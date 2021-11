4 cách cư xử này chẳng khác nào “liều thuốc độc” khiến con cái bị tổn thương nhất, đặc biệt là coi con như "công cụ kiếm tiền"

Bố mẹ thường yêu thương con cái vô điều kiện, sẵn sàng dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Thế nhưng, đôi khi đó là cách bố mẹ bày tỏ tình yêu thương nhưng vô hình trung lại làm tổn thương con cái. Đặc biệt, 4 cách cư xử sau đây khiến con cái bị tổn thương nhiều nhất, bạn thử kiểm tra xem có đang làm với con mình không?

1. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau

Mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái.

Bố mẹ thường xuyên cãi nhau khiến con cái bị tổn thương rất nhiều.

Trong một gia đình, nếu vợ chồng thường xuyên cãi nhau sẽ khiến con cái không có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cảm giác này nếu xuất hiện nhiều trong thời ấu thơ của một đứa trẻ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc đời của chúng sau này.

Người ta thường nói rằng, nhà là nơi ấm áp nhất và bố mẹ là người con cái cảm thấy tin tưởng nhất. Chỉ khi bố mẹ yêu thương nhau, con cái mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình là gì. Đây là nền tảng vững chắc ảnh hưởng tới tương lai và hạnh phúc của con cái.

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, chúng sẽ trở thành một người biết yêu thương, sống chan hòa với mọi người.

2. Bố mẹ kiểm soát con cái quá gắt gao

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ kiểm soát quá mức luôn có một nỗi buồn phiền trong lòng khó nói thành lời. Khi bố mẹ áp đặt mong muốn của mình lên con cái, họ khiến trẻ có cảm giác như bị giam cầm. Lúc này, trẻ sẽ chôn giấu cái tôi khao khát tự do của mình, khiến chúng thường ủ rũ, thiếu sức sống.

Khi bố mẹ áp đặt mong muốn của mình lên con cái, họ khiến trẻ có cảm giác như bị giam cầm.

Chỉ cần con cái có một chút nổi loạn, những bố mẹ kiểu này sẽ buông ra những câu nói mang tính sát thương như "con cái bất hiếu", "vô ơn", "uổng công bố mẹ nuôi con ăn học". Theo thời gian, trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, làm việc gì cũng dè chừng bố mẹ mình, sợ họ tức giận.

"Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con" là câu nói nhiều người lấy làm lý do để bào chữa cho việc ép buộc con cái phải nghe theo lời mình. Ngay từ nhỏ, một số đứa trẻ đã được bố mẹ vạch sẵn lộ trình cho tương lai, tất cả những gì chúng cần làm là tuân theo sự sắp xếp.

Đành rằng có nhiều thứ bố mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con mình nhưng họ cần phải hiểu và tôn trọng suy nghĩ riêng của con cái. Đứa trẻ nào cũng đều có cái tôi riêng và khao khát sự tự do, được làm những gì mình thích. Nếu bố mẹ thực sự muốn tốt cho con mình, cách tốt nhất hãy để chúng được làm những gì bản thân thích.

3. Bố mẹ hay so sánh con mình với người khác

Chẳng có một đứa trẻ nào thích bố mẹ mình so sánh với người khác. Cách giáo dục khơi dậy sự tự ái bên trong không tạo động lực để trẻ tiến bộ mà chỉ khiến trẻ bị tổn thương lòng tự trọng.

Cách giáo dục khơi dậy sự tự ái bên trong không tạo động lực để trẻ tiến bộ.

Khi đi học bố mẹ so sánh điểm số, lớn lên thì so sánh công việc, hôn nhân của con cái. Chưa dừng lại ở đó, sinh con xong, họ tiếp tục một vòng so sánh mới với cháu của mình.

Tất cả những sự so sánh này chỉ để thỏa mãn sự phù phiếm của chính họ nhưng lại gây tổn thương nghiêm trọng tới con cái.

Con cái luôn muốn được bố mẹ đối xử một cách công bằng và tích cực. Nếu bố mẹ thường xuyên thiên vị con cái hoặc luôn nói điều tiêu cực, nó sẽ khiến đứa trẻ dễ trở nên cáu kỉnh, nổi loạn, tự ti…

Trong mắt con cái, gia đình là nơi trú ẩn an toàn nhất, dù gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở bên ngoài, chúng vẫn luôn hy vọng có bố mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất.

Nếu bố mẹ thực sự muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc, hãy học cách chấp nhận những khuyết điểm của chúng. Khi trẻ gặp khó khăn, điều chúng cần nhất là sự động viên và khuyến khích từ bố mẹ mình.

4. Bố mẹ coi con cái như công cụ kiếm tiền, tước đi tuổi thơ của chúng

Với sự phát triển xã hội như hiện nay, ngành công nghiệp người mẫu nhí đang dần nhận được sự chú ý của mọi người. Một số bố mẹ ban đầu đăng tải hình ảnh của con mình vốn chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm. Thế nhưng, khi được hưởng lợi nhiều thứ từ tiền bạc đến danh tiếng, họ càng trượt dài trên con đường biến con cái thành công cụ để kiếm tiền.

Cô bé 3 tuổi bị bố mẹ biến thành cỗ máy kiếm tiền.

Trước đây từng có một cô bé nổi tiếng trên MXH Trung Quốc, mới 3 tuổi nhưng đã nặng hơn 30kg. Bố mẹ vì muốn kiếm tiền nên bất chấp cho con gái mình ăn quá nhiều. Hành vi này không chỉ tước đi tuổi thơ bình thường của một đứa trẻ mà còn đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe.

Trên thực tế, có không ít những đứa trẻ được bố mẹ cho trang điểm quá sớm với mục đích muốn con mình bước chân vào ngành công nghiệp thời trang. Tất cả những điều nay đều để thỏa mãn sự ích kỷ của bố mẹ, ngang nhiên tước đi tuổi thơ của con cái, gieo vào chúng những ký ức kinh hoàng.

Nguồn: Sohu, Thepaper