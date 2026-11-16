Khi những cơn gió mùa đông Bắc đầu tiên chạm ngõ miền Bắc, cũng là lúc quy tắc lên đồ của giới sành mốt chính thức đổi chiều. Thay vì giấu nhẹm vóc dáng trong những lớp áo phao cồng kềnh hay len dạ dày cộp, các tín đồ thời trang tại Seoul lại chuộng một công thức kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt: "trên đông dưới hè".

Nghệ thuật mặc đẹp này dựa trên nguyên tắc đối lập - giữ ấm trọn vẹn phần thân trên nhưng phóng khoáng khoe trọn đôi chân ở nửa dưới. Nếu bà đang tìm kiếm cảm hứng để lột xác phong cách đi làm, đi cà phê dạo phố trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, hãy ghim ngay 4 công thức phối đồ chuẩn chỉnh dưới đây.

1. Áo len vặn thừng oversized + Chân váy mini + Tất ống chân

Đây là công thức mang đậm hơi thở Y2K được hội it-girl đường phố Seoul diện đi diện lại mỗi khi trời trở lạnh. Điểm mấu chốt nằm ở sự cân bằng tỷ lệ: phần thân trên được bao bọc trong chiếc áo len to sụ, rộng thênh thang, đối lập hoàn toàn với chân váy xếp ly siêu ngắn ở nửa dưới.

Để giữ nhiệt cho đôi chân mà vẫn giữ trọn diện mạo phóng khoáng, tất ống chân (leg warmer) bằng len dày dặn đi cùng giày Mary Jane hoặc sneaker đế thô chính là mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn. Vừa chống chọi được với gió lạnh, vừa tạo hiệu ứng hack chân dài miên man.

2. Blazer dáng rộng + Quần short + Vớ ren xuyên thấu

Nếu những chiếc quần tất đen trơn đã quá nhàm chán, đây là lúc để nâng cấp giao diện bằng "vũ khí" táo bạo hơn: vớ ren xuyên thấu. Thay vì để chân trần giữa gió mùa, gái Hàn chuộng mặc quần short hoặc chân váy ngắn bên trong, khoác ngoài chiếc blazer form rộng đứng dáng, và điểm nhấn là đôi vớ ren hoa văn chìm mờ ảo.

Sự pha trộn này tạo nên một tổng thể vô cùng đắt giá: nửa trên nghiêm túc, sắc sảo; nửa dưới quyến rũ, uyển chuyển. Kết hợp cùng một đôi bốt mũi nhọn, bộ cánh lập tức nâng tầm khí chất "chị đại" công sở.

3. Áo khoác dạ dáng dài và mốt "giấu quần" thanh lịch

Định nghĩa chuẩn xác nhất của sự sang chảnh mùa đông chính là những chiếc áo khoác dài qua đầu gối. Thay vì cài khuy kín mít một cách nhàm chán, hãy học cách các ngôi sao K-pop lăng xê mốt "giấu quần" bên trong lớp áo dạ mở cúc hững hờ.

Mặc một chiếc váy ôm sát hoặc quần đùi giấu dáng, khoác ngoài áo dạ dáng suông thẳng thớm. Khi sải bước, đôi chân lấp ló theo nhịp chuyển động, kết hợp cùng giày Loafer và tất trắng cao cổ. Đơn giản, tinh tế nhưng hiệu ứng thị giác mang lại vô cùng quyền lực.

4. Áo phao béo/Varsity Jacket + Biker Short + UGG Boots

Dành cho những ngày lười biếng ra phố nhưng vẫn đòi hỏi một giao diện sành điệu theo chủ nghĩa Athleisure. Nửa trên là áo phao béo hoặc áo khoác bóng chày to sụ ấm áp, nửa dưới diện quần đạp xe bó sát (biker short), xỏ vội đôi UGG boots lót lông cừu đang khuấy đảo mạng xã hội năm nay.

Sự pha trộn giữa sự năng động của đồ thể thao và độ ấm áp, cồng kềnh của phụ kiện mùa đông mang lại một cái nhìn cực kỳ phóng khoáng, trẻ trung và đậm chất thời trang đường phố cao cấp.





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