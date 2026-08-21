1.500 em bé cùng BioAmicus xác lập Kỷ lục Việt Nam

Màn tranh tài của 1.500 "lực sĩ nhí" và khoảnh khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam

Không đặt nặng yếu tố thành tích hay sức mạnh, cuộc thi được thiết kế như một hoạt động vận động trải nghiệm, chia thành 4 hạng đấu A, B, C, D phù hợp với từng giai đoạn phát triển cho các bé trong độ tuổi từ 7 đến 24 tháng tuổi.

Dưới sự đồng hành của bố mẹ, các "lực sĩ nhí" lần lượt bước vào khu vực thi đấu, thực hiện phần nâng tạ theo thể lệ chương trình.

Các "lực sĩ nhí" cùng sự đồng hành của ba mẹ tự tin tham gia tranh tài

Có bé nhanh chóng nhập cuộc, có bé còn bỡ ngỡ trước không gian đông người, cũng có những khoảnh khắc bố mẹ phải vừa động viên vừa hỗ trợ con hoàn thành thử thách. Chính những biểu cảm tự nhiên và đáng yêu ấy đã tạo nên bầu không khí đặc biệt cho cuộc thi.

Sau các phần thi, những em bé có thành tích xuất nhất của 4 hạng sẽ được trao các giải Vàng, Bạc, Đồng. Đặc biệt, toàn bộ thí sinh tham gia đều được trao huân chương vô địch và giấy chứng nhận, như một cách ghi nhận của BioAmicus về hành trình trải nghiệm và tinh thần tham gia của mỗi "lực sĩ nhí".

Huân chương vô địch dành cho các bé tham gia giải đấu Em bé cử tạ

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 16/08/2026, sau quá trình kiểm đếm và thẩm định, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác nhận Sự kiện "Em bé cử tạ" là cuộc thi có số lượng trẻ từ 07 đến 24 tháng tuổi tham gia đông nhất Việt Nam.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho nhãn hàng BioAmicus - Công ty TNHH Dược Hunmed

Lan tỏa thông điệp đồng hành cùng trẻ phát triển toàn diện

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ khẳng định quy mô và sức hút của sự kiện, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về việc đồng hành cùng trẻ phát triển toàn diện trong những năm tháng đầu đời.

Thông qua giải đấu em bé cử tạ, BioAmicus giúp ba mẹ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của dinh dưỡng kết hợp với vận động trong những năm đầu đời của trẻ.

Bên cạnh việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ và thị lực, trẻ cũng cần được khuyến khích vận động phù hợp với lứa tuổi.

Sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng và vận động chính là nền tảng quan trọng, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và khả năng khám phá thế giới.

Sức nóng tại khu vực diễn ra Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 với nhiều trải nghiệm thú vị

Bên cạnh giải đấu "Em bé cử tạ", Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 còn mang đến nhiều trải nghiệm dành cho cả gia đình như Giải đấu Pickleball nhí các booth trò chơi "Thông minh – Nhanh nhẹn" và chuỗi Megalive xuyên suốt sự kiện cùng sự góp mặt của nhiều khách mời đình đám.

Khép lại với những nụ cười và khoảnh khắc đáng nhớ, Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 không chỉ để lại dấu ấn bằng một Kỷ lục, mà còn truyền tải thông điệp về DHA không tanh – đồng hành cùng trẻ trong những năm đầu đời, vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh hơn, thông minh hơn.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Hoà Bình

Địa chỉ: Nhà số 2G, ngõ 161/22 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ: Số 130, ngõ 32, tổ 6, phường Kiến Hưng, Hà Nội