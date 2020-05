20 bộ cánh khó quên nhất Met Gala thập kỷ qua: Toàn bà hoàng với công chúa đẹp phát khóc, tội nhất cô Kim lưu danh muôn đời với bộ váy "ghế sofa"

Trong hàng chục năm qua, giới mộ điệu luôn ngóng trông ngày thứ hai đầu tiên của tháng 5 bởi đây là ngày được ấn định để tổ chức Met Gala, thảm đỏ đẳng cấp nhất làng thời trang. Vốn dĩ là sự kiện gây quỹ cho Viện Phục trang của Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (New York) nhưng dần dà, Met Gala đã được nhìn nhận như "bữa tiệc thời trang" danh giá nhất năm, nơi các siêu sao đình đám thế giới khoe sắc trong những thiết kế tinh xảo, xa hoa và lộng lẫy bậc nhất.

Không may rằng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Met Gala với chủ đề "About Time: Fashion & Duration" không thể diễn ra vào 4/5 như dự kiến mà đã bị hoãn vô thời hạn. Các tín đồ thời trang hẳn sẽ ít nhiều cảm thấy trống vắng khi chẳng có gì để "hóng" trong ngày thứ hai lịch sử và do đó, lúc này hẳn sẽ không có gì thích hợp hơn việc chiêm ngưỡng lại những bộ xiêm y ấn tượng nhất các kỳ Met Gala trong vòng 10 năm qua.

2010: Doutzen Kroes trong thiết kế Zac Posen

Có thể nói siêu mẫu Doutzen Kroes chính là mỹ nhân đầu tiên mang chiếc đầm công chúa cổ tích lên thảm đỏ Met Gala, khởi tạo nên xu hướng Lọ Lem được yêu thích đến tận bây giờ. Tại Met Gala 2010, chân dài người Hà Lan đã hoá thân thành nàng Lọ Lem đời thực quá đỗi xinh đẹp, kiều diễm với chiếc đầm Zac Posen bồng bềnh như mây trời, khiến ai cũng phải xao xuyến.

Đã tròn một thập kỷ nhưng đây vẫn là một trong những kiệt tác đầm công chúa đáng tự hào nhất của Zac Posen.

2012: Karolina Kurkova trong thiết kế Rachel Zoe

Thoạt nhìn, nếu bạn có nhầm lẫn siêu mẫu Karolina Kurkova với một bức tượng vàng tuyệt mỹ thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Chính thân hình hoàn mỹ và vẻ đẹp đầy ma mị, quyến rũ của người mẫu Séc đã tạo nên đẳng cấp cho bộ đầm dát kim sa đơn giản của Rachel Zoe.

2013: Kim Kardashian trong thiết kế Givenchy

Kim Kardashian đã dự nhiều kỳ Met Gala và ngày càng mặc đẹp hơn nhưng tiếc rằng bộ cánh ấn tượng nhất của cô lại là bộ bị chê nhiều nhất. Thiết kế đầm hoa liền găng tay mà giám đốc sáng tạo Riccardo Tisci làm riêng cho Kim đã bị dân tình so sánh với vải bọc ghế sofa, kèm theo đó là nhiều lời chế giễu khiến người đẹp siêu vòng 3 phải bật khóc ngay hôm đó.

2014: Sarah Jessica Parker trong thiết kế Oscar de la Renta

Chiếc đầm Oscar de la Renta đen trắng với phần đuôi đồ sộ mà minh tinh "Sex & The City" Sarah Jessica Parker diện năm 2014 có thể không hợp gu thẩm mỹ của tất cả mọi người nhưng lại được xem là hình ảnh biểu tượng của Met Gala năm đó, và cũng là khoảnh khắc thời trang kinh điển của nữ diễn viên.

Được biết, chính Sarah Jessica Parker đã đề xuất ý kiến thêu tên Oscar de la Renta lên đuôi váy.

2014: Liu Wen trong thiết kế Zac Posen

Liu Wen là ngôi sao châu Á hiếm hoi gây được ấn tượng đặc biệt tại Met Gala trong những năm qua. Và tất cả đều nhờ vào bàn tay tài hoa của Zac Posen - ông hoàng của những chiếc đầm công chúa khi đã biến chân dài Trung Quốc thành nàng Lọ Lem châu Á hoàn mỹ với thiết kế bồng bềnh nhưng không kém phần phá cách.

2015: Rihanna trong thiết kế Guo Pei

Nhìn bộ cánh này, bạn sẽ hiểu tại sao người ta đùa vui rằng Met Gala 2015 là lễ đăng quang ngai vàng của Rihanna. Ngôi sao da màu đã "chơi lớn" đến độ diện cả bộ hoàng bào nặng 25kg với đuôi dài gần 5 mét. Được biết, NTK Trung Quốc Guo Pei đã mất 20 tháng để hoàn thành thiết kế này và Rihanna đã vô tình tìm thấy nó trong một lần lướt "net". Dù bị trêu là "váy trứng chiên" nhưng đây luôn là bộ cánh thảm đỏ đình đám nhất của Riri.

2016: Claire Danes trong thiết kế Zac Posen

Tại Met Gala 2016, minh tinh Claire Danes là nàng công chúa Lọ Lem tiếp theo của NTK Zac Posen nhưng thứ cô mặc không phải là một chiếc váy công chúa bình thường...

... mà vi diệu hơn tột cùng với khả năng phát sáng trong bóng tối. Chiếc váy có lớp lót bằng sợi quang học trong suốt kèm theo 30 chiếc pin nhỏ được lắp dưới lớp organza mềm mại, nhờ vậy mà nó có thể phát sáng lung linh như được "làm phép".

2016: Taylor Swift trong thiết kế Louis Vuitton

2016 là kỳ Met Gala hiếm hoi mà Taylor Swift tham dự và cô đã làm bùng nổ Internet với phong cách sắc lạnh cool ngầu trái ngược hẳn với hình tượng quen thuộc trước đó. Thiết kế Louis Vuitton được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho nữ ca sỹ.

2017: Kendall Jenner trong thiết kế La Perla

2017 đánh dấu lần thứ ba Kendall Jenner dự Met Gala và nàng siêu mẫu đã không ngại "vượt rào" với bộ váy lưới siêu kiệm vải chẳng che chắn được là bao của La Perla, thương hiệu mà cô làm đại diện lúc bấy giờ.

Thiết kế "vườn không nhà trống" phô bày 99% vòng 3 của Kendall Jenner khiến ai cũng phải bái phục về độ hở bạo.

2017: Cara Delevingne trong thiết kế Chanel

Không chọn những thiết kế quá "lồng lộn" nhưng Cara Delevingne luôn toả sáng theo cách riêng tại Met Gala mà ấn tượng nhất chính là màn sơn đầu bạc như chiến binh vũ trụ tương lai này. Ai mà ngờ được rằng nó lại hợp với bộ suit Chanel thanh lịch đến vậy.

2018: Blake Lively trong thiết kế Versacé

"Bà hoàng đến rồi" là điều mà nhiều người phải thốt lên ở khoảnh khắc Blake Lively xuất hiện tại Met Gala 2018. Từ chiếc đầm Versacé tinh xảo cho đến chiếc vương miện như vầng hào quang trên tóc cô đều toát lên chất vương giả của một nữ hoàng.

2018: Rihanna trong thiết kế Maison Margiela

Sau 3 năm kể từ khi "lên ngai vàng" tại Met Gala 2015, Rihanna đã tự biến mình thành Giáo hoàng tại Met Gala 2018 mang chủ đề Công giáo. Đích thân giám đốc sáng tạo John Galliano đã "đo ni đóng giày" thiết kế này cho Riri, giúp cô ghi tên vào sử sách Met Gala một lần nữa.

2018: Diane Kruger trong thiết kế Prabal Gurung

Sải bước trong chiếc đầm Prabal Gurung màu thiên thanh với đuôi dài hàng mét, minh tinh người Đức Diane Kruger chính là hình ảnh chân thực nhất của vẻ đẹp địa đàng tại Met Gala 2018.

2018: Priyanka Chopra trong thiết kế Ralph Lauren

Ngôi sao của thiết kế Ralph Lauren mà Priyanka Chopra diện tại Met Gala 2018 chính là chiếc mũ trùm đầu được làm từ pha lê Swarovski và vàng, tiêu tốn 250 giờ kết đính thủ công.

2018: Ariana Grande trong thiết kế Vera Wang

Ariana Grande xinh đẹp như một thiên thần trong khi chiếc đầm Vera Wang của cô lại gây trầm trồ với bức tranh tường "Sự phán xét cuối cùng" của Michelangelo.

2019: Lady Gaga trong thiết kế Brandon Maxwell

Màn xuất hiện hoành tránh như một vở nhạc kịch của Lady Gaga chưa là gì so với bộ trang phục "4 trong 1" của cô. Thiết kế của Brandon Maxwell đã cho phép nữ ca sỹ "thay đồ" tới 4 lần, mang đến những giây phút giải trí đỉnh cao cho Met Gala 2019. Quả không hổ danh "nữ hoàng làm lố".

2019: Kylie và Kendall Jenner trong thiết kế Versacé

Chủ đề của Met Gala 2018 - Camp hiểu nôm na là "làm lố" và chị em Kylie - Kendall đã hoàn thành xuất sắc đề bài với 2 bộ váy chói chang đến từ nhà mốt Versacé.

2019: Emily Ratajkowski trong thiết kế Dundas

Emrata quả thực có phô trương vòng 1 quá đà nhưng ai cũng phải siêu lòng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô tại Met Gala 2019.

2019: Billy Porter trong thiết kế The Blondes

"Nam nhân thích mặc váy nhất Hollywood" Billy Porter đã chứng minh ngay cả khi không mặc váy, anh vẫn thừa sức "chặt đẹp" các đồng nghiệp nữ. Thiết kế mang tên "Thần Mặt trời" của The Blonds có đôi cánh dài 3 mét và chiếc mũ được làm từ vàng 24K.

2019: Cardi B trong thiết kế Thom Browne

Chiếc đầm Thom Browne mà Cardi B diện tại Met Gala 2019 được làm từ 30.000 chiếc lông vũ, huy động tới 35 nghệ nhân lao động miệt mài trong hơn 2.000 giờ để hoàn thành...

... nhưng tinh hoa của bộ cánh lại nằm ở cặp nhũ hoa làm bằng ruby có tổng giá trị lên tới 12 tỷ VNĐ.

Tham khảo: Harper's Bazaar