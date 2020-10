21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng

Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: Ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt dưới 39 độ C và các triệu chứng khác.



Về tai biến nặng sau tiêm chủng: Ghi nhận 20 trường hợp trong chương trình tiêm chủng mở rộng và 1 trường hợp trong tiêm chủng dịch vụ. Các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vaccine trong tiêm chủng mở rộng ghi nhận tại 9 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội (5), Sơn La (8), Thái Nguyên (1), Lạng Sơn (1), Nam Định (1), Đà Nẵng (1), Đắc Lắc (1), Sóc Trăng (1), Trà Vinh (1).

Trong 20 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng, ghi nhận:

- 14 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine 5 trong 1 (1 trường hợp sau tiêm vaccine ComBE Five và 13 trường hợp sau tiêm vaccine do SII sản xuất) trên tổng số 1.379.944 liều vaccine 5 trong 1 sử dụng.

- 4 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine BCG trên tổng số 946.055 liều vaccine BCG đã sử dụng.

- 1 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine DPT trên tổng số 850.014 liều vaccine DPT đã sử dụng.

- 1 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh trên tổng số 511.422 liều vaccine viêm gan B sơ sinh đã sử dụng.

Ảnh minh họa.

Các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine cấp tỉnh họp đánh giá và kết luận nguyên nhân, trong đó ghi nhận:

- 9 trường hợp do đặc tính cố hữu của vaccine (45%).

- 6 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên (30%).

- 5 trường hợp không rõ nguyên nhân (25%) Không có trường hợp nào thuộc một trong 3 nhóm nguyên nhân: do chất lượng của vaccine, do thực hành tiêm chủng, do lo sợ.

Các trường hợp tai biến nặng đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.

Về tình hình tai biến nặng trong tiêm chủng dịch vụ, đến 30/6, ghi nhận 1 trường hợp hồi phục sau tiêm chủng vaccine Infanrix Hexa tại TP. Hồ Chí Minh, kết luận của Hội đồng cấp tỉnh: Phản vệ độ III sau khi tiêm vaccine Infanrix Hexa.