng nam của Uniqlo đã và đang làm trong nhiều thập kỷ qua: mua sắm quần áo có tính năng.

"Nhiều người đàn ông dành tuổi thiếu niên và cả tuổi 20 trong trang phục thể thao, vì vậy ngôn ngữ này rất quen thuộc đối với họ", Gurski nói. "Cuối cùng, đây cũng chính là thứ làm cho việc mua sắm Uniqlo trở thành một trải nghiệm quen thuộc."

Giống như một số nhãn hiệu thể thao như Nike, adidas và Under Armour ký thỏa thuận chứng thực với các vận động viên nổi tiếng, Uniqlo đã trả tiền cho các vận động viên như ngôi sao quần vợt Novak Djokovic, Roger Federer để chào hàng.

3. Giá thành cực kỳ cạnh tranh

Uniqlo U by Christophe Lemaire Spring/Summer 2019

Chiến lược kinh doanh cốt lõi của Uniqlo là chất lượng cao và giá thấp. Các sản phẩm bình dân của họ đã thống trị Nhật Bản trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế đầu thập niên 90. Một chiếc áo len cashmere thông thường của hãng có giá gần $90. Trong khi đó, sản phẩm tương đương tại J. Crew lại bán với giá $225.

Theo New York Magazine, Uniqlo có thể bán giá rẻ vì họ có ít dòng sản phẩm. Khi sản xuất khối lượng lớn chỉ cho vài mẫu mã, họ có thể đàm phán giá nguyên vật liệu rẻ hơn. Vì thế, khách hàng cũng sẽ được hưởng lợi. Giá thấp đặc biệt hấp dẫn nam giới, vì họ xem trọng tính thực tiễn hơn là tính thời trang khi đi mua sắm.

4. Vẻ ngoài chỉn chu và hoàn thiện

Uniqlo Jill Sander Fall/Winter 2020

Một trong những điểm mạnh khác của Uniqlo là sản phẩm của họ có độ vừa vặn hơn các đối thủ, Gurski nhận xét. "Họ đã nhận ra phần lớn nam giới không muốn trông như cái hộp khi mặc áo thun. Họ thích trang phục vừa người hơn", ông nói.

Uniqlo cũng mang đến một tỉ lệ may đo đáng ngưỡng mộ trên quần jean của mình, hầu hết những chiếc quần tuyệt vời của thương hiệu đều chỉ có giá dưới $50. Phóng viên trong mục lối sống của Business Insider và khách hàng của Uniqlo, Dennis Green, cho biết, kích cỡ quần áo tại Uniqlo tốt hơn so với nhiều nhà bán lẻ có thể so sánh khác.

"Kích cỡ quần áo Uniqlo điển hình làm tôn dáng vẻ của những người đàn ông tầm thước, mảnh khảnh, lên nhiều lần so với bất cứ điều gì từ một nhà bán lẻ tương tự như Gap hoặc các cửa hàng bách hóa, cái tên thường xuyên thiết kế quần áo của họ với kích thước có phần hào phóng hơn", Green nói.

Nguồn: Business Insider