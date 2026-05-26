2 thứ về Jennie bị soi mạnh: Ảnh cận không chỉnh sửa và thái độ với G-Dragon

Sự xuất hiện của Jennie tại show CHANEL Métiers d’art 2026 ở Seoul đang tạo nên một “cơn địa chấn” thực sự trên mạng xã hội. Từ khoảnh khắc bước xuống xe, nàng IT girl đình đám đã lập tức trở thành tâm điểm với tạo hình được nhận xét hoàn hảo tuyệt đối cùng outfit mang đậm tinh thần của Chanel. Tổng thể vừa sang trọng, kiêu kỳ nhưng vẫn đầy quyến rũ, khiến danh xưng “Human Chanel” một lần nữa được nhắc đến dày đặc trên MXH. Không chỉ “ăn trọn” mọi ống kính truyền thông, loạt ảnh cận chưa qua chỉnh sửa của nữ idol cũng viral khắp nơi với làn da gần như không tì vết, thần thái sắc bén và visual đẹp đến mức khiến người nhìn phải sao xuyến. Bên cạnh đó, thái độ của thành viên BLACKPINK với G-Dragon cũng là chủ đề được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm.

Hình ảnh chưa chỉnh sửa, chân thực được fansite Jennie đăng tải gây sốt khắp cõi mạng. (Ảnh:X)

Jennie khiến dân tình gần như “nín thở” vì visual quá đỉnh. Nữ idol xuất hiện với mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ theo phong cách cổ điển, kết hợp layout makeup nhẹ nhưng kẻ mắt sắc sảo để tôn lên từng đường nét gương mặt. Điểm gây choáng nhất chính là làn da đẹp gần như không tì vết của Jennie: trắng mịn, căng bóng và rạng rỡ.

Bức hình đẹp không góc chết của Jennie được truyền thông Hàn chụp tại sự kiện. (Ảnh: Instagram)

Phần nền mỏng nhẹ tạo hiệu ứng “second skin”, khiến da cô như phát sáng từ bên trong. Ngay cả những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa cũng khó tìm thấy khuyết điểm, từ vùng má căng mướt đến phần cổ và vai đều mịn màng đồng đều. Kết hợp cùng eyeliner sắc sảo, môi đỏ hồng bóng nhẹ và thần thái sang chảnh đặc trưng, Jennie một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn là tâm điểm truyền thông. Góc nghiêng thanh thoát, xương quai xanh nổi bật cùng thần thái vừa kiêu kỳ vừa ngọt ngào càng khiến khung hình của đại sứ Chanel đẹp hoàn hảo như tranh vẽ. Thậm chí, đến ống kính "hung thần" Getty Images cũng khó mà dìm được Jennie.

Jennie phối cùng trang sức để diện mạo thêm phần kiêu kỳ, sang chảnh.

Đến Getty Images cũng phải bó tay với Jennie. (Ảnh: Getty Images)

Cận cảnh nhan sắc chấp cả mọi ống kính phóng viên của đại sứ Chanel. (Nguồn: Video)

Bên cạnh visual 10 điểm, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều không kém tại show CHANEL Métiers d’art 2026 chính là thái độ của Jennie với G-Dragon khi cả 2 đều cùng góp mặt. Đều là những gương mặt biểu tượng đại sứ gắn liền với nhà mốt Pháp, G-Dragon và Jennie đã được xếp ngồi cùng hàng ghế. Tuy nhiên, cả hai gần như không có bất kỳ tương tác công khai nào trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thậm chí, nhiều đoạn video lan truyền còn cho thấy Jennie hầu như không nhìn về phía G-Dragon, thay vào đó chủ yếu quay sang trò chuyện và giao lưu cùng diễn viên Tilda Swinton. Chính bầu không khí có phần “xa cách” này càng khiến dân mạng bàn tán sôi nổi, đặc biệt khi mối quan hệ giữa Jennie và G-Dragon trước đó từng tốn không ít giấy mực truyền thông.

Khoảnh khắc được dân mạng bàn tán của G-Dragon và Jennie tại CHANEL Métiers d’art 2026.

Tạo hình sang trọng, quyến rũ và cuốn hút của Jennie.