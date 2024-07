4 anh tài có thời trang cặp đôi ấn tượng: Vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang cứ "lên đồ" là đẹp long lanh

"Anh trai vượt ngàn chông gai" đang là một trong những chương trình nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Không chỉ những anh tài tham gia chương trình được chú ý, các bóng hồng bên cạnh họ cũng thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều anh tài thường xuyên cập nhật hình ảnh sánh đôi bên nửa kia của mình trên trang cá nhân. Bên cạnh độ ngọt ngào, tình cảm, các cặp đôi nổi tiếng còn ghi điểm với phong cách sành điệu, ăn ý. Sau đây là 4 anh tài có thời trang "couple" siêu ấn tượng.

Tiến Luật và Thu Trang

Tiến Luật và Thu Trang có style đời thường khá trẻ trung, năng động. Họ thường diện những món đồ thoải mái như áo thun, quần jeans hay sơ mi dáng rộng. Tuy nhiên, khi "lên đồ" dự sự kiện, cặp đôi Tiến Luật và Thu Trang lại mang đến ấn tượng khác hẳn.

Cặp vợ chồng nổi tiếng luôn chọn trang phục tông xuyệt tông. Cụ thể, nếu Thu Trang diện váy trắng tao nhã, ngọt ngào thì Tiến Luật sẽ mặc sơ mi trắng kết hợp với quần ống đứng, tông màu be. Khi chọn trang phục mang tông màu đen làm chủ đạo, cặp đôi Tiến Luật và Thu Trang lại gây ấn tượng ở nét sang trọng, thanh lịch.

Rhymastic và Lai Thanh Huyền

Phong cách của Rhymastic và Lai Thanh Huyền mang đến ấn tượng khác hẳn so với Tiến Luật - Thu Trang. Cặp đôi Rhymastic và Lai Thanh Huyền diện đồ cá tính trong mọi hoàn cảnh, từ đi dạo phố, du lịch cho tới những lần dự sự kiện.

Trang phục phủ sóng phong cách của cặp đôi Rhymastic và Lai Thanh Huyền là đồ denim. Đây là lựa chọn rất trẻ trung, bụi bặm, giúp người diện trở nên nổi bật. Đôi khi, cặp vợ chồng Rhymastic và Lai Thanh Huyền sẽ mặc trang phục màu trung tính nhã nhặn hơn, nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng, "cool ngầu".

Đăng Khôi và Thủy Anh

Đăng Khôi và Thủy Anh áp dụng phong cách thời trang khá đa dạng, tuy nhiên, style của cặp đôi vẫn luôn có sự ăn ý. "Chìa khóa" mặc đẹp của Đăng Khôi và Thủy Anh chính là chọn trang phục tông xuyệt tông. Tuy nhiên, thay vì lên đồ với các item mang màu sắc rực rỡ, Đăng Khôi và Thủy Anh lại ưu tiên những tông màu trung tính hơn. Trang phục màu trung tính là "bảo chứng" cho vẻ ngoài nhã nhặn, thanh lịch. Ngoài ra, đồ màu trung tính cũng có nét hiện đại, trẻ trung.

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh luôn chọn trang phục nổi bật khi sánh đôi cùng nhau. Nếu như Vũ Ngọc Anh ưu tiên trang phục quyến rũ, tôn dáng nuột nà thì Cường Seven lại chọn những set đồ layer bụi bặm, cá tính. Dù không "lên đồ" xuyệt tông, phong cách của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh vẫn có sự đồng điệu, ăn ý. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh cũng thường xuyên chọn những món phụ kiện nổi bật để tạo điểm nhấn cho outfit, đó là vòng cổ to bản, kính mắt hay đồng hồ...

