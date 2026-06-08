3 thứ đừng bao giờ cho con người khác

Trong giao tiếp xã hội, chúng ta thường muốn thể hiện sự quý mến đối với trẻ nhỏ bằng cách tặng quà hoặc cho đồ ăn. Tuy nhiên, mỗi gia đình đều có một "vương quốc" với những quy tắc giáo dục và chế độ chăm sóc riêng biệt. Nhiều người vì quá nhiệt tình hoặc vô tư đã vô tình xâm phạm vào ranh giới này, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Dưới đây là 3 thứ mà những người có trí tuệ cảm xúc cao luôn hiểu rằng tuyệt đối đừng bao giờ tự ý cho con người khác nếu chưa được sự đồng ý của cha mẹ chúng.

Thực phẩm, bánh kẹo hoặc các loại đồ uống lạ

Đây là sai lầm phổ biến nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Nhiều người có thói quen thấy trẻ con là rút kẹo, bim bim trong túi ra cho, hoặc tiện tay đút cho trẻ một miếng hoa quả, một ngụm nước ngọt khi đang ngồi chơi. Họ nghĩ đơn giản đó là "lộc", là sự yêu chiều, nhưng thực tế đây là hành động thiếu trách nhiệm và tiềm ẩn rủi ro cực lớn.

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Mỗi đứa trẻ có một cơ địa khác nhau. Bạn không thể biết đứa trẻ đó có bị dị ứng với lạc, đậu nành, hải sản hay các chất bảo quản có trong bánh kẹo hay không. Một miếng kẹo vô tình có thể gây ra sốc phản vệ hoặc hóc dị vật đe dọa tính mạng. Hơn nữa, nhiều gia đình có quy tắc nghiêm ngặt về việc hạn chế đường và thực phẩm công nghiệp để bảo vệ răng miệng và hệ tiêu hóa của con. Việc bạn tự ý cho trẻ ăn đồ ngọt sẽ phá hỏng công sức giáo dục của cha mẹ chúng, biến bạn thành "kẻ phá đám" trong mắt phụ huynh đứa trẻ.

Những lời hứa suông hoặc sự kỳ vọng hão huyền

"Ngoan đi rồi bác mua cho siêu nhân", "Cuối tuần bác đưa đi công viên chơi nhé"... là những câu nói hớ được nhiều người sử dụng để dỗ dành hoặc lấy lòng trẻ nhỏ. Người lớn thường nói xong là quên ngay vì coi đó là lời nói xã giao, nhưng đối với thế giới của một đứa trẻ, lời hứa là một cam kết tuyệt đối. Trẻ em ghi nhớ rất lâu và sẽ liên tục nhắc đi nhắc lại, chờ đợi ngày lời hứa đó thành hiện thực.

Khi bạn hứa rồi bỏ mặc, bạn đang trực tiếp dạy đứa trẻ về sự dối trá và làm sụp đổ niềm tin của chúng vào thế giới người lớn. Tệ hơn, cha mẹ của trẻ sẽ là người phải đi "thu dọn bãi chiến trường" khi con họ khóc lóc, thất vọng vì lời hứa của bạn không được thực hiện. Việc gieo rắc những kỳ vọng hão huyền vào tâm trí một đứa trẻ không phải là sự yêu thương, mà là hành vi thiếu chín chắn, khiến bạn trở thành một người không đáng tin cậy trong mắt cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

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Những lời nhận xét, phán xét về ngoại hình hoặc tính cách của trẻ

"Sao dạo này đen thế?", "Sao con lười nói thế, chẳng bù cho bạn A", hay "Bố mẹ cho ăn gì mà còi thế này?"... là những câu cảm thán cửa miệng mang tính chất "hỏi thăm" nhưng lại chứa đựng độc tố tinh thần cực mạnh. Nhiều người mặc định rằng trẻ con còn nhỏ nên không biết gì, hoặc cho rằng mình là người lớn nên có quyền nhận xét để "góp ý" cho gia đình.

Các nghiên cứu khoa học về tâm lý học hành vi trẻ em đều chỉ ra rằng, trẻ từ 3 tuổi đã bắt đầu hình thành nhận thức sâu sắc về bản thân. Những lời chê bai về ngoại hình hay so sánh về tính cách sẽ gieo rắc mầm mống của sự tự ti, khiến trẻ cảm thấy mình kém cỏi và luôn hoài nghi về giá trị của chính mình. Đối với cha mẹ, không ai muốn nghe người ngoài phán xét về cách họ nuôi dạy con hay khiếm khuyết của con mình. Những lời "nhận xét hộ" này không giúp đứa trẻ tốt hơn, mà chỉ cho thấy người nói có EQ thấp, thiếu sự tôn trọng tối thiểu và sớm muộn cũng bị mọi người xa lánh.

Yêu thương trẻ nhỏ cần đi đôi với sự hiểu biết và tôn trọng ranh giới của gia đình họ. Trước khi định cho con người khác bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay lời nói, hãy tự hỏi liệu điều đó có thực sự cần thiết và phù hợp hay không. Sự tử tế nằm ở việc biết dừng lại đúng lúc, nhường quyền quyết định và giáo dục cho cha mẹ của đứa trẻ, đó mới là cách hành xử của một người văn minh và tinh tế.