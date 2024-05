25 món đồ gần 100 triệu Phương Oanh sắm cho 2 bé Rồng con, toàn thương hiệu mẹ bé hot nhất trong giới bỉm sữa

Phương Oanh hiện đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để chào đón các con khỏe mạnh ra đời. Bà xã Shark Bình cho biết trong những tuần cuối thai kỳ, cô giữ tinh thần thoải mái.

Nữ diễn viên và chồng cũng đã hoàn thành xong khâu sắm sửa đồ cho các con, từ cũi gỗ, xe đẩy, ghế rung,... đến nơi vui chơi của các con, lắp sẵn thảm, đệm và nhiều món đồ chơi kích thích phát triển giác quan, trí tuệ cho các con.

Ngoài ra, bà mẹ 2 con cũng không quên sắm những món đồ quan trọng cho hành trình nuôi con như máy hút sữa, bình sữa... đến từ những thương hiệu hot nhất trong giới bỉm sữa. Nhìn sơ thôi cũng biết bà xã shark Bình đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ, dân mạng thốt lên "chưa chào đời đã được cưng như trứng mỏng".

Bóc giá loạt món đồ Phương Oanh sắm cho 2 bé Rồng con

1. Nôi cũi, giường đệm Delta Children

Phương Oanh nhận xét là cũi này rộng rãi, chắc chắn. Được sản xuất từ Gỗ Thông và Cây Dương Xanh New Zealand, dễ phục hồi nơi xứ lạnh, nôi cũi gỗ thông nhập khẩu luôn là sản phẩm nôi cũi giữ được trọn vẹn những ưu điểm của gỗ thông Châu Âu, có khả năng chống mối, trị mọt từ lớp nhựa ở các thớ gỗ, khả năng chịu lực cao, thớ gỗ mịn, lành tính không nhiễm chì.

Nôi cũi không rung lắc, không phát ra tiếng kêu cọt kẹt trong trường hợp bé lăn lật, với sự kết nối hoàn hảo giúp nôi cũi dễ dàng tạo thành các chức năng khác như giường ngủ, giường kề bố mẹ, ghế sofa…

- Giá: 5,990,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây.

2. Đồ chơi và chân đứng treo nôi cũi Tini Love

Là thương hiệu đồ chơi nổi tiếng tại Mỹ, được tin tưởng và sử dụng trên nhiều quốc gia, khuyến khích sự liên kết giữa cha mẹ và bé, đồng thời thúc đẩy quá trình tự lập cho bé khi chơi.

Khuyến khích sự phát triển của bé thông qua thời gian vui chơi, các chức năng mô phỏng đặc biệt và những món đồ chơi, mang lại những khoảnh khắc chất lượng cùng nhau, các sản phẩm được thiết kế để thúc đẩy tính tự lập cho bé khi chơi.

- Giá: 690,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây.

3. Bình sữa, bình uống nước Hegen 60ml-240ml-330ml

Phương Oanh sắm cho 2 con cả bộ sưu tập từ bình sữa, bình uống nước của thương hiệu "chân ái" trong lòng mẹ bỉm. Thương hiệu Hegen không còn xa lạ với các mẹ, núm ti mềm, dễ chịu, hầu như các bé đều rất hợp tác.

- Giá: Hơn 1 triệu đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây.

4. Máy hút sữa Hegen phễu silicon

Phương Oanh được rất nhiều chị em gợi ý cho loại máy này vì nhỏ gọn, màu xinh, sử dụng pin sạc, phễu mềm giúp mẹ cảm thấy thoải mái. Tính năng massage giúp làm dịu và thư giãn các cơ khi bị mỏi trong quá trình vắt sữa, giúp làm giảm tích tụ cặn sữa, tránh được tình trạng tắc tia sữa.

Vắt – lưu trữ – cho bé sử dụng trong một bình sữa duy nhất chỉ cần thay đổi phụ kiện phù hợp, giúp quá trình vắt và trữ sữa dễ dàng, tiện lợi hơn. Các bộ phận được thiết kế tối ưu và dễ dàng tháo rời giúp các mẹ vệ sinh và tiệt trùng dễ dàng, đảm bảo an toàn cho bé.

- Giá: 8,250,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

5. Áo hút sữa rảnh tay Simple Wish

Áo hút sữa rảnh tay giúp các mẹ có thể làm hai việc cùng lúc là vừa relax để chuẩn bị cho một ngày mới, vừa có thể hút sữa. Mẹ có thể thoải mái làm các việc khác thay vì ngồi 1 chỗ và chờ đợi đến khi hút sữa xong.

- Giá: 790,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

6. Gối cho bé bú Ergobaby

Một số tính năng của chiếc gối này có thể kể đến: Tránh trào ngược, nôn trớ ở bé; Giúp mẹ tránh khỏi những cơn đau mỏi cánh tay, vai gáy, cổ và lưng; Hỗ trợ bé tập ngồi, tập lẫy; Giúp bé bú dễ dàng và đúng tư thế.

- Giá: 1,290,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

7. Địu Ergobaby

Sản phẩm chính hãng của Mỹ giúp giảm thiểu tối đa trọng lượng của bé lên vai, lưng, hông của bố mẹ nên các bậc cha mẹ có thể địu bé một cách thoải mái đi bất cứ đâu.

- Giá: 5,990,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

8. Ti ngậm Bibs cao su tự nhiên

Phương Oanh mua 2 loại: từ 0-6 tháng và từ 6-18 tháng. Sử dụng ti ngậm giúp 2 bé trấn an tinh thần, đỡ quấy khóc.

Một số ưu điểm có thể kể đến: Chất liệu cao su thiên nhiên an toàn và thân thiện. Siêu mềm, gần giống với ti mẹ. Hỗ trợ chỉnh nha, chống hô hiệu quả. Thiết kế với lỗ thoáng khí để vùng da quanh môi bé luôn khô thoáng. Đặc biệt không để lại viền hằn lên làn da non nớt của bé.

- Giá: 199,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

9. Máy phát tiếng ồn trắng Baby Brezza

Một số ưu điểm của chiếc máy này: Giúp bé ngủ ngon, sâu giấc, giảm ảnh hưởng bởi những tiếng ồn xung quanh. Phát triển tư duy, trí não toàn diện cho bé. 18 âm thanh êm dịu, bao gồm 2 tiếng ồn trắng/1 tiếng ồn nâu, sóng vỗ & nước, nhịp tim, hát ru & spa, 4 âm điệu mưa, tiếng đàn piano & tiếng chuông, 2 âm thanh lửa, tiếng chim & tiếng dế kêu, nhẹ nhàng êm dịu đưa bé vào giấc ngủ.

Dễ dàng điều chỉnh âm lượng bằng nút xoay. Tích hợp đèn ngủ với 3 mức độ sáng. 4 cài đặt hẹn giờ cho âm thanh và đèn ngủ, chọn liên tục hoặc 30, 60, hay 90 phút với chế độ tự động tắt.

- Giá: 690,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

10. Máy tiệt trùng cầm tay Ecomom

Các tia cực tím tạo ra từ các chip đèn LED 0.5mm x 0.5mm phá hủy ADN và ARN của vi khuẩn bằng các tác nhân vật lý, không độc hại, không sản sinh nhiệt, và không làm biến dạng vật dụng khử trùng.

Sản phẩm được làm từ chất liệu bền bỉ và chế độ khóa an toàn, tránh tia cực tím tiếp xúc với da, an toàn khi sử dụng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

- Giá: 1,250,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

11. Bỉm ngày đêm Applecrumby

Một số ưu điểm của loại bỉm này: Công nghệ GreenCore-DryTM được cấp bằng sáng chế với 11 lớp 100% không chứa clo. Công nghệ khóa ẩm siêu thấm và độc đáo 12 giờ của Nhật Bản. Được bổ sung Protein lúa mì Đức để giữ cho làn da mỏng manh của bé được bảo vệ và dưỡng ẩm. 0% Hương thơm, Thuốc nhuộm độc hại, Amiăng, DEHP, Phthalates, Mủ kim loại nặng (Được chứng nhận đầy đủ).

Đã được kiểm nghiệm da liễu. Tấm mặt trên mềm (cotton bông) và Tấm mặt sau (sợi spunbond cao cấp thoáng khí). Vòng bít chống rò rỉ ba lớp không nhuộm để bảo vệ rò rỉ hoàn hảo (Không thuốc nhuộm bảo vệ con bạn khỏi bị phát ban khó chịu trên các vùng tiếp xúc với da). Thiết kế siêu mỏng (dưới 0,2cm).

- Giá: 380,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

12. Balo bỉm sữa Baby Brezza

Balo đựng sữa, tã với 17 ngăn nhỏ thiết kế khoa học. 2 bên túi có thiết kế cách nhiệt, giúp giữ ấm sữa và bảo quản thức ăn. Thiết kế như 1 một chiếc hộp với phần nắp trên mở lên phá cách, mới lạ. Các túi nhỏ có khóa kéo an toàn để đựng các vật dụng cần thiết cho bé. Có đệm lưng và dây đeo dễ dàng điều chỉnh. Thiết kế vòng dây có thể treo xe đẩy tiện lợi.

- Giá: 1,990,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

13. Đệm chống trào ngược Mongsure

Là một trong những sản phẩm chống trào ngược cho trẻ nhỏ được chuyên gia khuyên dùng. Sản phẩm được thiết kế giúp hạn chế tình trạng nôn trớ của trẻ sau khi ăn, giúp bảo vệ tiêu hóa. Thiết kế với góc nghiêng 25 độ tối ưu giúp bé cảm thấy dễ chịu, giảm thiểu tối đa hiện tượng nôn trớ và ọc sữa, cho bé tận hưởng giấc ngủ sâu và thoải mái. Gối êm, độ đàn hồi cực tốt giúp bảo vệ khung xương cho bé.

- Giá: 2,290,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

14. Máy rửa bình Baby Brezza

Tự động rửa, tiệt trùng và sấy khô bình sữa, núm ti, các phụ kiện của máy hút sữa, giúp mẹ tiết kiệm được đến 50% lượng nước so với rửa bằng tay. 20 tia nước phun với áp suất cao, đánh bay sạch cặn sữa trên bề mặt bình và trong các khe nhỏ. Tiệt trùng bằng hơi nước, tiêu diệt 99,99% vi khuẩn, vi rút có hại, ngăn ngừa mọi mầm bệnh. Sấy khô an toàn bằng khí nóng tự nhiên.

Sử dụng bộ lọc HEPA giúp cho quá trình sấy khô bằng không khí đảm bảo an toàn, không có vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. 6 chế độ hoạt động, tiện lợi cho bố mẹ lựa chọn sử dụng: Tự động Rửa – Tiệt trùng – Sấy khô; Rửa – Sấy khô; Tiệt trùng – Sấy khô; Chỉ rửa; Chỉ tiệt trùng; Chỉ sấy khô. Thân máy được làm từ nhựa cao cấp, không chứa BPA, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Dung tích lớn: Chứa được tối đa 4 bình sữa, các bộ phận và phụ kiện của máy hút sữa.

- Giá: 6,990,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

15. Máy tiệt trùng Ecomom bản 100

Hãng sản xuất: NEOCO, Hàn Quốc. Xuất xứ: Hàn Quốc. Hiệu quả tiệt trùng lên đến 99,99%. Khử mùi độc quyền bằng Ion âm (Anion) chỉ có duy nhất trên các dòng sản phẩm Ecomom. Ecomom 100 Pro so với Ecomom 22 Plus thì: Ecomom 100 Pro được trang bị công nghệ tự động tiệt trùng lại sau mỗi 2 giờ, mở cửa ra đóng lại thì hệ thống tự động tiệt trùng lại 2 phút. Đảm bảo môi trường vô trùng tuyệt đối. Được thiết kế để tiệt trùng tuyệt đối bên trong núm ti cho bé.

- Giá: 5,290,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

16. Máy đun nước và giữ nhiệt Baby Brezza

Các mức giữ nhiệt nước: Mức 1: 30 độ C; Mức 2: 37 độ C; Mức 3: 41~43 độ C. Duy trì giữ nhiệt độ nước 24h, giúp mỗi cữ pha sữa của ba mẹ trở nên nhanh chóng, dễ dàng. Cung cấp nước ấm cho mẹ 24/7. Lấy nước dễ dàng, chỉ cần nhấn cần gạt là có thể lấy được nước ngay lập tức. Máy làm ấm và giữ nhiệt Baby Brezza phù hợp với tất cả các loại/nhãn hiệu bình sữa.

- Giá: 1,390,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

17. Máy pha sữa Baby Brezza

Do khí hậu 1 số nước có độ ẩm rất cao, dễ phát sinh vi khuẩn và nguồn nước pha sữa cho bé chưa được sạch (chưa được đun sôi để nguội), nên các hãng sữa Blackmores/ Meiji/Gilico... khuyên bố mẹ pha sữa cho bé với nước ở mức nhiệt độ 70°C.

Nếu bố mẹ dùng nước sạch để pha sữa (nước nấu chín, sôi để nguội) thì đảm bảo sạch tuyệt đối rồi không cần dùng nước 70°C nữa, chỉ cần dùng nước ấm để pha sữa cho bé là ok. (Theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới về hướng dẫn pha sữa cho bé).

- Giá: 5,390,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

18. Máy hâm sữa Baby Brezza

Hâm nóng thường: Sử dụng nước ấm để làm ấm hoặc rã đông sữa an toàn để đảm bảo các chất dinh dưỡng trong sữa (không giống như máy làm ấm khác, sử dụng hơi nước nhiệt độ cao phá hủy các cấu trúc protein của sữa mẹ).

Hâm nóng nhanh: Sử dụng nhiệt hơi nước để hâm nóng sữa công thức và thức ăn cho bé nhanh chóng và an toàn.

- Giá: 1,850,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây.

19. Máy xay hấp Baby Brezza

Công dụng: Xay và hấp thức ăn như: Rau, trái cây, thịt, cá,… Xay nhuyễn hoàn toàn thức ăn. Chuẩn bị bữa ăn cho bé trong thời gian ngắn.

- Giá: 3,550,000 đồng. Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây.

20. Giá úp bình sữa Boon

Kích thước: 34.3 x 27.9 x 6.4 (cm). Giá úp bình sữa với các lưỡi cắt cỏ linh hoạt có thể chứa và làm khô tất cả các phụ kiện cho bé. Dễ dàng tách rời để vệ sinh. Thoáng khí, giúp cho đồ khô nhanh và không bị mùi.

- Giá: 890,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

21. Thảm chơi boho chic Tiny Love

Kích thước thảm chơi: 90cm x 90cm, phù hợp cho bé. Chất liệu vải, khung treo và các chi tiết đồ chơi được thiết kế từ chất liệu an toàn cho bé. Dành cho bé từ 0 đến 36 tháng tuổi.

- Giá: 3,590,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

22. Nôi rung Tiny Love

Nôi rung có chế độ rung nhẹ nhàng phần lưng như lúc mẹ vỗ về cho bé khi ngủ. Có thể điều chỉnh 3 vị trí: nằm, ngồi, bập bênh. Thanh đồ chơi có 20 giai điệu khác nhau giúp bé phát triển trí não vui chơi khám phá. Nôi có thể điều chỉnh chế độ nghiêng giúp bé và bạn thuận tiện khi sử dụng, phù hợp với từng giai đoạn lớn của bé. Hơn nữa, ghế có thể dễ dàng chuyển đổi từ ghế nằm sang ghế ngồi cho bé.

Thay đổi chế độ chuyển động để biến sản phẩm thành ghế bập bênh cho bé ngồi chơi. Âm nhạc và ánh sáng để thu hút các em bé trong thời gian chơi. Ba mẹ cũng có thể khóa chân bập bênh thành ghế ngồi cố định cho bé ăn dặm. Bao nệm ghế có thể tháo rời để làm sạch, giặt giũ, do đó những trẻ hay nghịch với thức ăn không còn là một vấn đề khó chịu.

- Giá: 2,990,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

23. Ghế rung Ergobaby

Thương hiệu: Ergobaby (Mỹ). Sử dụng cho bé từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi. Ghế rung cho bé 3 trong 1 được tạo ra để hỗ trợ cho sự phát triển của bé. Miếng đệm hỗ trợ cho bé sơ sinh từ đầu đến hông. Tạo sự thoải mái cho bé từ ngày đầu tiên đến khi biết đi. Chất liệu vải dệt kim mềm kết hợp cùng lưới thoáng khí mang lại cảm giác thoải mái.

- Giá: 4,690,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

24. Xe đẩy GB Qbit

Nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng cho bố mẹ khi đưa bé đi dạo, siêu thị, đi chơi, đi du lịch,… Bánh xe đơn, nhỏ nhắn, xoay linh hoạt, thoải mái đi lại trơn tru trên mặt phẳng, dễ dàng di chuyển ở nơi đông người. Tự động đứng thẳng cố định khi được gấp lại. Chất liệu vải thoáng khí, thông thoáng mồ hôi, không hăm, không gây nóng lưng, tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái cho bé.

Màn che nắng cao cấp, khả năng bảo vệ UPF50+, giúp cho bé chống lại nắng, tia cực tím và các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Phần lưng đệm xe đẩy có thể ngả từ 120 độ đến 170 độ.

- Giá: 5,990,000 đồng. - Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm tại đây

25. Xe đạp 3 bánh Globber

Xe đạp 3 bánh Globber Explorer 4 trong 1 vừa là một chiếc xe đạp 3 bánh cho bé từ 10 tháng tuổi, vừa là chiếc xe thăng bằng cho bé từ 2 tuổi đến 5 tuổi, mang lại giá trị sử dụng tối ưu. Chiếc xe có nhiều chế độ hoạt động tương thích với sự phát triển của bé từ 10 tháng đến 36 tháng tuổi, và chế độ xe thăng bằng cho bé từ 2 tuổi đến 5 tuổi.