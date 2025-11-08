3 thói quen tưởng tốt nhưng lại khiến tóc dễ bị gàu, yếu và tóc gãy rụng

1. Gội đầu quá thường xuyên

Rất nhiều người nghĩ rằng gội đầu hằng ngày giúp tóc sạch hơn và giảm gàu. Tuy nhiên, theo Cleveland Clinic (Mỹ), việc gội đầu quá thường xuyên có thể khiến da đầu mất lớp dầu tự nhiên, dễ khô, kích ứng và sinh gàu. Trang web sức khỏe này cho biết "Hầu hết mọi người không cần gội đầu mỗi ngày. Việc gội đầu từ hai đến ba lần mỗi tuần thường là đủ để giảm tình trạng viêm và hạn chế sự phát triển quá mức của các loại nấm men tự nhiên sống trên da đầu."

2. Gội đầu với nước nóng

Nếu bạn thuộc da đầu khô hoặc thường dùng nước nóng, tần suất này càng nên giảm. Hãy chọn dầu gội dịu nhẹ, pH cân bằng, để da đầu được "thở" tự nhiên, hạn chế mất ẩm. Một nghiên cứu trên National Center for Biotechnology Information (NCBI) về ảnh hưởng của nhiệt sấy tóc đã chỉ ra: "Bề mặt tóc có xu hướng bị hư tổn nhiều hơn khi nhiệt độ tăng cao."

Các chuyên gia khuyên nên lau tóc bằng khăn mềm, để khô tự nhiên 70–80% rồi mới sấy ở nhiệt độ mát, giữ máy cách da đầu ít nhất 20 cm. Thói quen nhỏ này giúp tóc khỏe, giảm khô xơ và gãy rụng đáng kể.

3. Lạm dụng sản phẩm tạo kiểu

Gel, keo xịt hay dầu dưỡng bóng mượt giúp tóc vào nếp nhanh, nhưng nếu dùng thường xuyên, chúng có thể khiến da đầu bí tắc.

Theo tổng quan "Silicone in Dermatology: An Update" đăng trên Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery (Bains & Kaur, 2023), việc sử dụng silicone trong các sản phẩm chăm sóc tóc có thể mang lại hiệu ứng làm mượt và bảo vệ sợi tóc tạm thời. Tuy nhiên, nếu tích tụ quá mức hoặc không được làm sạch kỹ, silicone nặng có thể khiến da đầu bí tắc, cản trở quá trình trao đổi chất tự nhiên của da và làm yếu hàng rào bảo vệ da đầu. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về sức khỏe da đầu cũng chỉ ra rằng việc dùng sản phẩm chứa cồn khô (alcohol denat) thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, dẫn đến khô, kích ứng và viêm nhẹ. Những yếu tố này kết hợp lâu dài có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh và làm tăng nguy cơ gàu hoặc ngứa da đầuVì vậy, nên ưu tiên sản phẩm tạo kiểu có nguồn gốc rõ ràng, thành phần gốc nước và nhớ làm sạch tóc sau mỗi lần sử dụng.

Giải pháp dịu lành giúp tóc sạch khỏe từ thiên nhiên

Để kiểm soát gàu và phục hồi tóc yếu, các chuyên gia khuyến nghị nên chọn dầu gội chứa chiết xuất thảo dược như gừng, tràm trà, neem hoặc hương thảo – giúp làm sạch gàu nhẹ nhàng, giảm ngứa mà không gây khô rát.

Một gợi ý được nhiều người tin dùng là dầu gội sạch gàu Antisol của thương hiệu iCare Pharma – kết hợp tinh chất neem, tràm trà và vitamin E giúp làm sạch gàu, phục hồi tóc khô xơ.

Công thức pH cân bằng, không chứa hoạt chất tẩy mạnh, giúp da đầu nhạy cảm vẫn thoải mái và mái tóc mềm mượt hơn từng ngày.

Yêu tóc bằng cách đúng đắn hơn

Tóc cũng giống như làn da – nếu được chăm sóc đúng cách, nó sẽ tự phục hồi và trở nên khỏe mạnh theo thời gian. Thay vì thử quá nhiều mẹo dân gian hay sản phẩm có tác dụng tức thời, điều quan trọng là bạn hiểu rõ nhu cầu thật của mái tóc mình: làm sạch vừa đủ, dưỡng ẩm đúng cách và tránh nhiệt độ cao.

Mỗi hành động nhỏ như chọn dầu gội dịu nhẹ, gội đúng tần suất hay bảo vệ tóc khỏi nắng gió đều là cách thể hiện sự "yêu tóc" một cách bền vững. Bởi đôi khi, bí quyết để có mái tóc đẹp không nằm ở việc làm thật nhiều – mà là làm đúng và đủ.

Tham khảo ngay dầu gội chính hãng tại đây.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Icare

Địa chỉ: 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam