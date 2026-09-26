2 bí mật của mỹ nam là "thiên tài khuôn mặt", bị đồn yêu Jisoo (BLACKPINK)

Vừa qua, Seo Kang Joon và Jisoo (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý khi dấy lên tin đồn hẹn hò từ việc có mặt tại Mỹ cùng một thời điểm. Mối duyên của cả hai vốn bắt đầu từ màn hợp tác trong dự án Boyfriend on Demand. Khi phim phát sóng, chị cả BLACKPINK từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bạn diễn lên trang cá nhân 80 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, việc cả hai cùng có mặt tại New York có thể xem là lịch trình công việc hoàn toàn độc lập.

Seo Kang Joon và Jisoo trong Boyfriend on Demand.

Tuần lễ Thời trang New York SS27 diễn ra từ ngày 10-15/9 vừa qua quy tụ hàng loạt sự kiện lớn từ show diễn đến các sự kiện kỷ niệm, trong đó Jisoo tham dự với tư cách Đại sứ Thương hiệu Tommy Hilfiger, còn Seo Kang Joon xuất hiện trong vai trò đại sứ của Montblanc. Sự trùng hợp về lịch trình của các ngôi sao châu Á đổ về Mỹ và châu Âu là dễ hiểu ở thời điểm 4 tuần lễ thời trang lớn đồng loạt khởi động cho mùa mốt tháng 9.

Jisoo và Seo Kang Joon cùng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York SS27 với tư cách Đại sứ Thương hiệu của Tommy Hilfiger và Montblanc.

Bên cạnh tin đồn tình cảm, Seo Kang Joon tiếp tục chứng minh sức hút màn ảnh khi tác phẩm A Love Other Than Yours vừa lên sóng những tập đầu tiên đã nhận phản hồi tích cực. Tái xuất màn ảnh, nam tài tử gây sốt nhờ phản ứng hóa học bùng nổ cùng bạn diễn và nhan sắc "không góc chết" và đôi mắt màu hổ phách pha xanh khaki một lần nữa viral. Nam diễn viên từng chia sẻ mình thường xuyên bị hiểu lầm là đeo kính áp tròng màu hay có gốc gác con lai, dù bản thân là người Hàn Quốc 100% và gia đình đều sở hữu màu mắt đặc biệt này.

Đường nét gương mặt hoàn hảo được công chúng ví như sản phẩm từ AI của Seo Kang Joon.

Gần đây, nam diễn viên thừa nhận anh không thực sự thích gương mặt của mình và hiếm khi nhìn kỹ đôi mắt trừ lúc soi gương rửa mặt. Nam diễn viên lấy huyền thoại điện ảnh Brad Pitt làm hình mẫu về sự phong trần và thần thái nam tính mà bản thân mong muốn hướng tới.

Đôi mắt màu hổ phách hiếm có của nam tài tử.

Sự trở lại gây sốt cùng visual được ví như AI tạo ra, khiến chủ đề nhan sắc của Seo Kang Joon một lần nữa được người hâm mộ quan tâm, đào sâu trên các diễn đàn Hàn Quốc, từ đó chi tiết 2 sự thật ít ai ngờ tới về vẻ ngoài của nam thần sinh năm 1993:

1. Seo Kang Joon mất hết góc cạnh vì tăng cân thời nhập ngũ

Sở hữu gương mặt góc cạnh và body cơ bắp hiện tại, Seo Kang Joon cũng từng trải qua nhiều biến động về hình thể. Thời mới debut, anh từng tích cực tập luyện giảm mỡ má khi bị nhận xét gương mặt lên hình hơi đầy đặn. Đến năm 2017 khi đóng Are You Human?, nam tài tử chọn cách tập Pilates và weight training hằng ngày kết hợp ăn 5 bữa/ngày để tăng cơ cho vai diễn.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 5/2023, cân nặng của Seo Kang Joon từng chạm mốc kỷ lục 73kg do thói quen ăn đồ ăn vặt tại canteen quân đội. Hình ảnh nam tài tử ngày mới xuất ngũ với gương mặt tròn xoe, nọng cằm đầy đặn trong phỏng vấn cùng Esquire Korea được đào lại gây bất ngờ không nhỏ. Nhiều netizen thẳng thắn để lại bình luận: "Quả nhiên phải gầy mới được", "Rõ ràng có là Seo Kang Joon thì phải giảm cân nhan sắc mới thăng hạng được".

Diện mạo tròn xoe của nam diễn viên thời điểm mới xuất ngũ vào tháng 5/2023.

Tuy nhiên, hình ảnh tròn trịa đó nhanh chóng thay đổi nhờ tinh thần kỷ luật cao độ. Nhằm chuẩn bị cho các dự án tái xuất màn ảnh như Undercover High School, Seo Kang Joon siết chặt chế độ ăn uống, cắt giảm hoàn toàn đồ ăn vặt và tích cực chơi quần vợt kết hợp tập tạ. Trong chương trình phát sóng tháng 9/2026, nam tài tử tiết lộ tỷ lệ mỡ cơ thể hiện tại của anh chỉ khoảng 7%.

Vóc dáng săn chắc với tỷ lệ mỡ cơ thể 7% của Seo Kang Joon sau thời gian kiên trì tập luyện.

Nam diễn viên không áp dụng phương pháp nhịn ăn cực đoan mà duy trì thực đơn 4 bữa mỗi ngày. Nguyên tắc bắt buộc là chỉ đưa carbohydrate vào duy nhất 1 bữa, các bữa còn lại dồn trọng tâm vào protein và salad. Nữ diễn viên Ahn Eun Jin từng tham khảo lời khuyên siết dáng rất rõ ràng từ bạn diễn: Nếu muốn duy trì phom dáng chuẩn, việc cắt bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt là điều không thể thương lượng.

Hình thể săn chắc, chuẩn chỉnh của Seo Kang Joon nhờ thói quen thể thao và kỷ luật siết dáng nghiêm ngặt.

2. Hàm răng dưới khấp khểnh không chỉnh sửa

Là mỹ nam sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ vàng, Seo Kang Joon lại gắn liền với một chi tiết hậu trường thú vị ít người biết: Anh chưa từng thực hiện niềng răng hay làm răng sứ thẩm mỹ. Mới đây, chủ đề về hàm răng của nam tài tử bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau bài đăng của một khán giả thừa nhận đã "vỡ mộng" khi phát hiện ra chi tiết này.

Trái ngược với hàng răng trên thẳng tắp, hàng răng dưới ít khi được nhìn thấy của Seo Kang Joon thực chất mọc khá khấp khểnh.

Hàm răng dưới kém thẩm mỹ của Seo Kang Joon trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn Hàn Quốc.

Chi tiết này làm nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng:

Một số netizen dở khóc dở cười bình luận: "Cho tôi quay lại thời điểm chưa biết chuyện này đi" hay "Giờ xem phim chỉ mải nhìn vào khuôn miệng của anh ấy". Tuy nhiên, phần lớn khán giả lại lên tiếng bênh vực và dành lời khen cho nhan sắc tự nhiên của nam diễn viên.

Nhiều ý kiến cho rằng việc anh giữ hàm răng nguyên bản mang lại "nét người thường" gần gũi, tốt hơn nhiều so với việc bọc răng sứ. Không ít người hâm mộ cũng chỉ ra rằng chính nhờ nhan sắc quá hoàn hảo của Seo Kang Joon mà suốt nhiều năm qua, công chúng chỉ tập trung ngắm nhìn thần thái gương mặt mà hoàn toàn không bận tâm đến khuyết điểm nhỏ này.

Ảnh: IGNV, Instagram