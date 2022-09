4 kiểu giày bệt giúp Hà Tăng 'hack' dáng, không cần đi giày cao gót thường xuyên

Hà Tăng là một trong những sao nữ sành điệu nhất Vbiz. Phong cách thời trang của Hà Tăng gây ấn tượng ở sự thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn rất trẻ trung và hợp xu hướng. Ngay cả cách chọn giày của Hà Tăng cũng có nhiều điểm đáng để học hỏi. Bà mẹ ba con vẫn đi giày cao gót, nhưng không quá thường xuyên. Thay vào đó, Hà Tăng ưa chuộng những kiểu giày bệt, giúp tạo cảm giác thoải mái cho người diện, đi sà sã cả ngày không sợ đau chân. Ngoài ra, giày bệt sẽ đem đến sự trẻ trung và năng động cho phong cách. Nhờ vậy mà style của chị em sẽ không bị nhàm chán, trái lại luôn mới mẻ, thú vị.

Vấn đề duy nhất của giày bệt là không hack chiều cao "ngoạn mục" như giày cao gót. Tuy nhiên, nếu chị em tham khảo Hà Tăng, diện 4 mẫu giày bệt sau đây, vóc dáng vẫn rất cao ráo, thanh thoát.

Giày màu be

Giày màu be là món thời trang xuất hiện nhiều trong các tấm hình street style của Hà Tăng, và tất cả đều có lý do. Tông màu be vốn thuộc bảng màu trung tính, nên rất trang nhã, dễ diện. Do đó, giày màu be gần như có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục, mà không làm mất đi nét hài hòa của cả tổng thể. Thậm chí, giày màu be còn giúp outfit trở nên tinh tế, thanh lịch hơn. Quan trọng không kém, giày màu be khá gần với màu da, nên tạo cảm giác liền mạch, giúp chân thêm dài và vóc dáng cao ráo hơn. Hà Tăng thường kết hợp giày màu be với các kiểu trang phục như: áo thun quần jeans đen, váy liền, áo thun quần short để tạo nên set đồ sành điệu.

Mule

Giày dép mule có thiết kế khá thoáng chân, giúp xua tan đi cảm giác tù túng, nặng nề. Từ đó, vóc dáng của chị em trông sẽ cao ráo, thanh thoát.

Hà Tăng thường biến hóa phong cách với giày mule mũi tròn, hoặc dép mule… Ngoài khả năng hack dáng, giày dép mule còn ghi điểm ở sự sành điệu. Item này tăng thêm nét phóng khoáng và thời thượng cho set đồ, rất hợp mix cùng các outfit dạo phố hay đi du lịch. Hà Tăng đặc biệt ưa chuộng combo váy liền giày dép mule. Công thức này đã hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính, bay bổng cho bà mẹ ba con. Chưa hết, giày dép mule tạo cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhõm khi diện, nên càng xứng đáng để chị em bổ sung cho tủ đồ.

Sandal đế thô

Những tưởng, sandal đế thô là kiểu giày dép dìm chân, nhưng Hà Tăng đã chứng minh điều ngược lại. Kiểu sandal "thô kệch" này thường có phần đế độn khá dày. Và đây chính là lý do, chiều cao của chị em sẽ được "ăn gian" đáng kể khi diện item này. Không chỉ được việc trong khoản hack dáng, sandal đế thô còn giúp set trang phục dù là đơn giản nhất cũng trở nên nổi bật, phong cách hơn. Về phần Hà Tăng thì thay vì kết hợp sandal đế thô với các outfit cá tính, cô lại mix kiểu giày này cùng váy liền. Combo này tưởng "lệch pha" với nhau, nhưng hóa ra lại vô cùng ăn ý. Váy liền sandal đế thô sẽ mang đến cho người diện vẻ ngoài vừa chất chơi, vừa duyên dáng, đồng thời tạo sự đột phá cho phong cách.

Giày thể thao phom dáng gọn gàng

Sẽ là một thiếu sót nếu chị em không có sẵn vài đôi giày thể thao trong tủ đồ. Giày thể thao có khả năng hack tuổi tốt, và còn tăng sự thoải mái, năng động khi diện. Hà Tăng sẽ không chọn những đôi giày thể thao quá hầm hố. Thay vào đó, cô ưa chuộng những đôi sneaker trắng hay giày lười có phom dáng gọn gàng. Kiểu giày này sẽ đảm bảo vẻ thanh thoát cho đôi chân, từ đó vóc dáng thêm cao ráo, không bị thấp đi. Giày thể thao phom dáng gọn gàng có thể đính kèm với nhiều kiểu trang phục, từ outfit cá tính, năng động cho đến những bộ đồ yểu điệu, nữ tính.

Ảnh: Instagram nhân vật