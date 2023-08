4 cách tính tuổi con hợp tuổi bố mẹ theo phong thủy: Đem lại may mắn, bình an, hạnh phúc cho cả gia đình

Theo quan niệm của dân gian, tính cách và số phận của con người phụ thuộc rất nhiều vào ngày sinh tháng đẻ. Không ít bậc phụ huynh cho rằng việc sinh con hợp tuổi không chỉ đem lại may mắn cho sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình.

Có thể nói, việc chọn năm sinh cho con đã trở thành suy nghĩ phổ biến của nhiều gia đình. Có một số lý do dẫn tới điều này. Thứ 1, một số cặp vợ chồng rất tin "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", việc thuận theo cũng rất tốt để nếu sau này có xảy ra chuyện gì sẽ không phải tiếc nuối. Thứ 2, hiện nay việc dự đoán, chọn ngày sinh, tháng đẻ đã thuận lợi hơn so với trước kia.

Vậy làm thế nào để sinh con hợp tuổi, nếu "lỡ" có con khắc tuổi thì phải làm sao? Cơ sở tính năm sinh con hợp tuổi cha mẹ: Việc tính toán này nên dựa theo thiên can, địa chi và ngũ hành để đưa ra tương quan cụ thể. Mối quan hệ này cũng ảnh hưởng đến trạng thái, tâm sinh lý của cơ thể.

1. Sinh con hợp tuổi cha mẹ dựa vào địa chi (12 con giáp)

Địa chi là một thuật ngữ khá quen thuộc trong phong thủy dùng để chỉ 12 chi tượng trưng cho 12 con giáp. Vì thế, 12 địa chi sẽ là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Địa chi bao gồm dương chi (những con giáp số lẻ) và âm chi (những con giáp số chẵn).

- Địa chi nhị hợp: Sửu - Tý, Tuất - Mão, Dần - Hợi, Dậu - Thìn, Tỵ - Thân, Ngọ - Mùi.

- Tam hợp trong địa chi phong thủy bao gồm: Tỵ - Dậu - Sửu, Thân - Tý - Thìn, Hợi - Mão - Mùi, Dần - Ngọ - Thân.

- Ngoài các cặp địa chi hợp nhau, còn có 6 cặp địa chi xung khắc nhau, tạo thành 3 bộ tứ hành xung gồm:

+ Bộ Dần - Thân, Tỵ - Hợi.

+ Bộ Thìn - Tuất, Sửu - Mùi.

+ Bộ Tý - Ngọ, Mão - Dậu.

2. Sinh con hợp tuổi cha mẹ dựa vào thiên can

Được nhắc tới nhiều trong nền văn hóa cổ xưa tại Trung Quốc, thiên can được coi là yếu tố quan trọng kết hợp với 5 yếu tố ngũ hành và sự cân bằng giữa âm dương.

- Theo dương can, các can sẽ là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Thân.

- Theo âm can, các can sẽ là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý.

Việc tìm hiểu về thiên can cũng bao gồm việc nắm rõ các cặp thiên can hợp và khắc. Cụ thể như:

- Các Thiên can hợp nhau bao gồm Ất - Canh, Đinh - Nhâm, Bính - Tân, Mậu - Quý, và Kỷ - Giáp.

- Các cặp Thiên can xung khắc lần lượt là Canh - Giáp, Tân - Ất, Nhâm - Bính, Quý - Đinh, Giáp - Mậu, Ất - Kỷ, Bính - Canh, Đinh - Tân, Mậu - Nhâm, và Kỷ - Quý.

Do đó, người ta thường sử dụng số cuối năm sinh để xác định thiên can phù hợp cho bản thân trong tính thiên can.

3. Sinh con hợp tuổi cha mẹ dựa vào ngũ hành

Thuyết ngũ hành bao gồm các quy luật, mối quan hệ tương sinh, tương khắc, phản sinh, phản khắc. Tất cả các yếu tố này đều tồn tại song hành, dựa trên sự tương tác qua lại lẫn nhau, không thể phủ nhận, tách rời yếu tố nào.

- Luật tương sinh:

Tương sinh nghĩa là cùng thúc đẩy, hỗ trợ nhau để sinh trưởng, phát triển. Trong quy luât ngũ hành tương sinh bao gồm hai phương diện, đó là cái sinh ra nó và cái nó sinh ra hay còn được gọi là mẫu và tử. Nguyên lý của quy luật tương sinh là:

+ Mộc sinh Hỏa: Cây khô sinh ra lửa, Hỏa lấy Mộc làm nguyên liệu đốt.

+ Hỏa sinh Thổ: Lửa đốt cháy mọi thứ thành tro bụi, tro bụi vun đắp thành đất.

+ Thổ sinh Kim: Kim loại, quặng hình thành từ trong đất.

+ Kim sinh Thủy: Kim loại nếu bị nung chảy ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra dung dịch ở thể lỏng.

+ Thủy sinh Mộc: Nước duy trì sự sống của cây.

- Luật tương khắc:

Tương khắc là sự áp chế, sát phạt cản trở sinh trưởng, phát triển của nhau. Tương khắc có tác dụng duy trì sự cân bằng nhưng nếu thái quá sẽ khiến vạn vật bị suy vong, hủy diệt. Trong quy luật ngũ hành tương khắc bao gồm hai mối quan hệ đó là: cái khắc nó và cái nó khắc. Nguyên lí của quy luật tương khắc là:

+ Thủy khắc Hỏa: Nước sẽ dập tắt lửa.

+ Hỏa khắc Kim: Lửa mạnh sẽ nung chảy kim loại.

+ Kim khắc Mộc: Kim loại được rèn thành dao, kéo để chặt đổ cây.

+ Mộc khắc Thổ: Cây hút hết chất dinh dưỡng khiến đất trở nên khô cằn.

+ Thổ khắc Thủy: Đất hút nước, có thể ngăn chặn được dòng chảy của nước.

Có thể nói rằng, tương sinh và tương khắc là hai quy luật luôn tôn tại song hành với nhau, có tác dụng duy trì sự cân bằng trong vũ trụ. Nếu chỉ có sinh mà không có khắc thì sự phát triển cực độ sẽ gây ra nhiều tác hại.

Ngược lại nếu chỉ có khắc mà không có sinh thì vạn vật sẽ không thể nảy nở, phát triển. Do đó, sinh -khắc tạo ra quy luật chế hóa không thể tách rời.

4. Sinh con hợp tuổi cha mẹ dựa vào vòng tràng sinh

Vòng tràng sinh (hay còn gọi là trường sinh) là quy luật sinh trưởng, kết thúc của sinh mệnh. Mỗi con người có chu kỳ 12 năm chi phối cuộc sống suy, thịnh gồm: trường sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng.

Vượng và Tuyệt là 2 yếu tố quan trọng nhất cần quan tâm trong bảng sinh con theo vòng tràng sinh. Phong thuỷ quan niệm nên sinh con vào năm Vượng, đây là giai đoạn tốt nhất của sự sống, con sinh ra sẽ được hưởng vận mệnh tốt, sức khoẻ dồi dào và tài lộc theo suốt cuộc đời.nên kiêng kỵ sinh con vào năm Tuyệt, tránh con gặp điều xui xẻo, vận mệnh không tốt, thường xuyên gặp khó khăn, vất vả. Bố mẹ và con cái luôn có sợi dây vô hình liên quan mật thiết tới nhau, vậy nên con có vận mệnh tốt,bố mẹ cũng phất lên, gặp nhiều điều như ý và ngược lại.

Nếu tuổi con khắc tuổi bố mẹ thì phải làm thế nào?

Những điều nên trên chỉ là một phần, cuộc sống và tương lai của các bé sau này ra sao còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như gia đình, môi trường sống, cách giáo dục của bố mẹ... và nhiều điều khác.

Theo các chuyên gia, để biết một đứa con có hợp với bố mẹ không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như mệnh, địa chi, thiên can, ngũ hành, khả năng bẩm sinh cùng với sự rèn luyện. Dẫu vậy, những dự báo đều không chính xác 100% mà có nhiều xác suất khác nhau.

Bên cạnh đó, con cái là lộc trời ban tặng. Một đứa trẻ có ngoan hay không còn phụ thuộc vào phương pháp nuôi dạy, rèn giũa, cách chăm sóc và định hướng từ bố mẹ. Ngoài ra còn có yếu tố môi trường như thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp... và rất nhiều yếu tố khác.

Không chỉ vậy, tuổi của con cái và bố mẹ có hợp hay không cũng không hoàn toàn quyết định cuộc đời hay số mệnh của một đứa trẻ. Chính vì vậy, các cặp vợ chồng không nên suy nghĩ và tạo áp lực cho bản thân về việc chọn năm sinh cho con một cách quá cực đoan.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo