4 bước đơn giản giúp hạn chế môi thâm, giữ đôi môi hồng hào mềm mịn

Đôi môi hồng hào, mềm mại có thể giúp gương mặt trông tươi tắn ngay cả khi không trang điểm. Thế nhưng, môi lại là vùng da khá mỏng và thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng, gió, nhiệt độ thay đổi hay các sản phẩm trang điểm. Nếu không được chăm sóc đúng cách, môi dễ khô, bong tróc và trở nên xỉn màu theo thời gian. Để duy trì đôi môi mềm mịn và hạn chế tình trạng thâm sạm, bạn không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều sản phẩm. Một chu trình đơn giản gồm chống nắng, dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết đúng cách và chăm sóc môi vào ban đêm có thể giúp đôi môi luôn trong trạng thái khỏe mạnh hơn.

1. Chống nắng cho môi

Một trong những nguyên nhân khiến môi dễ trở nên sẫm màu nhưng thường bị bỏ qua chính là ánh nắng. Tia UV không chỉ tác động lên da mặt mà còn có thể ảnh hưởng đến vùng môi, đặc biệt khi môi không được che chắn thường xuyên. Việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài có thể khiến môi khô, dễ tổn thương và góp phần làm màu môi trở nên không đều. Vì vậy, nếu thường xuyên phải ra ngoài, bạn nên ưu tiên son dưỡng có chỉ số chống nắng, lý tưởng là sản phẩm có khả năng bảo vệ phổ rộng. Son dưỡng chống nắng nên được thoa trước khi ra ngoài và bổ sung lại sau khi ăn uống hoặc ở ngoài trời trong thời gian dài. Bên cạnh đó, đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành hoặc hạn chế đứng dưới ánh nắng gay gắt cũng giúp tăng khả năng bảo vệ. Đừng chờ đến khi môi thâm hoặc khô mới bắt đầu chống nắng, bởi đây là bước chăm sóc nên được duy trì đều đặn mỗi ngày.

2. Dưỡng ẩm đầy đủ

Môi không có tuyến dầu giống như nhiều vùng da khác trên cơ thể nên rất dễ mất nước, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc bạn thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa. Khi môi bị khô, lớp biểu bì dễ bong tróc, xuất hiện các đường nứt nhỏ và khiến bề mặt môi trở nên kém mịn màng. Tình trạng khô kéo dài cũng có thể khiến bạn hình thành thói quen bóc da môi, cắn hoặc liếm môi, từ đó làm môi càng dễ tổn thương. Một sản phẩm dưỡng môi đơn giản chứa những thành phần có khả năng làm mềm và hỗ trợ giữ ẩm như petrolatum, bơ hạt mỡ hoặc các chất dưỡng ẩm phù hợp có thể được sử dụng nhiều lần trong ngày. Đặc biệt, hãy tạo thói quen thoa son dưỡng sau khi rửa mặt, trước khi ra ngoài và bất cứ khi nào cảm thấy môi khô căng. Dưỡng ẩm đều đặn giúp duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên, từ đó hạn chế tình trạng môi bong tróc và xỉn màu do tổn thương.





3. Tẩy da chết môi hàng tuần

Tẩy tế bào chết có thể giúp loại bỏ lớp da khô, bong tróc trên bề mặt môi và khiến môi trở nên mềm mại hơn. Tuy nhiên, đây là bước không nên thực hiện quá thường xuyên hoặc chà xát quá mạnh. Môi vốn có lớp da mỏng nên việc dùng scrub hạt lớn, massage mạnh hoặc tẩy da chết liên tục có thể gây kích ứng, khiến môi khô và nhạy cảm hơn. Nếu muốn thực hiện, bạn chỉ nên tẩy da chết với tần suất khoảng một lần mỗi tuần và lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ. Sau khi massage nhẹ trong thời gian ngắn, hãy rửa sạch và lập tức thoa một lớp son dưỡng để bổ sung độ ẩm. Nếu môi đang nứt nẻ, chảy máu, bong tróc nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu kích ứng, tốt nhất nên tạm thời bỏ qua bước này và tập trung phục hồi môi. Thực tế, bạn không cần tẩy da chết nếu môi vẫn mềm mại và không có nhiều da khô; đây là bước bổ sung chứ không phải yêu cầu bắt buộc.

4. Bôi mặt nạ ngủ môi mỗi tối

Ban đêm là khoảng thời gian thuận tiện để chăm sóc đôi môi vì bạn không phải ăn uống hay tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Một lớp mặt nạ ngủ môi có kết cấu giàu dưỡng có thể giúp hạn chế mất nước trong lúc ngủ và giữ cho môi mềm mại hơn vào sáng hôm sau. Bạn chỉ cần làm sạch môi, sau đó thoa một lớp vừa đủ trước khi đi ngủ. Nếu môi thường xuyên khô, bạn có thể ưu tiên những sản phẩm chứa thành phần làm mềm và khóa ẩm thay vì lựa chọn sản phẩm chỉ tập trung vào cảm giác thơm hoặc tạo hiệu ứng tức thì. Điều quan trọng là không nên kỳ vọng mặt nạ ngủ có thể làm thay đổi màu môi tự nhiên chỉ sau vài đêm. Hiệu quả rõ rệt hơn thường đến từ việc duy trì thói quen dưỡng ẩm, chống nắng và hạn chế những tác động khiến môi bị tổn thương.

Một đôi môi hồng hào không nhất thiết phải là kết quả của các sản phẩm "làm hồng môi". Màu môi tự nhiên phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, sắc tố, tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, mục tiêu thực tế hơn là giữ môi khỏe, đủ ẩm, hạn chế tổn thương và tránh những yếu tố có thể khiến môi trở nên xỉn màu. Bên cạnh bốn bước trên, bạn cũng nên hạn chế liếm, cắn hoặc bóc da môi, đồng thời tẩy trang kỹ son màu vào cuối ngày.

Dưới đây là 1 số sản phẩm bạn có thể tham khảo:

Mặt nạ ngủ dành cho môi Laneige Lip Sleeping Mask 20G

Nơi mua: Laneige

Son dưỡng môi khô nứt nẻ và tổn thương Bioderma Atoderm Stick Levres

Nơi mua: Bioderma

MizuMi Skincare UV Lip Glassy Mask Clear

Nơi mua: MizuMi

Tẩy da chết môi cà phê Đắk Lắk Cocoon môi ẩm mềm 5g

Nơi mua: Cocoon

Nếu môi đột nhiên thâm sạm rõ rệt, xuất hiện vùng đổi màu bất thường, nứt đau kéo dài hoặc không cải thiện dù đã chăm sóc, bạn không nên chỉ tìm sản phẩm dưỡng môi mới mà nên tìm hiểu nguyên nhân. Một routine đơn giản nhưng duy trì đều đặn thường hiệu quả hơn việc liên tục thay đổi nhiều sản phẩm. Hãy bắt đầu từ những bước cơ bản: chống nắng ban ngày, dưỡng ẩm thường xuyên, tẩy da chết thật nhẹ khi cần và khóa ẩm cho môi vào ban đêm. Khi đôi môi khỏe và mềm mại, màu môi tự nhiên cũng sẽ trông tươi tắn hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào son màu.