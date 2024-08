Mẹ nào nuôi con nhỏ chắc hẳn đã từng biết qua về chuyện em bé có khả năng bị sặc sữa khi bú. Và điều đó không may đã xảy ra với mẹ bỉm trong clip dưới đây. Khi phát hiện con có dấu hiệu kì lạ, người mẹ hoảng loạn dùng hết sức bình sinh và kiến thức của mình để đập tay, chân, lưng, hô hấp. Cả gia đình 3 người cùng nhau xúm lại cứu con/cháu của mình.

"Mẹ đã từng chỉ có 3 phút để giành con lại lúc con được 1 tháng 24 ngày. Lúc đó cũng gần 1h sáng, mẹ rất mệt nên khi con đòi bú ngủ thì mẹ đã nằm cho con bú. Hai mẹ con đang nằm bú được 1 lúc thì mẹ cảm nhận con im bật đi và linh tính của 1 người mẹ, mẹ biết con đang gặp nguy hiểm, con gần như cứng đơ người và mẹ biết bé con của mẹ đang bị sặc sữa, mẹ đã gào thét gọi ba con trong khi tim mẹ không thở được.

3 phút giành giật sự sống cho con gái 2 tháng tuổi: Khoảnh khắc hoảng loạn không bao giờ quên của mẹ bỉm

Sau 3 phút cố gắng của cả nhà cuối cùng con cũng thở lại được. Giờ con đã 4 tháng tuổi rồi nhưng mẹ vẫn còn sợ hãi lắm em bé của mẹ. 3 phút ngắn ngủi kia đối với mẹ như cả thế kỷ. Giờ đây mẹ mặc kệ thế giới ngoài kia nuôi con kiểu gì, mẹ không cần rèn con ngủ riêng, mẹ cũng không cần nuôi con theo kiểu này kiểu nọ, mẹ không cần ép con ăn, mẹ cũng bỏ ngoài tai khi ai đó nói rèn con đi không thì khổ mẹ.

Mẹ chấp nhận chịu khổ, mẹ chỉ muốn nuôi con theo kiểu của mẹ, được ôm con, hôn hít con, bảo vệ con và được cùng con khôn lớn thôi.

Mình hy vọng video này được chia sẻ rộng rãi đến tất cả mọi người, để những bà mẹ gặp tình huống như vậy biết cách xử lý kịp thời cho con yêu của mình và cũng hy vọng tất cả các bé yêu đều bình an khoẻ mạnh trong cuộc đời này", người mẹ chia sẻ.

Có lẽ đối với người mẹ, khoảnh khắc này đã trở thành kí ức không thể nào quên. Nếu không biết cách xử lý, có lẽ em bé của chị sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Bởi vậy, khi nuôi con, các mẹ nên tìm hiểu kiến thức, một số nguy cơ có thể xảy ra khi em bé ngủ để trang bị thêm thông tin cho bản thân nếu không may rơi vào tình huống tương tự.

Trong clip trên, người mẹ cũng nhận được lời khen vì đã sơ cứu kịp thời bằng các cách như: vỗ mạnh và nhanh vào lưng trẻ để tống sữa ra khỏi đường hô hấp. Tiếp theo, chị hút mạnh vào mũi, miệng trẻ, kết hợp hà hơi thổi ngạt... Sau cùng, em bé đã có dấu hiệu hồng hào, tỉnh táo trở lại.

Dấu hiệu nhận biết sặc sữa ở trẻ sơ sinh

Sặc sữa ở trẻ sơ sinh là hiện tượng sữa trào ngược vào đường thở khiến xuất hiện hiện tượng khó thở, sặc sụa, tím tái có thể gây ngừng thở ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân của sặc sữa thường là do cha mẹ hoặc người giữ trẻ để trẻ bú không đúng tư thế, cho bú khi trẻ đang khóc, đang ho, sữa mẹ xuống quá nhiều hoặc núm vú cao su có lỗ thông quá rộng khiến sữa chảy nhiều, chảy mạnh làm trẻ không nuốt kịp.

Các dấu hiệu nhận biết sắc sữa ở trẻ sơ sinh:

- Trẻ đang bú hoặc đang nằm (sau ăn) đột ngột ho mạnh, ho sặc sụa, tím tái hoặc lịm đi.

- Trẻ đột nhiên khóc thét lên.

- Có thể thấy sữa trào ra mũi, miệng.

- Trẻ hốt hoảng, da xanh tái, có thể mềm nhũn hoặc co cứng.

- Trường hợp nặng trẻ có thể ngừng thở.

Việc xử lý sơ cứu trẻ sơ sinh bị sặc sữa đúng cách là điều quan trọng, giúp trẻ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Sặc sữa có nguy hiểm không?

Các chuyên gia nhi khoa khẳng định, sặc sữa ở trẻ sơ sinh là tai nạn này rất hay gặp trong Nhi khoa, nếu trẻ không được sơ cứu nhanh chóng, kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sặc sữa ở trẻ sơ sinh có thể do nhiều nguyên nhân như: người chăm sóc trẻ để trẻ bú, ăn không đúng tư thế, cho bú quá no, cho trẻ bú khi đang khóc, sữa mẹ nhiều khiến trẻ nuốt không kịp, đặc biệt trẻ sơ sinh non tháng cũng thường rất dễ bị sặc sữa.

Ngoài ra còn hay gặp ở những trẻ bị dị tật vùng hầu họng như: khe hở môi, khe hở vòm...

Cấp cứu sặc sữa trẻ sơ sinh

Khi trẻ gặp những biểu hiện bị sặc sữa như ho, sặc sụa, tím tái... ngay lập tức cha mẹ hoặc người giữ trẻ cần xử trí sặc sữa cho trẻ sơ sinh đúng cách theo các bước sau đây:

- Cho trẻ nằm sấp trên lòng bàn tay và cánh tay phải, dùng lòng bàn tay vỗ mạnh và nhanh năm cái vào lưng trẻ nhằm tăng áp lực trong lồng ngực để tống sữa ra khỏi đường hô hấp.

- Nếu trẻ vẫn khó thở, tím tái thì đặt trẻ nằm ngửa trên một mặt phẳng cứng, dùng hai ngón tay trỏ và giữa đột ngột ấn mạnh 5 cái ở nửa dưới của xương ức, dưới đường nối hai vú 1- 2 cm. Lặp lại 5 đến 6 lần cho đến khi trẻ có dấu hiệu hồi phục, da hồng hào trở lại.

- Thông đường thở bằng cách dùng miệng hút mạnh vào mũi, miệng trẻ, hút kỹ những sữa còn đọng ở họng và mũi càng nhanh, càng tốt. Hút miệng trước, mũi sau. Nếu để chậm, sặc sữa ở trẻ sơ sinh sẽ gây tắc nghẽn đường hô hấp do sữa tràn vào phế quản.

- Đối với trẻ có biểu hiện ngưng thở: Sau kết hợp các biện pháp trên và khi đã hút sạch đường, mà trẻ vẫn ngừng thở thì phải kết hợp với hà hơi thổi ngạt, cụ thể ngậm mũi và miệng trẻ thổi vào và thấy lồng ngực hơi nhô lên. Hà hơi thổi ngạt khi trẻ có nhịp thở, sau đó phải đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Phòng tránh sặc sữa ở trẻ sơ sinh

Khi cho trẻ bú cần thực hiện như sau:

- Khi cho bú nên bế trẻ cao đầu, ở tư thế thoải mái, phải cho trẻ bú từ từ, không vội vàng, nhất là trẻ còn yếu, sinh non tháng. Quan sát trẻ trong khi bú, tốt nhất là thấy được trẻ nuốt hết sữa ở miệng sau khi mút sữa.

- Khi trẻ ho hoặc khóc phải ngừng cho trẻ bú ngay, sữa còn trong miệng thì phải dừng cho bú, để trẻ nuốt hết sữa ở trong miệng, không để sữa tiếp tục chảy xuống miệng. Không ép trẻ ăn. Nếu thấy sữa mẹ chảy xuống quá nhiều mà trẻ chưa kịp nuốt, người mẹ có thể dùng hai ngón tay kẹp bớt đầu vú lại ngăn bớt sữa xuống. Sau khi bú xong nên bế trẻ nằm sấp trên vai hoặc ngực mẹ, vỗ lưng nhẹ để trẻ ợ hơi từ trong dạ dày, tránh đầy hơi sẽ kích thích gây sặc sữa.

- Khi trẻ ho hoặc khóc phải ngừng cho trẻ bú ngay, không để sữa tiếp tục chảy xuống miệng. Nếu thấy sữa mẹ chảy xuống quá nhiều mà trẻ chưa kịp nuốt, người mẹ có thể dùng hai ngón tay kẹp bớt đầu vú lại ngăn bớt sữa xuống.

- Với những trẻ bú bình, cần chú ý đầu núm vú cao su không quá rộng, tốt nhất đục 1 đến 2 lỗ bằng đầu kim băng ở bên núm vú. Khi cho trẻ bú, mẹ nên nghiêng bình sữa khoảng 45 độ để sữa ngập lỗ thông, bởi trẻ sẽ không mút phải nhiều không khí, dẫn đến nôn sau bữa ăn. Khi dùng thìa bón sữa vào miệng trẻ, mẹ nên đổ từ từ, trẻ nuốt hết mới tiếp tục bón thìa khác.

- Đặc biệt, sau khi trẻ bú no, không nên đặt trẻ nằm ngay xuống giường hoặc nôi mà nên bế trẻ lên, cần chú ý bế trẻ thẳng đứng sau ăn khoảng 20-30 phút, tránh thay đổi tư thế đột ngột. Cho trẻ ngủ ở tư thế đầu cao. Không quấn tã chật để tránh làm tăng áp lực ổ bụng, tránh tình trạng sặc sữa, trào ngược sau khi bú.

