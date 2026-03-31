222 bình luận tìm kiếm, chuyện gì đang xảy ra với Lee Min Ho?

Tối 28/3, đêm tiệc gây quỹ "A Night in the Healing Forest" diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) đã thu hút truyền thông châu Á nhờ phiên đấu giá độc quyền của thương hiệu trang sức cao cấp CINDY CHAO The Art Jewel. Đặc biệt, sức hút của đêm tiệc còn đến từ dàn line-up khách mời siêu sao như "nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng, tài tử Squid Game Lee Jung Jae và đặc biệt là nam thần vạn người mê Lee Min Ho đã cùng nhau tạo nên một đêm hội bùng nổ visual.

Mặc dù là một trong những nhân tố thu hút sự chú ý của người hâm mộ bậc nhất ngay từ khi xuất cảnh tại sân bay, sự "biến mất" của Lee Min Ho trong video tổng kết sự kiện của tạp chí danh tiếng Tatler Asia (Tatler Thái Lan) đang khiến netizen nổ ra hàng loạt thắc mắc.

Cụ thể, trong đoạn video ngắn được trang tin MXH của tạp chí này đăng tải, ống kính hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của nam diễn viên đình đám xứ Hàn, Lee Min Ho cũng không được tag tên trong clip. Toàn bộ thời lượng chỉ tập trung khai thác hình ảnh quyền lực, lộng lẫy của Phạm Băng Băng và một phần sự xuất hiện của tài tử Lee Jung Jae ở đoạn giữa thước phim.

Video recap sự kiện của tạp chí Tatler Thái Lan hoàn toàn vắng bóng Lee Min Ho (Nguồn @tatlerth).

Ngay lập tức, một làn sóng thắc mắc lớn bùng nổ ở phần bình luận. Đã có hơn 200 bình luận từ người hâm mộ bày tỏ sự ngỡ ngàng xen lẫn bức xúc khi thần tượng của mình bị "phớt lờ" một cách công khai:

"Chúng tôi chắc chắn Lee Min Ho có tham dự sự kiện này, vậy anh ấy ở đâu rồi?", "Chúng tôi không hiểu tại sao Lee Min Ho lại không có trong video! Làm ơn kiểm tra lại", "Tôi đã rất mong chờ xem đây là sự kiện gì, nhưng không thấy Lee Min Ho đâu", "Xét việc một nhân vật quan trọng và nổi tiếng toàn cầu như Lee Min Ho có tham dự, việc không thấy anh ấy xuất hiện trong video này thật sự khá bất ngờ và đáng thất vọng", "Là một trong những diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn và được theo dõi rộng rãi, sự xuất hiện của anh ấy chắc chắn rất quan trọng, và nhiều fan đã mong chờ được thấy anh trong video.”, "Lee Min Ho đâu rồi? Chúng tôi muốn thấy anh ấy"...

Hàng trăm bình luận đặt dấu chấm hỏi về sự "mất tích" của Lee Min Ho (Ảnh chụp màn hình).

Thực chất, sự "bay màu" kỳ lạ của nam tài tử trong video của Tatler không hề bắt nguồn từ bất kỳ lý do chủ quan nào từ phía anh. Ngay sau sự kiện, Lee Min Ho cũng đã sớm cập nhật những hình ảnh cá nhân lên MXH với bộ suit đen tối giản, nụ cười tươi tắn và thần thái vô cùng rạng rỡ để xoa dịu fan. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vẻ ngoài của Lee Min Ho trong lần xuất hiện này cho thấy dấu hiệu tăng cân nhẹ với gương mặt khá tròn trịa. Những bức ảnh được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân đa phần đã qua chỉnh sửa để phần nào được nịnh mắt.

Song, qua ống kính "cam thường" chân thực hoặc từ những bức ảnh được đăng tải bởi các khách mời khác ở đêm tiệc, nam diễn viên để lộ dấu hiệu lão hóa với gương mặt bầu bĩnh, phần nào làm mất đi những đường nét sắc sảo "như tạc tượng" từng khuynh đảo màn ảnh một thời.

Thực chất, nam diễn viên vẫn là tâm điểm được chú ý ở sự kiện nhưng cân nặng có phần tăng trở lại (Ảnh IGNV).

Gần bước sang tuổi 40, ngoại hình của Lee Min Ho dần cho thấy sự phong độ và phúc hậu thay vì nét "nam thần" thời trẻ (Ảnh IGNV).

Lee Min Ho qua ống kính cam thường cho thấy chút sa sút (Ảnh Instagram).

Lee Min Ho và tài tử Lee Jung Jae (Ảnh Instagram).

Không thể không nhắc đến "nữ hoàng của những đêm tiệc" - Phạm Băng Băng. Lựa chọn phong cách có phần cầu kỳ hơn mặt bằng chung dàn sao, minh tinh này xuất hiện trong một thiết kế dài thướt tha với chất liệu voan nhẹ, phủ họa tiết hoa tím trải đều trên nền vải mềm mại. Điểm nhấn nằm ở chi tiết hoa 3D cỡ lớn đính trước ngực, kết hợp cùng nơ đen bản to tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa nổi bật.

Tuy nhiên, chính sự kết hợp nhiều yếu tố, từ họa tiết, phom dáng rộng cho đến chi tiết trang trí khiến tổng thể trang phục bị nhận xét là hơi "quá tay", mang cảm giác diêm dúa và chưa thực sự tôn lên thần thái sang trọng vốn có của cô.

Không thể nhầm lẫn, Phạm Băng Băng "bê nguyên" phong cách của một minh tinh Cbiz đến Bangkok (Ảnh Instagram).

Hai "đỉnh lưu" một thời của điện ảnh Hàn - Trung gặp nhau ở tuổi trung niên (Ảnh Instagram).

Chuyến đi đến Bangkok lần này của Phạm Băng Băng không chỉ gói gọn trong hoạt động tham dự sự kiện gây quỹ. Nữ diễn viên/doanh nhân còn kết hợp công tác riêng nhằm phục vụ màn ra mắt chính thức của thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty tại khu TTTM Siam Square.

Ngoài ra, bà chủ Fan Beauty còn được trông thấy đang rất biết nắm bắt làn sóng marketing MXH khi cô được bắt gặp xuất hiện trên trang Instagram của Aon Somrutai Rattanawaraha cùng với bộ mặt nạ của thương hiệu. Aon Somrutai được biết đến là một phú bà lừng lẫy trong mảng kinh doanh thời trang trên đất Thái. Cô nàng đặc biệt nổi tiếng trên MXH với câu cửa miệng: "Thank you Kateyki" viral khắp nơi, Lisa (BLACKPINK) cũng từng gây chú ý khi trở thành khách mời trên trang cá nhân triệu view này.