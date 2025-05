2 nữ chính phim Hàn xinh đẹp nhất hiện tại: Nhan sắc mỹ miều, thích mặc đồ đơn giản

Ở mỗi một thời điểm trong năm, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc lại có những bộ phim nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Hiện tại, "The Haunted Palace" và "Resident Playbook" đang là 2 phim truyền hình có tỷ suất người xem khá cao, và còn chiếm những vị trí đầu trong top 10 phim Netflix tại Việt Nam.

Nội dung của 2 bộ phim đều hấp dẫn, pha trộn nhiều tình tiết hài hước. Ngoài ra, các tựa phim "hot" này còn sở hữu dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng, đồng thời giúp hâm nóng tên tuổi của 2 nữ diễn viên xinh đẹp là Bona và Go Yoon Jung.

Bona

Vai diễn Ko Yurim trong phim "Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt" đã giúp Bona trở thành một trong những nữ diễn viên phụ nổi nhất phim Hàn năm 2022. Nhan sắc của Bona toát lên nét dịu dàng, pha chút lạnh lùng nhưng khi cười lại rất ngọt ngào, gần gũi. Trong bộ phim mới nhất là "The Haunted Palace", Bona xinh đẹp trong từng khung hình với layout trang điểm nhẹ nhàng, tinh khôi, cùng trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Ngoài đời, Bona cũng có hình tượng rất dịu dàng và thanh tao. Dẫu vậy, cô vẫn có thể biến hóa linh hoạt với nhiều tông trang điểm khác nhau trên tạp chí, hoặc hình quảng cáo. Bona sở hữu ngũ quan hài hòa, "nét nào ra nét nấy" với sống mũi cao, môi trái tim và đôi mắt cuốn hút. Bởi vậy, nữ diễn viên dễ dàng gây thương nhớ với những bức hình cận mặt.

Phong cách đời thường của Bona khá đa dạng. Cô biến hóa từ những set trang phục nữ tính cho tới outfit phóng khoáng, "cool ngầu". Chị em có thể tham khảo từ Bona nhiều công thức diện đồ cho chuyến du lịch mùa hè như váy hai dây hoa nhí, áo hai dây/áo quây kết hợp cùng quần ống rộng phóng khoáng, thời thượng.

Go Yoon Jung

Trong một vài tập đầu của "Resident Playbook", Go Yoon Jung được cho là diễn xuất hơi gượng gạo. Tuy nhiên càng về sau, nữ diễn viên càng được lòng khán giả nhờ khả năng truyền tải nhân vật rất dễ thương và khá hài hước. Khán giả xem phim "Resident Playbook" còn bị mê hoặc bởi nhan sắc vô cùng long lanh của Go Yoon Jung. Ngay cả khi áp dụng những kiểu tóc đơn giản như tóc xõa, thậm chí có phần thiếu trau chuốt như tóc buộc thấp, búi thấp, Go Yoon Jung vẫn rất xinh đẹp.

Go Yoon Jung nổi tiếng với gương mặt tỷ lệ vàng. Điều này giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm tại các sự kiện mà cô tham gia. Go Yoon Jung cũng có khả năng "bắn ảnh" đầy thần thái trên tạp chí, và người hâm mộ có lẽ phải save mỏi tay vẫn không hết được hình đẹp của cô nàng.

Xinh đẹp mỹ miều nhưng Go Yoon Jung lại áp dụng style khá bụi bặm, cá tính. Style thường ngày của Go Yoon Jung xoay quanh các tông màu đen và trắng làm chủ đạo. Cô thường kết hợp áo oversized với quần ống rộng hay áo thun trắng/đen với áo khoác cá tính. Bộ cánh ngọt ngào hiếm hoi của Go Yoon Jung là áo hoa nhí kiểu dáng corset kết hợp với quần đen, từ đó giúp người mặc có được vẻ ngoài ngọt ngào, nổi bật.

Ảnh: Sưu tầm