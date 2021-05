3 tư thế ngủ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ, mẹ không giúp sửa thì con có thể bị lùn trong tương lai

Tăng chiều cao của trẻ ngoài yếu tố di truyền chiếm 70%, việc kích thích hormone tăng trưởng trong giai đoạn phát triển cũng rất cần thiết và việc tiết hormone tăng trưởng chủ yếu sau khi trẻ ngủ sâu vào ban đêm. Do đó, nếu trẻ không có một giấc ngủ ngon thì trẻ rất dễ bị lùn trong tương lai.



Ngoài môi trường, tâm trạng và thể trạng, tư thế ngủ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ của trẻ. Mặc dù một số tư thế ngủ có thể mang lại cảm giác thoải mái cho trẻ lúc ban đầu, nhưng thời gian sau sẽ khiến trẻ không thoài mái, trẻ dễ thức giấc nửa đêm, thở kém, một số tư thế ngủ ảnh hưởng đến sự phát triển xương và cột sống, đồng thời cũng ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ.

Vì vậy, cần chú ý đến tư thế ngủ của trẻ và giúp trẻ sửa sai kịp thời. Đặc biệt khi trẻ có 3 kiểu tư thế ngủ này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ.

1. Ngủ bắt chéo chân

Bố mẹ nên để ý điều chỉnh nếu trẻ hay ngủ ở tư thế bắt chéo chân (Ảnh minh họa)

Một số bé thích vắt chéo chân khi ngủ, điều này không chỉ khiến máu ở chân không lưu thông, ảnh hưởng đến sự phát triển mà còn khiến xương chân bị cong hoặc các cơ bên ngoài bị chệch ra ngoài, dẫn đến giảm chiều cao tổng thể.

2. Nằm sấp ngủ

Nằm sấp thời gian dài không tốt cho trẻ (Ảnh minh họa)

Nằm sấp khi ngủ trẻ có thể bị hụt hơi, đè ép tim, chảy nước dãi dẫn đến trẻ ngủ không ngon giấc và dễ thức giấc vào giữa đêm, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone tăng trưởng của trẻ. Ngoài ra, nằm sấp khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và gây ra các vấn đề về chức năng tiêu hóa của trẻ, sau này khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của trẻ kém đi, điều này cũng gây ra tình trạng chậm lớn.

Ngoài ra, việc thường xuyên nằm sấp cả đêm khi ngủ khiến cột sống của trẻ không thể nằm trên một đường thẳng. Việc này có thể khiến trẻ thức dậy với cảm giác đau nhức khắp cơ thể, phần cổ và cột sống cũng phải chịu áp lực lớn, cổ sẽ bị cong suốt đêm.

3. Kiểu ngủ xoắn người

Cơ thắt lưng không tốt sẽ dễ làm cột sống bị tổn thương (Ảnh minh họa)

Một số trẻ em dường như đang chơi trò nhào lộn vào ban đêm. Nhìn mặt thì cảm giác như trẻ đang ngủ nằm ngửa, nhưng bên trong chăn, phần thân của trẻ lại nằm nghiêng. Đối với một số trẻ, phần mặt nằm nghiêng và phần thân dưới nằm ngửa khi ngủ. Nếu không thay đổi những tư thế ngủ "méo mó" này, cơ thắt lưng không tốt sẽ dễ làm cột sống bị tổn thương, cột sống cong và bị chấn thương cũng khiến chiều cao của trẻ giảm.

Làm thế nào để giảm tác động của tư thế ngủ đối với sự phát triển chiều cao của trẻ?

Điều chỉnh tư thế ngủ của trẻ

Nằm ngửa là tư thế ngủ an toàn và phù hợp cho trẻ. Đây là một trong những tư thế giúp trẻ cải thiện chiều cao hiệu quả nhất vì các cơ bắp, các khớp xương được tự do thư giãn. Bạn nên cho trẻ nằm ngửa, thẳng mình, tay chân để dọc để chiều cao được phát triển tối đa. Với tư thế này, cơ thể trẻ luôn trong trạng thái thoải mái nhất, tất cả các bộ phận không bị đè nén, không chịu bất cứ một áp lực nào. Khi trẻ ngủ ở tư thế này, lưu lượng máu lưu thông trong cơ thể không gặp bất cứ trở ngại nào, do đó trẻ sẽ tăng chiều cao tối đa.

Nhưng đối với trẻ nằm ngửa khi ngủ, cha mẹ cũng nên mua gối phù hợp với trẻ, độ cong của gối vừa vặn với cổ và sau đầu của trẻ. Gối được chọn tốt thì nằm nghiêng cũng tốt. Cho trẻ nằm nghiêng khi ngủ, tốt nhất là cột sống cổ nằm trên đường thẳng với cột sống lưng.

Tận dụng tốt những chiếc gối

Khi trẻ thích nằm vắt chéo chân vào ban đêm, cha mẹ có thể kê một chiếc gối ở giữa hai bắp chân, khi cơ thể trẻ vặn vẹo cũng có thể cố định bằng một chiếc gối để cột sống của trẻ được thư giãn hơn. Bằng cách này, trẻ có thể giảm bớt tác hại cho cơ thể mà không cần thay đổi tư thế ngủ, đồng thời với sự hỗ trợ của gối mềm, trẻ có thể ngủ thoải mái hơn.

Tất nhiên, hãy thường xuyên đưa trẻ đi tập thể dục nhiều hơn, sửa tư thế đọc sách và làm bài tập của trẻ, để cột sống của trẻ luôn khỏe mạnh.

Làm thế nào để trẻ ngủ ngon hơn vào ban đêm?

Ngủ đúng giờ: Ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày có thể giúp trẻ phát triển đồng hồ sinh học đều đặn, nhờ đó trẻ sẽ buồn ngủ ngay khi đến giờ và ngủ ngon hơn.

Giữ cảm xúc tốt: Không cho trẻ nghịch điện thoại trước khi ngủ, không trách mắng trẻ, không cho trẻ vận động mạnh, khi trẻ không bị kích động hay chán nản thì có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Tạo môi trường yên tĩnh và sạch sẽ: Giữ cho phòng ngủ yên tĩnh vào ban đêm, lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ có tác dụng cách âm, rèm che nắng tốt trong phòng ngủ. Khi trẻ ngủ, đắp mền vừa phải và thoải mái, cũng có thể tạo giấc ngủ ngon cho trẻ.