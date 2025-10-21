Bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vừa được cặp đôi chính thức tung ra, nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội bởi độ ngọt ngào và sang trọng. Sau hai năm về chung một nhà và là mẹ bỉm sữa, Doãn Hải My khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước sắc vóc ngày càng mặn mà, quyến rũ. "Mẹ một con" vẫn giữ được thân hình thon gọn, đường cong gợi cảm cùng thần thái rạng rỡ khiến ai ngắm nhìn cũng phải xuýt xoa.

Đặc biệt, trong bộ ảnh lãng mạn, Doãn Hải My diện 3 thiết kế váy cưới đến từ thương hiệu Hacchic, mỗi mẫu đều tôn trọn nét đẹp thanh thoát và quyến rũ của cô. Tấm lưng ong nuột nà, đôi chân dài miên man cùng làn da mịn màng không tỳ vết khiến người xem không thể rời mắt.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp ngọt ngào của Hải My và phong thái lịch lãm của Văn Hậu tạo nên một bộ ảnh kỷ niệm vừa đậm chất thời trang, vừa tràn ngập tình yêu, khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Thiết kế đầu tiên là bộ váy ren tay dài hở lưng được chế tác từ chất liệu ren nhập khẩu cao cấp. Họa tiết hoa văn tinh xảo cùng độ trong suốt nhẹ nhàng mang đến vẻ đẹp tối giản mà vẫn đầy quyến rũ, hoàn hảo cho những nàng yêu phong cách thanh lịch.

Thiết kế thứ hai là bộ váy xoè ngắn kết hợp cùng áo choàng dài, thuộc Bộ sưu tập "Veil of the Desert" mới nhất của Hacchic Couture. Thiết kế mang đến hình ảnh ngọt ngào, tươi trẻ và tràn đầy sức sống cho Hải My.

Cuối cùng, bà xã văn Hậu lựa chọn một thiết kế từ Hacchic Blush, mẫu váy đang "gây sốt" thời gian gần đây bởi vẻ lộng lẫy cùng những chi tiết đính kết cầu kỳ và độ bắt sáng tuyệt đẹp.

Với gu thời trang thanh lịch và tinh tế, Doãn Hải My luôn biết cách tỏa sáng trong mọi khung hình. Ba thiết kế, ba sắc thái khác nhau, nhưng đều tôn vinh trọn vẹn nét đẹp nhẹ nhàng, hiện đại và hạnh phúc viên mãn của người phụ nữ.