4 kiểu chân váy ngắn nàng 30+ không nên mua

Chân váy ngắn là món thời trang được các chị em ưa chuộng không thua gì chân váy dài. Ngoài sự nữ tính, chân váy ngắn ghi điểm ở nét tươi trẻ và năng động. Chưa kể, chân váy ngắn sẽ tạo vẻ thanh thoát và cao ráo cho vóc dáng, nên dù sở hữu chiều cao khiêm tốn hay không, chị em cũng nên bổ sung món thời trang này cho tủ đồ.

Khi đi mua sắm, các nàng sẽ thấy rất nhiều mẫu chân váy ngắn được bày bán. Tuy nhiên, không phải kiểu nào cũng lý tưởng để đầu tư. Nàng 30+ lại càng cần lưu hơn khi shopping chân váy ngắn, vì có một số kiểu không phù hợp với độ tuổi. Dưới đây là 4 mẫu chân váy ngắn có thể khiến nàng 30+ trông "cưa sừng làm nghé", các nàng nên tránh để dành sự đầu tư cho các lựa chọn xứng đáng hơn nhé!

Chân váy ngắn kẻ caro

Chân váy ngắn kẻ caro là món thời trang trông khá nhí nhảnh, đáng yêu. Thế nhưng, chính những đặc điểm ấy lại biến chân váy ngắn kẻ caro thành lựa chọn không phù hợp với tuổi 30+. Nếu muốn có được vẻ ngoài nổi bật, tươi trẻ thì chị em không nhất thiết phải chọn chân váy kẻ caro.

Có nhiều mẫu chân váy ngắn hack tuổi tốt, nhưng vẫn phù hợp với nàng 30+, điển hình như chân váy vải tweed, tông màu pastel. Kiểu chân váy này có sự đan xen giữa nét ngọt ngào và sang chảnh, giúp nàng 30+ hoàn thiện vẻ ngoài cuốn hút. Sắm chân váy vải tweed, chị em có thể trưng dụng được từ giờ đến hết mùa xuân năm sau.

Chân váy ngắn xòe rộng

Những mẫu chân váy ngắn bồng xòe cũng chưa hẳn là lựa chọn sáng suốt cho nàng tuổi 30+. Kiểu chân váy này không mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế. Thay vì diện chân váy ngắn xòe rộng, nàng ngoài tuổi băm nên ưu tiên chân váy ngắn dáng suông thì hợp lý hơn.

Chân váy ngắn dáng suông vẫn đảm bảo cho chị em sự trẻ trung, giúp "ăn gian" chiều cao hữu hiệu. Thế nhưng bên cạnh đó, chân váy ngắn dáng suông còn đem đến nét thanh lịch, trang nhã cần có ở tuổi 30+, xứng đáng để chị em đầu tư cho tủ đồ mùa thu.

Chân váy ngắn màu chóe, diêm dúa

Chẳng riêng gì quý cô 30+, mọi chị em đều nên cân nhắc kỹ trước khi sắm chân váy ngắn mang tông màu chóe, thiết kế diêm dúa. Mẫu chân váy này tạo cảm giác lòe loẹt, thậm chí là sến sẩm cho cả set đồ. Có một bí kíp đơn giản, giúp chị em chọn được mẫu chân váy ngắn dễ mặc, đó chính là ưu tiên thiết kế mang tông màu trung tính.

Chân váy ngắn màu đen, trắng, be hay nâu sẽ đem đến hiệu quả cân bằng set đồ, đảm bảo nét hài hòa và sang xịn mịn cho phong cách. Nếu kết hợp chân váy ngắn màu trung tính với các items như áo sơ mi, áo thun trắng, khoác ngoài blazer và đi boots, chị em sẽ ghi trọn điểm tinh tế.

Chân váy chữ A, xếp ly nhỏ

Chân váy ngắn xếp ly nhỏ, dáng chữ A là món thời trang khá phổ biến. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn hoàn hảo cho ngưỡng tuổi 30+. Các nàng có thể hóa "cưa sừng làm nghé" khi diện mẫu chân váy xếp ly nhỏ, bồng xòe.

Nói vậy, không có nghĩa là mọi kiểu chân váy ngắn, xếp ly đều cần đưa vào "danh sách đen" khi mua sắm. Nàng 30+ vẫn có thể chọn kiểu chân váy xếp ly hai hàng, hoặc xếp ly bản to. Mẫu chân váy ngắn này đem lại nét cổ điển và sang trọng cho người mặc. Chưa kể, chân váy xếp ly bản to còn hack tuổi rất tốt, nàng nào cũng sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung, tươi mới khi diện. Chân váy xếp ly bản to phù hợp để mix cùng áo blouse tay bồng, áo sơ mi tối giản, hoặc áo len cộc tay để tạo nên set trang phục thời thượng, tinh tế.

