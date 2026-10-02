25 năm MEDiCARE: Từ thấu hiểu người Việt đến những lựa chọn chăm sóc mang dấu ấn riêng

Từ những nhu cầu chăm sóc rất đời thường, MEDiCARE từng bước tạo nên những lựa chọn mang dấu ấn riêng.

Trải qua 25 năm phát triển kể từ năm 2001, MEDiCARE đã trở thành một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Việt Nam.

Trên những kệ hàng MEDiCARE hôm nay, bên cạnh hàng nghìn sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, còn có một nhóm sản phẩm mang dấu ấn riêng: những sản phẩm do MEDiCARE chủ động phát triển và những thương hiệu được lựa chọn để nhập khẩu tại Việt Nam.

Đây cũng là một phần trong cách MEDiCARE tạo nên sự khác biệt cho trải nghiệm mua sắm của khách hàng sau 25 năm.

Khi sản phẩm bắt đầu từ những nhu cầu rất đời thường

Từ năm 2015, MEDiCARE bắt đầu phát triển những sản phẩm mang thương hiệu riêng.

Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "có thể bán thêm sản phẩm gì?", MEDiCARE hướng đến một câu hỏi gần gũi hơn: Khách hàng đang cần gì cho việc chăm sóc bản thân mỗi ngày?

Một sản phẩm chăm sóc có thể bắt đầu từ những nhu cầu rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Lợi thế của một nhà bán lẻ tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng trong nhiều năm giúp MEDiCARE có cơ hội quan sát những thay đổi trong cách khách hàng lựa chọn sản phẩm.

Ngày nay, một sản phẩm chăm sóc không chỉ cần đáp ứng công dụng. Người tiêu dùng còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thành phần, nguồn gốc, trải nghiệm sử dụng và tất nhiên, một mức giá phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng trong quyết định mua sắm.

Từ những quan sát đó, MEDiCARE từng bước lựa chọn các nhóm sản phẩm để phát triển, xác định tiêu chuẩn và tìm kiếm những đối tác sản xuất phù hợp trong và ngoài nước.

Danh mục cũng dần mở rộng theo những nhu cầu rất gần với cuộc sống hàng ngày: từ khăn giấy, sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân đến sữa tắm, chăm sóc cơ thể và chăm sóc da.

Có những sản phẩm hướng đến nhu cầu sử dụng thường xuyên của cả gia đình như sữa tắm MEDiCARE (MEDiCARE Charming Shower Crème) dung tích 1 lít; những sản phẩm chăm sóc cá nhân như dung dịch vệ sinh nam và nữ (MEDiCARE Cool for him & MEDiCARE Fresh for her), bông tẩy trang, kem dưỡng da hay tẩy tế bào chết (MEDiCARE Cotton Candy Brightening Handcream). Cũng có những sản phẩm trẻ trung hơn dành cho học sinh, sinh viên như nước hoa cây bút hay bộ sưu tập nước hoa theo cung hoàng đạo.

Kem dưỡng da tay MEDiCARE cũng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích

Mỗi sản phẩm có thể phục vụ một nhu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới một điểm chung: giúp việc chăm sóc bản thân trở nên đơn giản, dễ tiếp cận và vừa vặn hơn với cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ phát triển sản phẩm, MEDiCARE còn tìm kiếm những lựa chọn khác biệt

Nếu sản phẩm thương hiệu riêng bắt đầu từ việc MEDiCARE chủ động phát triển dựa trên nhu cầu khách hàng, thì một hướng đi khác lại bắt đầu từ việc tìm kiếm những sản phẩm thú vị trên thị trường quốc tế.

Biobalance, Farmstay, Basicare, Rosé, Idealful hay Malian… là những thương hiệu và sản phẩm được MEDiCARE nhập khẩu, góp phần mang đến thêm những lựa chọn bên cạnh các thương hiệu quen thuộc trên thị trường.

Những lựa chọn mới được giới thiệu đến người tiêu dùng cũng bắt đầu từ sự quan sát và thấu hiểu trải nghiệm thực tế.

Việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác quốc tế vì thế không đơn thuần là bổ sung thêm sản phẩm lên kệ. Đó còn là cách MEDiCARE từng bước tạo nên một danh mục có nét riêng - nơi khách hàng vừa có thể tìm thấy những thương hiệu quen thuộc, vừa có cơ hội khám phá những lựa chọn mới.

Một cửa hàng khác biệt bắt đầu từ những gì có trên kệ

Thị trường Health & Beauty ngày càng có nhiều lựa chọn. Người tiêu dùng cũng có thể mua một sản phẩm từ rất nhiều nơi, từ cửa hàng truyền thống đến các nền tảng trực tuyến.

Vì vậy, sự khác biệt của một nhà bán lẻ ngày nay không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu cửa hàng hay bao nhiêu thương hiệu.

Điều khiến khách hàng muốn quay lại còn nằm ở việc họ có thể tìm thấy điều gì khác biệt và phù hợp với mình trên những kệ hàng ấy.

Đó cũng là lý do các sản phẩm thương hiệu riêng và sản phẩm nhập khẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm mà MEDiCARE muốn xây dựng.

Nếu những thương hiệu lớn mang đến sự quen thuộc, thì những sản phẩm MEDiCARE chủ động phát triển hoặc lựa chọn lại bổ sung thêm một lớp trải nghiệm khác: những lựa chọn được xây dựng dựa trên sự phù hợp, tính tiện dụng và khả năng tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng.

25 năm, và câu chuyện vẫn bắt đầu từ khách hàng

Từ một miếng bông tẩy trang nhỏ trong chu trình skincare mỗi tối, một chai sữa tắm quen thuộc trong phòng tắm gia đình đến sản phẩm chăm sóc cơ thể hay một mùi hương thể hiện cá tính - nhu cầu chăm sóc bản thân hiện diện trong rất nhiều khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống.

Sau 25 năm, câu chuyện của MEDiCARE vẫn bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ và nhu cầu chăm sóc rất riêng của mỗi khách hàng.

Sau 25 năm, hành trình của MEDiCARE vì thế không chỉ được kể bằng số lượng cửa hàng hay những sản phẩm xuất hiện trên kệ. Đó còn là hành trình quan sát những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng, tìm kiếm những lựa chọn mới và từng bước phát triển những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Bởi đôi khi, chăm sóc bản thân tốt hơn không bắt đầu từ những điều quá lớn, mà từ chính những lựa chọn nhỏ mỗi ngày – một sản phẩm phù hợp hơn, thuận tiện hơn và vừa vặn hơn với nhu cầu của mỗi người.

MEDiCARE - Nhà bán lẻ tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

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