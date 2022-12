4 kiểu chân váy ngắn trẻ trung cho tuổi ngoài 30

Trong danh sách mua sắm thời trang cho năm mới, các nàng ngoài 30 tuổi không nên bỏ qua chân váy ngắn. Kiểu trang phục này sẽ mang đến cho người diện nét trẻ trung và ngọt ngào. Bên cạnh đó, chân váy ngắn còn tạo vẻ cao ráo, thanh thoát cho vóc dáng, chị em càng nên bổ sung cho tủ đồ.

Tuy nhiên, nếu không lựa chọn khéo léo, chân váy ngắn có thể không phù hợp với độ tuổi. Để không phải suy nghĩ nhiều khi mua sắm, các nàng ngoài 30 tuổi hãy tham khảo 4 mẫu chân váy ngắn trẻ trung, nhưng không kém phần thanh lịch, tinh tế sau đây:

Chân váy ngắn màu đen

Chân váy ngắn màu đen là lựa chọn đơn giản, nhưng không nhàm chán. Mẫu chân váy này làm tốt nhiệm vụ hack tuổi, đồng thời đảm bảo cho người diện vẻ ngoài trang nhã. Chân váy ngắn, mang tông màu đen dường như có thể kết hợp được với mọi món thời trang. Muốn hoàn thiện set trang phục nhẹ nhàng, tao nhã, chị em hãy kết hợp chân váy đen cùng các item mang màu trung tính.

Ngược lại, sự kết hợp giữa chân váy đen và áo màu nổi sẽ đem tới nét nổi bật, rạng rỡ nhưng vẫn hài hòa cho người diện. Khi diện chân váy ngắn, mang tông màu đen, các quý cô sành điệu thường đi boots cao cổ để giữ ấm. Kiểu giày này còn có khả năng nâng tầm vẻ sang trọng cho outfit.

Chân váy ngắn họa tiết

Nếu chỉ diện các mẫu chân váy trơn màu, chị em sẽ thiệt đi nhiều khoảnh khắc thời trang nổi bật. Hãy bổ sung cho tủ đồ một vài chiếc chân váy ngắn họa tiết, như chân váy hoa, chân váy kẻ chẳng hạn. Các mẫu chân váy này sẽ tạo điểm nhấn cho outfit, đồng thời trẻ hóa phong cách hiệu nghiệm. Khi diện chân váy ngắn họa tiết, các nàng nên kết hợp cùng những món đồ trơn màu. Như vậy, tổng thể trang phục sẽ có được sự hài hòa, sang trọng. Chân váy họa tiết rất ăn ảnh, các nàng nên sắm cho dịp lễ hội và Tết sắp tới để có những bộ hình đẹp.

Chân váy ngắn vải tweed

Chân váy ngắn vải tweed được coi là bảo chứng cho vẻ ngoài sang trọng. Item này sẽ tạo nên các set trang phục long lanh, nổi bật để bạn tự tin tỏa sáng dịp lễ hội. Không khó để mặc đẹp với chân váy vải tweed. Bạn có thể kết hợp mẫu chân váy này cùng áo len/áo thun cổ lọ, rồi khoác ngoài áo dáng dài…

Bên cạnh đó, phối chân váy vải tweed với áo khoác đồng bộ cũng là lựa chọn được nhiều quý cô sành điệu ưa chuộng. Cách kết hợp này không mất nhiều thời gian, công sức, nhưng vẫn tạo nên set trang phục đẹp mắt. Chân váy ngắn vải tweed rất sang trọng, quý phái nhưng vẫn cho hiệu quả hack tuổi tốt, đặc biệt là khi chị em chọn phiên bản mang tông màu tươi sáng như trắng, hồng pastel, xanh nhạt…

Chân váy ngắn xếp ly to bản

Là xu hướng nổi bật của năm 2021 nhưng cho đến hiện tại, chân váy ngắn xếp ly vẫn được ưa chuộng. Tuy nhiên thay vì chọn chân váy xếp ly bản nhỏ - item không phù hợp với tuổi ngoài 30, các nàng nên ưu tiên chân váy xếp ly bản to. Lựa chọn này đem đến nét trẻ trung, ngọt ngào, nhưng vẫn ghi điểm trang nhã nên giúp nàng ngoài tuổi băm nâng tầm phong cách. Chân váy ngắn xếp ly to bản có nhiều phiên bản màu sắc, nhưng dễ phối đồ nhất là chân váy mang tông màu trung tính như đen, nâu, be, trắng… Ngoài ra, chân váy ngắn màu trung tính còn đem tới sự sang trọng, tinh tế cho tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm