4 kiểu quần jeans dân sành điệu sẽ diện liên tục trong năm 2021, chị em sắm thiếu thì chỉ có thiệt

Dù có bao mùa trôi qua, quần jeans vẫn luôn là item quan trọng bậc nhất và cần có trong tủ đồ. Item này dễ mặc, dễ mix, lại có thể biến hóa với muôn kiểu phong cách từ trẻ trung, năng động cho đến sang chảnh, thanh lịch, hợp diện cả đi chơi lẫn đi làm. Đây chính là lý do, sẽ rất hữu ích nếu chị em update cho mình những cách chọn diện quần jeans thông thái. Và theo chuyên trang về phong cách nổi tiếng Who What Wear, đây chính là 4 kiểu quần jeans mà tất cả các chị em sành điệu sẽ mặc trong năm 2021, bạn nên sắm bằng hết thì thôi.

Quần jeans ống đứng

Quả đúng như dự đoán của Who What Wear, quần jeans ống đứng thực sự là "siêu sao" ở thời điểm hiện tại. Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm, kiểu quần này đã chiếm sóng rất mạnh mẽ trong những tấm hình street style của hội sành điệu. Các chị em mê kiểu quần này là bởi phom dáng dễ diện, không hề kén người mặc, giúp khỏa lấp đi nhiều nhược điểm đôi chân nhưng vẫn tạo vẻ gọn gàng, nữ tính. Quần jeans ống đứng cũng ghi điểm ở sự chỉn chu, thanh lịch, khi mix với áo sơ mi, áo thun hay muôn kiểu áo mùa Xuân – Hè khác thì sẽ cho bạn tổng thể hợp cả công sở lẫn đi chơi.

Quần jeans ống loe

Năm ngoái năm kia, quần jeans ống loe còn lép vế nhưng trong năm 2021, item này nổi bật hẳn lên và đang được hội sành điệu cực kỳ ưu ái. Quần jeans ống loe toát lên nét cổ điển, thanh lịch nhưng cũng có gì đó rất chất chơi, thời thượng. Khi diện mẫu quần này, bạn nên sơ vin và mix với giày cao gót, phom dáng dài và loe nhẹ ở phần gấu quần sẽ tạo hiệu ứng cho chân bạn dài và thon thả hơn rất nhiều.

Quần skinny jeans

Bắt đầu từ khoảng năm 2019, quần skinny jeans đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, từ một mẫu quần tưởng như đã chìm vào dĩ vãng bỗng trở thành bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu của chị em. Quần skinny jeans nổi bật ở sự nữ tính, quyến rũ, giúp tôn lên những lợi thế vóc dáng như cặp chân thon, vòng 3 gợi cảm. Mẫu quần này khi mix với áo thun, áo sơ mi, áo blouse cũng nhanh chóng tạo nên cho bạn một set đồ trẻ trung, sành điệu. Việc của bạn chỉ đơn giản là ưu ái những chiếc quần có độ dài trên mắt cá chân để tạo hiệu ứng cao ráo cho tổng thể là được.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng xưa nay vẫn luôn là item thời thượng, chưa bao giờ hết được ưu ái bởi dân sành điệu. Ngoài khả năng che lấp mọi nhược điểm vóc dáng, quần jeans ống rộng còn đem đến vẻ ngoài phóng khoáng, "ăn chơi" cho các chị em. Cách diện mẫu quần này cũng rất đơn giản, bạn có thể mix với mọi kiểu áo trong tủ đồ để có được tổng thể trang phục vừa trẻ trung, vừa sành điệu 100%.

