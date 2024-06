Dựa trên kinh nghiệm dân gian lưu truyền, người già rất để ý ngoại hình của một đứa trẻ khi mới chào đời. Đặc biệt khi nhìn thấy dái tai to của đứa trẻ, họ thường khen "đứa bé này sau này sẽ có phúc lắm đây". Vậy "phúc" của đứa trẻ có thể đánh giá qua vẻ ngoài được không?

Những đặc điểm ngoại hình cho thấy đó là đứa trẻ may mắn

1. Mắt to

Đôi mắt thường được coi là "cửa sổ tâm hồn". Đứa trẻ có đôi mắt to tròn trông rất sáng dạ và thông minh, đó được coi là biểu tượng của sự may mắn.

Người lớn tuổi thường cho rằng, trẻ em có đôi mắt to sẽ thông minh, dễ thương, tương lai tươi sáng.

Kích thước của đôi mắt không quyết định trực tiếp đến việc một người có thông minh hay không. Nhưng đôi mắt to sáng chính là biểu hiện khí chất của một người. Đôi mắt sáng cho thấy trẻ tập trung, nhạy bén và có khả năng học tập tốt. Đôi mắt đờ đẫn có thể cho thấy trẻ yếu đuối, tự ti, chú ý kém.

Mặc dù kích thước của đôi mắt không hoàn toàn liên quan tới vận may của một người nhưng đôi mắt to tròn, tràn đầy sức sống cũng nói lên phần nào trạng thái tinh thần và sức khỏe của trẻ. Trẻ có đôi mắt to sáng thường có IQ và EQ cao, đó là một điều rất may mắn.

2. Trán cao

Vầng trán cao, đầy đặn cũng cho thấy đó là một đứa trẻ thông minh. Người lớn tuổi tin rằng, đứa trẻ có trán cao sẽ rất sáng dạ, là người có phúc.

Trán cao, đầy đặn có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của thùy trán. Thùy trán là "trung tâm chỉ huy" của não, chịu trách nhiệm về các chức năng nhận thức cao hơn như ra quyết định, lập kế hoạch, hành vi xã hội và kiểm soát cảm xúc.

Cũng giống như bộ nhớ của máy tính, nếu thùy trán phát triển, khả năng nhận thức và trí tuệ của người đó sẽ cao hơn.

Hình dạng của vầng trán bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố di truyền nhưng trán cao, đầy đặn phần nào phản ánh sự phát triển trí não ở một mức độ nhất định. Đây cũng là biểu hiện của sự may mắn.

3. Dái tai lớn

Trong văn hóa truyền thống của người Á Đông, dái tai to luôn được coi là biểu tượng của sự may mắn. Nhiều người liên tưởng hình ảnh dái tai to tới Phật hoặc Bồ Tát, họ đều là những người có dái tai to. Điều này khiến cho mọi người tin rằng, dái tai to là biểu hiện của phúc lành.

Trong Đông y, tai có liên quan chặt chẽ với thận khí, hệ tiêu hóa và khí huyết của con người. Thận kết nối với tai, độ dày và kích thước của tai có thể phản ánh năng lượng thận của một người có đủ hay không. Dái tai to và dày thường có nghĩa là người đó có đủ thận khí, hệ tiêu hóa tốt, khí huyết lưu thông tốt.

Ngoài ra, nếu tai hoạt động tốt cùng với mắt sáng rõ, đầu óc sẽ sáng suốt và thông minh. Nếu dái tai của trẻ lớn, điều đó có nghĩa là trẻ có khả năng hiểu, ghi nhớ tốt hơn, học tập và tư duy vượt trội, đặc biệt có năng khiếu trong nghệ thuật.

4. Mặt tròn

Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, khuôn mặt tròn thường được coi là biểu tượng của hạnh phúc.

Những ngôi sao có khuôn mặt tròn trong làng giải trí như Triệu Lệ Dĩnh được yêu thích nhờ hình ảnh dễ thương, thân thiện. Những người có khuôn mặt tròn trông dễ gần và dễ được ưu ái hơn trong các mối quan hệ tương tác giữa các cá nhân.

Khuôn mặt tròn thường là dấu hiệu của mỡ mặt nhiều, điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh có khuôn mặt mũm mĩm, tròn đầy, điều đó chứng tỏ trẻ được nuôi dưỡng và phát triển tốt.

Khuôn mặt tròn còn khiến mọi người cảm thấy đứa trẻ đó dễ thương, giúp trẻ thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân.

Về mặt tâm lý, mọi người có xu hướng thích những người mũm mĩm, mặt tròn, đầy đặn. Vì thế, nếu trẻ có khuôn mặt như vậy, chúng sẽ được mọi người yêu mến, từ đó hình thành tính cách tự tin, vui vẻ, chắc chắn đây là một điều rất may mắn đối với trẻ.